Obras Públicas realiza con éxito tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros

Esté sábado 25 de abril en la madrugada, el Ministerio o de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo con éxito la tercera explosión controlada en el tramo Los Chorros, en el sector entre Las Delicias, en Santa Tecla, y el desvió a Colón. Las dos primeras se ejecutaron el pasado jueves y viernes a la misma hora.

Los trabajos de voladura obligaron a las autoridades a cerrar el tramo para evitar el paso vehicular entre la medianoche y la 1:00 de la mañana de este sábado, con el fin de evitar cualquier percance para los conductores que se dirigen desde la capital hacia el occidente del país, y viceversa.

Estos trabajos de voladura se realizaron para remover rocas del talud. Los explosivos fueron instalados con anticipación por parte del equipo técnico del MOP.

Luego de ejecutar la explosión controlada, el personal del Viceministerio de Transporte (VMT) habilitó la circulación vehicular para conductores particulares, transporte colectivo y de carga que usan esta vía para el comercio y otros rubros productivos.

Mientras se realizaron los trabajos de voladura gestores de tráfico del VMT, junto al personal del MOP, verificaron que ningún vehículo circulara en la zona para evitar accidentes.

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