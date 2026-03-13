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Entre violines, lluvia y dembow, Yandel cautivó a El Salvador
La lluvia no fue impedimento para que el Parque de Pelota Saturnino Bengoa, en San Salvador, se transformara, la noche del jueves 12 de marzo, en el epicentro de una fusión musical sin precedentes: el reguetón y la música sinfónica. El protagonista fue Yandel, quien junto a sus músicos y la Orquesta Filarmónica de El Salvador presentó sus grandes éxitos bajo un nuevo concepto.
A las 9:50 de la noche, con un traje sastre negro, y al ritmo del tema «Puño de Tito», salió a escena Yandel, marcando el inicio formal de su propuesta sinfónica, esto tras una fuerte lluvia que cayó en el territorio capitalino previo al espectáculo.
Durante poco más de dos horas, el artista puertorriqueño demostró su vigencia y capacidad vocal, entregando un repertorio compuesto por sus canciones más icónicas, pero con un matiz sonoro completamente renovado gracias a los arreglos orquestales.
Temas como «Mírala bien», «Noche de Sexo» y «Abusadora» desataron la euforia colectiva, logrando que miles de seguidores saltaran y corearan cada frase en una comunión perfecta entre el beat urbano y la elegancia de las cuerdas y vientos de la filarmónica.
«Buenas noches San Salvador. Muchas gracias por aguantar esa lluvia, yo estuve allá atrás y dije, yo le tengo que dar un show de altura a esta gente, así que arrancamos para que disfrutemos y gocemos esta noche. Así que espero que nunca me olviden», dijo el puertorriqueño a su público que terminó en su mayoría empapado por la lluvia.
La noche estuvo marcada por el entusiasmo colectivo del público que abarrotó las instalaciones del Bengoa. Brincos, coros al unísono y baile constante confirmaron que las canciones de Yandel siguen vigentes y conectan con varias generaciones que crecieron al ritmo del reguetón clásico.
También sonaron éxitos como «Me estás tentando», «Moviendo caderas» y «Algo me gusta de ti», que, junto al juego de luces y láser que se implementaron en el show, confirmaron por qué estos temas siguen siendo infaltables en cualquier celebración urbana a lo «old school».
Yandel ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del reguetón gracias a la consistencia de su carrera y la calidad de sus presentaciones en vivo, así lo ha demostrado a lo largo de esta gira. Además, recordemos que su etapa como solista y su historia junto a Wisin marcaron un antes y un después en el género.
Con esta presentación, el puertorriqueño no solo reafirma su estatus como leyenda del reguetón, sino que abre una nueva puerta a la experimentación musical en la región. La mezcla de la «calle» con la academia demostró que el género urbano, cuando se produce con calidad, no tiene límites.
El concierto de Yandel estuvo marcado también por la participación de poco más de 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de El Salvador que junto al equipo del puertorriqueño hicieron magia con sus instrumentos.
Los salvadoreños desataron la ovación del público presente en el parque de pelota Saturnino Bengo, ya que además de acoplar las canciones del artista a una versión sinfónica también brindaron un breve popurrí de temas salvadoreños en género xuc.
Al finalizar el concierto con los músicos salvadoreños aún en el escenario, el público se rindió de nuevo en aplausos y gritos tras las destrezas mostradas por los artistas a quien Yandel dedicó unas palabras de agradecimiento: «Mi respeto para todos ustedes, gracias por su tiempo, están sonando espectacular, para mí también ustedes son artistas», dijo.
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Familia de Selena Quintanilla acusan a Shein de usar su imagen sin autorización
La familia de Selena Quintanilla volvió a los tribunales para proteger el legado de la cantante, al presentar una demanda contra la empresa de comercio electrónico Shein por presuntamente vender mercancía con la imagen de la artista sin permiso.
La acción legal fue interpuesta por Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, junto con Q Productions, la empresa familiar que administra los derechos sobre el nombre, la imagen y el legado artístico de Selena.
Según los documentos judiciales, la compañía habría comercializado camisetas y otros artículos con el rostro y nombre de la artista sin solicitar autorización a los titulares de sus derechos.
La familia afirma que en agosto de 2025 envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado, pero aseguran que la empresa continuó vendiéndolos, lo que motivó la presentación de la demanda.
Cabe mencionar que la cantante, conocida como la «Reina del Tex-Mex», dejó un legado musical con éxitos como «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom» y «Como la flor».
Hasta el momento, lShein no ha emitido una respuesta sobre dicha demanda.
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Laura Pausini rinde tributo a la música en español
Todo el talento vocal de Laura Pausini se concentra en una colección de canciones que retoman parte de lo mejor de la música en español y lo adapta a su estilo, en una especie de ofrenda de honor a la tradición artística de América Latina y España, con su nuevo álbum titulado «Yo Canto 2».
Este nuevo disco de la nacida en Rávena fue lanzado oficialmente en la tarde del jueves (hora latinoamericana) y encierra un total de 21 canciones, la mayoría de ellas covers de éxitos de otras grandes figuras de la música como Shakira, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Bad Bunny, Juan Luis Guerra, Mecano, Fito Páez, entre otros.
Un tributo desde el alma y el corazón
Previo al lanzamiento, Pausini había comentado varios aspectos sobre este álbum, destacando su deseo por honrar la memoria musical del continente hispano, sobre todo, de grandes artistas que han contribuido a expandir la música en español en todo el mundo.
«El segundo capítulo de “Yo canto” llega veinte años después del primero y esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. Son veinte años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es el amor», comentó la italiana semanas antes de la llegada del disco.
Yo Canto 2 tiene una variada gama de temas, entre los que destacan «Bachata Rosa», original de Juan Luis Guerra; «Gracias a la Vida», el icónico tema de Mercedes Sosa; «Mariposa Tecknicolor», de la leyenda argentina Fito Páez; «Antología», uno de los grandes clásicos de Shakira; y «Turtista», original de Bad Bunny y en estilo reggaetón, adaptada a una versión de balada romántica.
Pese a ser un tributo y respetar letras y, en algunos casos, estilos y géneros de las versiones originales, Pausini mantiene también intacta su esencia romántica y su característica potencia vocal, una marca registrada de cada uno de sus temas. Esto gracias a una adaptación en los tonos y escalas de cada cover, los cuales destacan la poderosa voz de la italiana y sus típicos cambios de escalas en cada melodía.
Junto a las adaptaciones de clásicos de la música en español, Yo Canto 2 también presenta nuevos temas en colaboraciones con Nahuel Pennisi, Mikel Izal, Richaelio, Yami Safdie y Ricardo Montaner, este último siendo uno de los temas que congrega a dos de las mejores voces en la historia de la música.
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Guitarra de Pink Floyd fue subastada en más de $14 millones, un récord
Esta legendaria Fender Stratocaster, apodada «La Stratocaster Negra», se ha convertido en la guitarra más cara jamás vendida. Superó con creces el récord anterior de seis millones de dólares alcanzado en 2020 por una guitarra que perteneció a Kurt Cobain, de Nirvana.
Gilmour utilizó la «Stratocaster Negra» en todos los álbumes de la legendaria banda británica de rock progresivo entre 1970 y 1983, incluyendo los icónicos «Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here», «Animals» y «The Wall».
La subasta del jueves por la noche incluyó una colección de instrumentos de rock pertenecientes al empresario Jim Irsay, antiguo propietario del equipo de fútbol americano Indianapolis Colts, fallecido en 2025.
Entre ellos, la guitarra hecha a medida para Jerry García, cofundador de otro pilar del movimiento psicodélico, Grateful Dead, que se vendió por 11,56 millones de dólares.
Una Fender Mustang azul utilizada por Kurt Cobain en el videoclip de su éxito mundial «Smells Like Teen Spirit» se vendió por 6,9 millones de dólares.