Hombre tiene desenlace fatal en Sonsonate producto a un mal amor

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en la carretera antigua a San Salvador, a la altura de la parada Príncipe de Paz, en Ciudad Arce, donde tres vehículos resultaron involucrados.Eventos en El Salvador

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se originó cuando un camioncito perdió el control y terminó estrellándose contra un poste ubicado frente a una iglesia.

En el mismo hecho, un automóvil tipo sedán resultó golpeado, mientras que un pick-up salió de la vía e impactó contra un árbol en la orilla de la carretera.

Elementos de la Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro se encuentran en la zona coordinando el tránsito y verificando la situación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

