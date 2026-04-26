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Hombre acusado de asesinar a su compañera de vida seguirá detenido
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Antonio Santos Villanueva continuará en prisión mientras avanza el proceso penal en su contra por el feminicidio de su expareja.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima habría enfrentado un ciclo constante de violencia. El hecho ocurrió en abril de este año en Santa Ana, cuando el imputado ingresó a la vivienda de la mujer y, tras una discusión, la atacó, provocándole la muerte.
Tras el hecho, el acusado huyó del lugar e intentó evadir a las autoridades, ocultando su vehículo y saliendo del país. Sin embargo, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) cuando intentaba cruzar hacia Guatemala.
La FGR señaló que la detención y la medida de prisión provisional responden a la gravedad del delito y a los elementos de prueba presentados durante la etapa inicial del proceso.
El caso continúa en desarrollo mientras las autoridades judiciales avanzan en las siguientes fases del procedimiento.
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El Gobierno impulsa el estilo de vida saludable desde la Primera Infancia
El despacho de la primera dama Gabriela de Bukele fortalecerá la promoción de hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
La iniciativa busca incidir en el bienestar de la población desde la etapa preconcepcional, con la participación de familias, centros educativos, comunidades e instituciones del Estado. Su propósito es fomentar prácticas que favorezcan la salud física y el desarrollo integral, ante un contexto en el que el sobrepeso y la obesidad representan un desafío creciente a escala nacional, regional y global, con efectos en la calidad de vida, el aprendizaje y la aparición de enfermedades crónicas.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, afirmó que el Gobierno re conoce los retos persistentes en torno a estas condiciones en El Salvador. «Lejos de mejorar, mantienen una tendencia al alza, lo que exige una respuesta inmediata», advirtió.
En ese sentido, se impulsará un con junto de acciones orientadas a promover estilos de vida saludables desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Entre las principales medidas destaca el fortalecimiento de la lactancia materna como base de una alimentación saludable desde los primeros meses de vida. Para ello, el Gobierno ha impulsado la ley Amor Convertido en Alimento y la instalación de salas de lactancia, espacios adecuados que brindan condiciones óptimas para madres y bebés, garantizando una alimentación ideal para el recién nacido.
La estrategia contempla elevar la calidad de los alimentos disponibles en los centros educativos y en los entornos comunitarios, promoviendo opciones nutritivas que contribuyan a una alimentación balanceada desde edades tempranas.
El Gobierno fomentará el acceso a estos alimentos mediante el fortalecimiento de iniciativas como los agromercados, con el fin de garantizar opciones accesibles y culturalmente pertinentes para las familias salvadoreñas.
El impulso a la actividad física es otro eje clave. Se promoverán el juego, el movimiento y el estilo de vida activo en centros educativos y espacios públicos, con el objetivo de reducir el sedentarismo desde la primera infancia.
La implementación incluye el fortalecimiento del marco normativo, con me didas para regular el «marketing» y la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y adolescentes. Asimismo, se reforzará el etiquetado de pro ductos sucedáneos de la leche materna, conforme a la normativa vigente, y se incrementará el control de la publicidad y comercialización de alimentos no saludables en entornos educativos.
El plan prevé una coordinación entre distintas instituciones del Estado y el trabajo conjunto con aliados nacionales e internacionales, para garantizar una respuesta integral que aborde las causas del sobrepeso y la obesidad desde diversos sectores.
Además, el despacho de la primera dama ha elaborado una guía de refrigerios saludables y desarrolla jornadas de formación dirigidas a docentes, personal de salud y líderes comunitarios, junto con la actualización de herramientas educativas que fortalezcan la educación nutricional desde etapas tempranas.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos internacionales y busca con solidar entornos más saludables en hogares, escuelas y comunidades, sentando bases para una mejor calidad de vida desde la infancia.
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Allanan negocios dedicados a la venta de droga en San Salvador
La Fiscalía y la Policía allanaron dos negocios y dos viviendas de San Salvador, vinculados a redes de narcotráfico.
«En un esfuerzo conjunto se ejecutaron registros con prevención de allanamiento en dos negocios y dos viviendas de San Salvador, vinculados a redes de narcotráfico local», informó la Fiscalía.
El ministerio Público detalló que las investigaciones establecen que los inmuebles eran utilizados como fachada para la comercialización de estupefacientes.
«Durante los registros, ha sido fundamental el apoyo de la Unidad Canina, cuyos agentes K9 lograron la ubicación exacta de las sustancias ilícitas», indicó la Fiscalía.
Durante el procedimiento se logró la captura de Donis Obando Sánchez Guzmán, a quien se le encontró cocaína ya dosificada y lista para su venta, además de diversos objetos para la preparación y distribución.
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Obras Públicas realiza con éxito tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros
Esté sábado 25 de abril en la madrugada, el Ministerio o de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo con éxito la tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros, en el sector entre Las Delicias, en Santa Tecla, y el desvió a Colón. Las dos primeras se ejecutaron el pasado jueves y viernes a la misma hora.
Los trabajos de voladura obligaron a las autoridades a cerrar el tramo para evitar el paso vehicular entre la medianoche y la 1:00 de la mañana de este sábado, con el fin de evitar cualquier percance para los conductores que se dirigen desde la capital hacia el occidente del país, y viceversa.
Estos trabajos de voladura se realizaron para remover rocas del talud. Los explosivos fueron instalados con anticipación por parte del equipo técnico del MOP.
Luego de ejecutar la explosión controlada, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó la circulación vehicular para conductores particulares, transporte colectivo y de carga que usan esta vía para el comercio y otros rubros productivos.
Mientras se realizaron los trabajos de voladura gestores de tráfico del VMT, junto al personal del MOP, verificaron que ningún vehículo circulara en la zona para evitar accidentes.