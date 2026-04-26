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La primera Feria del Libro celebra su tercer día en San Salvador
El Gobierno de El Salvador, a través del Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele, y el Ministerio de Cultura, continúa este domingo celebrando esta actividad que se desarrolla en el marco del Día Internacional del Libro, que se celebra cada 23 de abril.
La Feria del Libro se realizó en el Parque Cuscatlán, en San Salvador Centro, con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural del país a través de la lectura.
Personas de todas las edades recorrieron las diferentes áreas que ofreció la Feria del Libro en busca de libros para adentrarse en el mundo de nuevas lecturas y aprender una experiencia transformadora con la exploración de nuevas realidades.
El evento ha estado abierto a recibir visitantes a partir de las 9:00 a.m. y finalizará a las 6:00 p.m. de este domingo. La entrada es totalmente gratuita para que más familias disfruten de esta fiesta cultural llena de música, arte, literatura y entretenimiento.
La Feria del Libro ha recibido durante el fin de semana a cientos de visitantes nacionales y extranjeros que han encontrado una gran cantidad de libros, desde historias e infantiles, hasta misterio, ensayos y mangas. Destacan también colecciones de escritores salvadoreños, tanto clásicos como contemporáneos.
Esta celebración a la lectura también contó con la participación de la Banda El Salvador, que se sumó a esta actividad el pasado sábado con una destacada presentación musical, que llenó de ritmo y alegría este evento cultural.
En su presentación, Banda El Salvador interpretó grandes éxitos con ritmo y nostalgia, al tocar temas de la Orquesta Internacional Hermanos Flores como «Salvadoreñas» y «Enfermera». También, deleitaron al público con otras piezas emblemáticas de su repertorio como el «Carnaval de San Miguel», compuesta por Francisco Palaviccini, uno de los músicos más destacados de El Salvador.
Nacionales -deportes
Arévalo y Pavic arrancan con buen pie en el Mutua Madrid Open
Marcelo Arévalo y Mate Pavic tuvieron un buen comienzo en el Torneo Mutua Madrid Open, al derrotar este domingo en su debut por 6-4, 7-6(6), a la pareja estadounidense formada por Tommy Paul y Ethan Quinn y avanzaron a la fase de octavos de final.
Se trata del Torneo Master 1000 que se juega en canchas de arcilla en la capital española, y en el cual tanto Arévalo como Pavic, no han podido hasta el presente llegar a las instancias finales, pero hoy se les presenta una nueva oportunidad para intentar conquistar el título de campeones tras este prometedor inicio.
Tanto al salvadoreño y al croata jugar en arcilla les sienta bien y lo demostraron en el set inicial al ganarlo sin mayores problemas por 6-4, tras capitalizar en gran forma dos quiebres de servicio.
Distinto fue el panorama en el segundo set, pues sus rivales en turno mejoraron su nivel de juego y movilidad en la cancha y ello los llevó a ejecutar mejores tiros ganadores y dieron una férrea batalla en la cancha, esta vez no permitieron ningún quiebre de servicio y llevaron la definición del mismo al límite, es decir a un tiebrake (rompimiento de empate).
Pero Arévalo y Pavic también estaban con buen ritmo y tampoco cedieron su servicio en ningún momento, lo cual los llevó a definir el set en la última instancia, fue acá que ellos marcaron diferencia al lograr un mini quiebre que aprovecharon al máximo manteniendo la ventaja, hasta finalmente ganarlo con parciales de 7-6(6).
Así redondearon su triunfo de 6-4, 7-6(6) en su debut en este prestigioso torneo, cuyo título les sigue siendo esquivo, pero que hoy tienen una nueva oportunidad de pelearlo.
En octavos de final, Arévalo y Pavic van a enfrentarse al kazajo Aleksandr Búblik y al australiano Marc Polman, ambos de 28 años.
El Mutua Madrid Open hizo la transición de pista dura a tierra batida en 2009 y se disputa hoy en la Caja Mágica. Los jugadores españoles han ganado la corona en ocho ocasiones desde la edición inaugural de 2002. Rafael Nadal, que levantó el trofeo por quinta vez en 2017, tiene el récord de cinco coronas, mientras que Carlos Alcaraz ha ganado en dos ocasiones en 2022 y 2023.
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Capturan a hombre que hirió a otro mientras bebían alcohol
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto que atacó a otro causándole lesiones en la cabeza.
Las autoridades informaron que el detenido y la víctima estaban bebiendo alcohol cuando el agresor atacó a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial, en condición estable.
El detenido fue identificado por las autoridades como Eric Christopher Monroy, de 27 años de edad.
La PNC declaró que Monroy será remitido por el delito de lesiones.
Internacionales
Netanyahu afirma que Hezbolá está «desmantelando» el alto al fuego en Líbano
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo que las acciones del movimiento chiita libanés Hezbolá amenazan el alto el fuego en Líbano y prometió actuar con «firmeza» contra este grupo respaldado por Irán.
«Hay que entender que las violaciones de Hezbolá están, en la práctica, desmantelando el alto al fuego», declaró Netanyahu durante una reunión semanal de su gabinete.
Según los términos de la tregua, que se prorrogó recientemente, Israel se reserva el derecho de responder a «ataques planeados, inminentes o en curso» y ha atacado objetivos en el sur de Líbano casi a diario.
Hezbolá negó las acusaciones del primer ministro y afirmó en un comunicado que los ataques del grupo contra objetivos israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel constituyen «una respuesta legítima a las continuas violaciones del cese al fuego por parte del enemigo desde el primer día del anuncio de la tregua temporal».
Netanyahu aseguró que Israel está actuando «con firmeza» en conformidad con «los acuerdos» alcanzados con Estados Unidos y Líbano.
«Esto significa libertad de acción no solo para responder a los ataques, lo cual es obvio, sino también para prevenir amenazas inmediatas e incluso amenazas emergentes».
Poco después de que hablara Netanyahu, el ejército israelí anunció que interceptó tres drones antes de que penetraran en su territorio.
El ejército israelí emitió temprano este domingo una orden de evacuación a los habitantes de siete localidades del sur de Líbano y bombardeó lo que calificó como objetivos de Hezbolá.
Medios oficiales libaneses reportaron que Israel volvió a atacar el sur del país.
«Aviones de guerra israelíes lanzaron un ataque en Kfar Tibnit, uno de los lugares incluidos en la advertencia», afirmó la agencia oficial NNA, que reportó víctimas.
La agencia también informó de bombardeos contra varias aldeas fronterizas desde el domingo por la mañana, en particular en Zawtar el Sharqiyah.
Netanyahu ordenó este sábado al ejército atacar a Hezbolá alegando violaciones del alto al fuego.