Internacionales
Los desplazados comienzan a volver a casa tras la tregua entre Camboya y Tailandia
Los primeros desplazados por el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya comenzaron a regresar tímidamente a sus casas el domingo, un día después del anuncio de un alto el fuego, según las autoridades de ambos países.
Kanlaya Somjettana abandonó su aldea en la provincia tailandesa de Surin, cerca de la frontera disputada, desde el inicio de las hostilidades el 7 de diciembre, con su bebé de siete meses.
«Yo realmente espero que este alto el fuego se mantenga mucho tiempo y que podamos volver a casa», declaró por teléfono a AFP desde un albergue. «Pero no regresaré hasta que las autoridades confirmen que es seguro».
«He visto a decenas de personas volver a sus casas esta mañana. La mayoría estaba preocupada por su ganado», continuó esta madre de 21 años. «Nadie les dijo que podían regresar, pero escuchamos en las noticias que había un alto el fuego».
Los dos países concluyeron el sábado una tregua después de tres semanas de enfrentamientos a lo largo de su frontera de 800 kilómetros, cuyo trazado en el período colonial francés es el centro del conflicto de años.
Según las últimas cifras oficiales, al menos 47 personas murieron -26 del lado tailandés y 21 del lado camboyano- y cerca de un millón debieron ser evacuadas.
Prapas Sornchaidee, un oficial de la fuerza aérea tailandesa, declaró a la AFP que no se habían reportado disparos en las 24 horas posteriores a la entrada en vigor de la tregua.
«Las agencias de seguridad están debatiendo (la situación) y los habitantes comenzaron a regresar a sus casas», expresó.
El ministro de Defensa de Tailandia, Nattaphon Narkphanit, mencionó la víspera un «período de observación» de 72 horas para evaluar el cumplimiento de la tregua.
La situación en la zona fronteriza está «tranquila», informó por su parte el Ministerio de Defensa de Camboya, aunque los habitantes no han recibido luz verde de las autoridades para regresar.
Internacionales
Zelenski espera cerrar un acuerdo de paz para Ucrania en su reunión con Trump
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este domingo en Florida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en busca de su aprobación para una nueva propuesta destinada a poner fin al conflicto con Rusia, que se prolonga por casi cuatro años.
El plan de 20 puntos, fruto de semanas de intensas negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, carece del visto bueno de Moscú, y el encuentro cara a cara en Florida se producirá tras un masivo ataque ruso con misiles y drones contra Kiev.
La reunión, organizada por Trump en su opulenta residencia de Mar-a-Lago, será el primer encuentro en persona entre ambos líderes desde octubre, cuando el presidente estadounidense se negó a conceder la petición de Zelenski de misiles Tomahawk de largo alcance. Trump recibirá Zelenski a las 13H00 locales (18:00 GMT).
Durante una escala en la ciudad canadiense de Halifax el sábado, Zelenski dijo esperar que las conversaciones sean «muy constructivas» y afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, había mostrado sus cartas con el último ataque contra la capital ucraniana.
«Este ataque es, otra vez, la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Y esto realmente demostró que Putin no quiere la paz, y nosotros sí queremos la paz», señaló.
Desde que Putin ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, gran parte del este y el sur del país quedó devastada por los combates y decenas de miles de personas han muerto.
En Halifax, Zelenski mantuvo una teleconferencia con líderes europeos que, según el canciller alemán Friedrich Merz, confirmaron su «pleno apoyo» a los esfuerzos de paz.
Los dirigentes de la UE Ursula von der Leyen y Antonio Costa, que participaron en la teleconferencia, aseguraron que el respaldo de la Unión Europea a Ucrania no flaqueará nunca y prometieron mantener la presión sobre el Kremlin para que acepte un acuerdo.
Rusia ha acusado a Ucrania y a sus aliados europeos de intentar «torpedear» un plan previo, mediado por Estados Unidos, para detener los combates.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en una entrevista con la agencia Tass la madrugada del domingo que «la Unión Europea se ha convertido en el principal obstáculo para la paz».
Hasta ahora, Trump no se ha comprometido con la nueva propuesta de paz.
«Zelenski no tiene nada hasta que yo lo apruebe», advirtió el presidente en una entrevista con el medio Politico el viernes. «Así que veremos qué trae».
Las conversaciones abordarán un plan que detendría la guerra a lo largo de las líneas del frente actuales y podría exigir que Ucrania retire tropas del este, permitiendo la creación de zonas desmilitarizadas de amortiguamiento.
El texto contiene el reconocimiento más explícito hasta ahora por parte de Kiev de posibles concesiones territoriales. Pero no contempla que Ucrania se retire del 20% de la región oriental de Donetsk que aún controla, que es la principal exigencia territorial de Rusia.
Trump ha convertido el fin de las guerras en Ucrania y Gaza en el eje de su segundo mandato, en el que se autoproclama «presidente de la paz».
Pero la guerra de Ucrania, según él mismo ha admitido, ha resultado mucho más difícil de lo que esperaba, y el presidente ha expresado repetidamente su frustración con ambas partes por no lograr una tregua.
Internacionales
Guatemala decreta tres días de luto por víctimas de accidente vial
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó el sábado tres días de luto nacional por las víctimas del accidente de un autobús de pasajeros ocurrido la víspera en la Carretera Interamericana, en el oeste de ese país, que dejó al menos 15 muertos y 19 heridos, según cifras oficiales.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Arévalo lamentó profundamente la tragedia y señaló que el Gobierno ha estado coordinando acciones de asistencia para las personas afectadas.
«Desde el Gobierno de Guatemala hemos estado coordinando todas las acciones de asistencia necesaria para las personas afectadas, al mismo tiempo que acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos», escribió el mandatario, al anunciar la declaratoria de luto nacional.
El Gobierno de Guatemala informó que el accidente ocurrió en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, en jurisdicción de Nahualá, departamento de Sololá, donde se desplegó un operativo interinstitucional para brindar atención a las víctimas y a sus familias.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, el autobús de transporte público cayó a un barranco de unos 50 metros de profundidad, cuando trasladaba a casi 50 personas.
Los socorristas movilizaron más de 18 ambulancias para atender la emergencia y confirmaron que entre los fallecidos se encuentra una menor de edad.
Las autoridades indicaron que elementos de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar del siniestro y detuvieron al conductor del autobús, quien fue puesto a disposición de la justicia para investigar las causas del accidente y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
El hecho generó una amplia movilización de equipos de rescate y conmoción entre decenas de familias afectadas.
La tragedia recuerda un accidente similar ocurrido en febrero pasado en la capital guatemalteca, cuando un autobús sin frenos cayó en un barranco y causó la muerte de 54 personas, lo que volvió a evidenciar la vulnerabilidad del transporte público en el país centroamericano por la obsolescencia y falta de mantenimiento de numerosas unidades.
Internacionales
Dos bares incendiados y siete personas desaparecidas tras jornada violenta
La madrugada del 27 de diciembre la violencia volvió a sacudir a Villaflores, en Chiapas, tras la quema intencional de dos centros nocturnos, hechos que, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), están ligados a la desaparición de siete personas y a una disputa entre grupos delictivos por el control del narcomenudeo.
El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que entre los desaparecidos se encuentran Sergio Enrique Pereda Tamayo y José Armando Coutiño Ruiz, presuntamente propietarios de los bares «La Kabala Sport Bar» y «Karaoke y Anubi’s Discoclub». Además, tres mujeres identificadas como, Nayeli «N», Citlali «N» y Yazmín «N», resultaron con quemaduras y reciben atención médica.
Las primeras indagatorias señalan que el ataque fue perpetrado por civiles armados que llegaron al municipio a bordo de tres camionetas alrededor de las tres de la madrugada.
Tras los hechos, la FGE abrió carpetas de investigación y puso en marcha un operativo de búsqueda con el despliegue de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y áreas de inteligencia ministerial.
En el lugar del ataque, autoridades confirmaron daños en las fachadas de los bares y el incendio de tres vehículos.