Principal
El Gobierno impulsa el estilo de vida saludable desde la Primera Infancia
El despacho de la primera dama Gabriela de Bukele fortalecerá la promoción de hábitos saludables desde las primeras etapas de la vida, como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad en la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
La iniciativa busca incidir en el bienestar de la población desde la etapa preconcepcional, con la participación de familias, centros educativos, comunidades e instituciones del Estado. Su propósito es fomentar prácticas que favorezcan la salud física y el desarrollo integral, ante un contexto en el que el sobrepeso y la obesidad representan un desafío creciente a escala nacional, regional y global, con efectos en la calidad de vida, el aprendizaje y la aparición de enfermedades crónicas.
Elisa Gamero, jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del Despacho de la Primera Dama, afirmó que el Gobierno re conoce los retos persistentes en torno a estas condiciones en El Salvador. «Lejos de mejorar, mantienen una tendencia al alza, lo que exige una respuesta inmediata», advirtió.
En ese sentido, se impulsará un con junto de acciones orientadas a promover estilos de vida saludables desde la primera infancia hasta la adolescencia.
Entre las principales medidas destaca el fortalecimiento de la lactancia materna como base de una alimentación saludable desde los primeros meses de vida. Para ello, el Gobierno ha impulsado la ley Amor Convertido en Alimento y la instalación de salas de lactancia, espacios adecuados que brindan condiciones óptimas para madres y bebés, garantizando una alimentación ideal para el recién nacido.
La estrategia contempla elevar la calidad de los alimentos disponibles en los centros educativos y en los entornos comunitarios, promoviendo opciones nutritivas que contribuyan a una alimentación balanceada desde edades tempranas.
El Gobierno fomentará el acceso a estos alimentos mediante el fortalecimiento de iniciativas como los agromercados, con el fin de garantizar opciones accesibles y culturalmente pertinentes para las familias salvadoreñas.
El impulso a la actividad física es otro eje clave. Se promoverán el juego, el movimiento y el estilo de vida activo en centros educativos y espacios públicos, con el objetivo de reducir el sedentarismo desde la primera infancia.
La implementación incluye el fortalecimiento del marco normativo, con me didas para regular el «marketing» y la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y adolescentes. Asimismo, se reforzará el etiquetado de pro ductos sucedáneos de la leche materna, conforme a la normativa vigente, y se incrementará el control de la publicidad y comercialización de alimentos no saludables en entornos educativos.
El plan prevé una coordinación entre distintas instituciones del Estado y el trabajo conjunto con aliados nacionales e internacionales, para garantizar una respuesta integral que aborde las causas del sobrepeso y la obesidad desde diversos sectores.
Además, el despacho de la primera dama ha elaborado una guía de refrigerios saludables y desarrolla jornadas de formación dirigidas a docentes, personal de salud y líderes comunitarios, junto con la actualización de herramientas educativas que fortalezcan la educación nutricional desde etapas tempranas.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organismos internacionales y busca con solidar entornos más saludables en hogares, escuelas y comunidades, sentando bases para una mejor calidad de vida desde la infancia.
Nacionales -deportes
Arévalo y Pavic arrancan con buen pie en el Mutua Madrid Open
Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.
Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.
Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.
Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).
Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).
Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.
En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.
El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.
Principal
Capturan a hombre que hirió a otro mientras bebían alcohol
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto que atacó a otro causándole lesiones en la cabeza.
Las autoridades informaron que el detenido y la víctima estaban bebiendo alcohol cuando el agresor atacó a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial, en condición estable.
El detenido fue identificado por las autoridades como Eric Christopher Monroy, de 27 años de edad.
La PNC declaró que Monroy será remitido por el delito de lesiones.
Internacionales
Netanyahu afirma que Hezbolá está «desmantelando» el alto al fuego en Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que las acciones del movimiento chiita libanés Hezbolá amenazan el alto el fuego en Líbano y prometió actuar con «firmeza» contra este grupo respaldado por Irán.
«Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego», declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.
Según los términos de la tregua, que se prorrogó recientemente, Israel se reserva el derecho de responder a «ataques planeados, inminentes o en curso» y ha atacado objetivos en el sur de Líbano casi a diario.
Hezbolá negó las acusaciones del primer ministro y afirmó en un comunicado que los ataques del grupo contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel constituyen «una respuesta legítima a las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo desde el primer día del anuncio de la tregua temporal».
Netanyahu aseguró que Israel está actuando «con firmeza» en conformidad con «los acuerdos» alcanzados con Estados Unidos y Líbano.
«Esto significa libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes».
Poco después de que hablara Netanyahu, el ejército israelí anunció que interceptó tres drones antes de que penetraran en su territorio.
El ejército israelí emitió temprano este domingo una orden de evacuación a los habitantes de siete localidades del sur de Líbano y bombardeó lo que calificó como objetivos de Hezbolá.
Medios oficiales libaneses reportaron que Israel volvió a atacar el sur del país.
«Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia», afirmó la agencia oficial NNA, que reportó víctimas.
La agencia también informó de bombardeos contra varias aldeas fronterizas desde el domingo por la mañana, en particular en Zawtar el Sharqiyah.
Netanyahu ordenó este sábado al ejército atacar a Hezbolá alegando violaciones del alto al fuego.