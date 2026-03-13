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La compañía alemana ZF LIFETEC inicia operaciones en El Salvador
El Salvador atrajo una nueva inversión importante para la industria automotriz. Se trata deF LIFETEC, compañía alemana especializada en el desarrollo y fabricación de tecnologías de seguridad para vehículos, especialmente de bolsas de aire.
La nueva operación, ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad, incorpora 11,000 metros cuadrados de infraestructura industrial y genera 200 nuevos empleos directos en su etapa inicial. Además, la empresa proyecta sumar 1,300 nuevos empleos directos adicionales a corto plazo, fortaleciendo el crecimiento del sector de componentes automotrices en El Salvador.
Esta nueva planta de costura y ensamblaje marca una importante expansión para la empresa en la región de Latinoamérica. También se estima que la planta fabrique bolsas de aire de rodilla, bolsas de aire para conductor, bolsas de aire centrales y bolsas de aire laterales.
Rodrigo Ayala, presidente de Invest, aseguró que El Salvador marca un nuevo avance en su industria de componentes automotrices con el inicio de la fabricación de bolsas de aire en el país, un hecho que ocurre por primera vez en la historia del sector industrial salvadoreño.
Resaltó que este proyecto es resultado de un proceso que inició en 2023, cuando la institución comenzó a trabajar de la mano con la empresa para facilitar su llegada y establecimiento en el país.
Desde entonces, la agencia ha acompañado de cerca el desarrollo de esta inversión, brindando asistencia, articulando esfuerzos institucionales y generando las condiciones necesarias para que esta nueva operación industrial sea una realidad en El Salvador.
«Nada de esto sucede por casualidad. Las grandes inversiones requieren coordinación, información, confianza y rapidez. Es precisamente ahí donde entra en juego Invest in El Salvador. Como agencia de promoción de inversiones del país, nuestra misión es sencilla: facilitar el éxito de todas las empresas que quieran operar en El Salvador, así como lo hizo ZF LIFETEC», afirmó a «Diario El Salvador».
Agregó. «Y hoy, al ver que esta planta comienza a operar, podemos afirmar con seguridad: esto es solo el principio».
Por su parte, la ministra de Economía, María Luisa Hayem, resaltó que el inicio de operaciones generará beneficios, específicamente en el fortalecimiento de la posición de El Salvador como un destino competitivo y confiable para la manufactura avanzada en el sector de autopartes.
«Este paso refleja la confianza de empresas internacionales en el talento salvadoreño y en el potencial de nuestro país como sede de nueva inversión. Seguimos trabajando para que más empresas globales vean en El Salvador el socio para crecer e innovar», dijo la funcionaria.
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El Salvador y EE. UU. firmaron acuerdo de cooperación regulatoria en energía nuclear
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
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Condenan a pandillero a 12 años de cárcel por limitar circulación
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
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Familia de Selena Quintanilla acusan a Shein de usar su imagen sin autorización
La familia de Selena Quintanilla volvió a los tribunales para proteger el legado de la cantante, al presentar una demanda contra la empresa de comercio electrónico Shein por presuntamente vender mercancía con la imagen de la artista sin permiso.
La acción legal fue interpuesta por Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, junto con Q Productions, la empresa familiar que administra los derechos sobre el nombre, la imagen y el legado artístico de Selena.
Según los documentos judiciales, la compañía habría comercializado camisetas y otros artículos con el rostro y nombre de la artista sin solicitar autorización a los titulares de sus derechos.
La familia afirma que en agosto de 2025 envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado, pero aseguran que la empresa continuó vendiéndolos, lo que motivó la presentación de la demanda.
Cabe mencionar que la cantante, conocida como la «Reina del Tex-Mex», dejó un legado musical con éxitos como «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom» y «Como la flor».
Hasta el momento, lShein no ha emitido una respuesta sobre dicha demanda.