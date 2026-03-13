Entre violines, lluvia y dembow, Yandel cautivó a El Salvador

Todo el talento vocal de Laura Pausini se concentra en una colección de canciones que retoman parte de lo mejor de la música en español y lo adapta a su estilo, en una especie de ofrenda de honor a la tradición artística de América Latina y España, con su nuevo álbum titulado «Yo Canto 2».

Este nuevo disco de la nacida en Rávena fue lanzado oficialmente en la tarde del jueves (hora latinoamericana) y encierra un total de 21 canciones, la mayoría de ellas covers de éxitos de otras grandes figuras de la música como Shakira, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Bad Bunny, Juan Luis Guerra, Mecano, Fito Páez, entre otros.

Un tributo desde el alma y el corazón

Previo al lanzamiento, Pausini había comentado varios aspectos sobre este álbum, destacando su deseo por honrar la memoria musical del continente hispano, sobre todo, de grandes artistas que han contribuido a expandir la música en español en todo el mundo.

«El segundo capítulo de “Yo canto” llega veinte años después del primero y esta vez, dedicado a algunas de las canciones que más he amado de artistas españoles, latinoamericanos y americanos. Son veinte años en los que hemos cambiado, crecido y vuelto a enamorar de la música. Hoy, igual que en aquel momento, mi única motivación y razón para rendir tributo a una canción, a su autor o a quien la interpreta es el amor», comentó la italiana semanas antes de la llegada del disco.

Yo Canto 2 tiene una variada gama de temas, entre los que destacan «Bachata Rosa», original de Juan Luis Guerra; «Gracias a la Vida», el icónico tema de Mercedes Sosa; «Mariposa Tecknicolor», de la leyenda argentina Fito Páez; «Antología», uno de los grandes clásicos de Shakira; y «Turtista», original de Bad Bunny y en estilo reggaetón, adaptada a una versión de balada romántica.

Pese a ser un tributo y respetar letras y, en algunos casos, estilos y géneros de las versiones originales, Pausini mantiene también intacta su esencia romántica y su característica potencia vocal, una marca registrada de cada uno de sus temas. Esto gracias a una adaptación en los tonos y escalas de cada cover, los cuales destacan la poderosa voz de la italiana y sus típicos cambios de escalas en cada melodía.

Junto a las adaptaciones de clásicos de la música en español, Yo Canto 2 también presenta nuevos temas en colaboraciones con Nahuel Pennisi, Mikel Izal, Richaelio, Yami Safdie y Ricardo Montaner, este último siendo uno de los temas que congrega a dos de las mejores voces en la historia de la música.

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