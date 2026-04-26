Hombre acusado de asesinar a su compañera de vida seguirá detenido

El despacho de la primera dama Gabriela de Bukele fortalecerá la promoción de hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.

La iniciativa busca incidir en el bienestar de la población desde la etapa preconcepcional, con la participación de familias, centros educativos, comunidades e instituciones del Estado. Su propósito es fomentar prácticas que favorezcan la salud física y el desarrollo integral, ante un contexto en el que el sobrepeso y la obesidad representan un desafío creciente a escala nacional, regional y global, con efectos en la calidad de vida, el aprendizaje y la aparición de enfermedades crónicas.

Elisa Gamero, jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, afirmó que el Gobierno re conoce los retos persistentes en torno a estas condiciones en El Salvador. «Lejos de mejorar, mantienen una tendencia al alza, lo que exige una respuesta inmediata», advirtió.

En ese sentido, se impulsará un con junto de acciones orientadas a promover estilos de vida saludables desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Entre las principales medidas destaca el fortalecimiento de la lactancia materna como base de una alimentación saludable desde los primeros meses de vida. Para ello, el Gobierno ha impulsado la ley Amor Convertido en Alimento y la instalación de salas de lactancia, espacios adecuados que brindan condiciones óptimas para madres y bebés, garantizando una alimentación ideal para el recién nacido.

La estrategia contempla elevar la calidad de los alimentos disponibles en los centros educativos y en los entornos comunitarios, promoviendo opciones nutritivas que contribuyan a una alimentación balanceada desde edades tempranas.

El Gobierno fomentará el acceso a estos alimentos mediante el fortalecimiento de iniciativas como los agromercados, con el fin de garantizar opciones accesibles y culturalmente pertinentes para las familias salvadoreñas.

El impulso a la actividad física es otro eje clave. Se promoverán el juego, el movimiento y el estilo de vida activo en centros educativos y espacios públicos, con el objetivo de reducir el sedentarismo desde la primera infancia.

La implementación incluye el fortalecimiento del marco normativo, con me didas para regular el «marketing» y la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y adolescentes. Asimismo, se reforzará el etiquetado de pro ductos sucedáneos de la leche materna, conforme a la normativa vigente, y se incrementará el control de la publicidad y comercialización de alimentos no saludables en entornos educativos.

El plan prevé una coordinación entre distintas instituciones del Estado y el trabajo conjunto con aliados nacionales e internacionales, para garantizar una respuesta integral que aborde las causas del sobrepeso y la obesidad desde diversos sectores.

Además, el despacho de la primera dama ha elaborado una guía de refrigerios saludables y desarrolla jornadas de formación dirigidas a docentes, personal de salud y líderes comunitarios, junto con la actualización de herramientas educativas que fortalezcan la educación nutricional desde etapas tempranas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos internacionales y busca con solidar entornos más saludables en hogares, escuelas y comunidades, sentando bases para una mejor calidad de vida desde la infancia.

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