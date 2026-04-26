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Allanan negocios dedicados a la venta de droga en San Salvador
La Fiscalía y la Policía allanaron dos negocios y dos viviendas de San Salvador, vinculados a redes de narcotráfico.
«En un esfuerzo conjunto se ejecutaron registros con prevención de allanamiento en dos negocios y dos viviendas de San Salvador, vinculados a redes de narcotráfico local», informó la Fiscalía.
El ministerio Público detalló que las investigaciones establecen que los inmuebles eran utilizados como fachada para la comercialización de estupefacientes.
«Durante los registros, ha sido fundamental el apoyo de la Unidad Canina, cuyos agentes K9 lograron la ubicación exacta de las sustancias ilícitas», indicó la Fiscalía.
Durante el procedimiento se logró la captura de Donis Obando Sánchez Guzmán, a quien se le encontró cocaína ya dosificada y lista para su venta, además de diversos objetos para la preparación y distribución.
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Obras Públicas realiza con éxito tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros
Esté sábado 25 de abril en la madrugada, el Ministerio o de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo con éxito la tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros, en el sector entre Las Delicias, en Santa Tecla, y el desvió a Colón. Las dos primeras se ejecutaron el pasado jueves y viernes a la misma hora.
Los trabajos de voladura obligaron a las autoridades a cerrar el tramo para evitar el paso vehicular entre la medianoche y la 1:00 de la mañana de este sábado, con el fin de evitar cualquier percance para los conductores que se dirigen desde la capital hacia el occidente del país, y viceversa.
Estos trabajos de voladura se realizaron para remover rocas del talud. Los explosivos fueron instalados con anticipación por parte del equipo técnico del MOP.
Luego de ejecutar la explosión controlada, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó la circulación vehicular para conductores particulares, transporte colectivo y de carga que usan esta vía para el comercio y otros rubros productivos.
Mientras se realizaron los trabajos de voladura gestores de tráfico del VMT, junto al personal del MOP, verificaron que ningún vehículo circulara en la zona para evitar accidentes.
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Prevén fin de semana con lluvias y mucho calor en El Salvador
Para este sábado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que se prevén lluvias en varios puntos del país a partir del mediodía, incluyendo sectores de la zona paracentral.
El meteorólogo Amides Figueroa explicó que el país continúa con la influencia del viento del oeste, algunas vaguadas sobre la región centroamericana y una serie de condiciones locales que estarán provocando lluvias y tormentas.
«Por la tarde, parcialmente nublado con lluvias en la cadena montañosa norte y lluvias puntuales en la cordillera volcánica. Por la noche, el cielo continuara parcialmente nublado, con lluvias y tormentas en la cadena montañosa norte y algunas en la costa del país», detalló el informe del Marn.
Las temperaturas mantendrán los parámetros de los últimos días, con registros máximos bastante cálidos entre los 37 y 38 grados Celsius, especialmente en poblados de La Unión, Nueva Concepción y San Miguel.
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El Salvador destaca cooperación y fortalecimiento institucional en cumbre regional del SICA
En el marco de la XCIII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, tuvo una participación activa en el diálogo regional enfocado en fortalecer la cooperación y avanzar hacia resultados concretos para los países miembros.
El encuentro, encabezado por el canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo común, la seguridad colectiva y el bienestar de los pueblos, bajo el lema «Fortaleciendo la integración para avanzar como región».
Durante su intervención, Hill Tinoco destacó la importancia de consolidar una institucionalidad sólida que permita mejorar la eficiencia del sistema regional.
«Reafirmé el compromiso con una integración regional más eficiente y orientada a resultados», expresó la funcionaria salvadoreña, destacando que estos esfuerzos son fundamentales para impulsar mayores niveles de cooperación entre los países.
La canciller también enfatizó que el trabajo conjunto dentro del SICA representa una oportunidad estratégica para enfrentar desafíos comunes y generar mayores beneficios para la población centroamericana.