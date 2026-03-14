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El Salvador y EE. UU. firmaron acuerdo de cooperación regulatoria en energía nuclear
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
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Condenan a pandillero a 12 años de cárcel por limitar circulación
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
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Familia de Selena Quintanilla acusan a Shein de usar su imagen sin autorización
La familia de Selena Quintanilla volvió a los tribunales para proteger el legado de la cantante, al presentar una demanda contra la empresa de comercio electrónico Shein por presuntamente vender mercancía con la imagen de la artista sin permiso.
La acción legal fue interpuesta por Suzette Quintanilla, hermana de la cantante, junto con Q Productions, la empresa familiar que administra los derechos sobre el nombre, la imagen y el legado artístico de Selena.
Según los documentos judiciales, la compañía habría comercializado camisetas y otros artículos con el rostro y nombre de la artista sin solicitar autorización a los titulares de sus derechos.
La familia afirma que en agosto de 2025 envió una carta de cese y desistimiento para exigir que se retiraran los productos del mercado, pero aseguran que la empresa continuó vendiéndolos, lo que motivó la presentación de la demanda.
Cabe mencionar que la cantante, conocida como la «Reina del Tex-Mex», dejó un legado musical con éxitos como «Amor Prohibido», «Bidi Bidi Bom Bom» y «Como la flor».
Hasta el momento, lShein no ha emitido una respuesta sobre dicha demanda.
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Entre violines, lluvia y dembow, Yandel cautivó a El Salvador
La lluvia no fue impedimento para que el Parque de Pelota Saturnino Bengoa, en San Salvador, se transformara, la noche del jueves 12 de marzo, en el epicentro de una fusión musical sin precedentes: el reguetón y la música sinfónica. El protagonista fue Yandel, quien junto a sus músicos y la Orquesta Filarmónica de El Salvador presentó sus grandes éxitos bajo un nuevo concepto.
A las 9:50 de la noche, con un traje sastre negro, y al ritmo del tema «Puño de Tito», salió a escena Yandel, marcando el inicio formal de su propuesta sinfónica, esto tras una fuerte lluvia que cayó en el territorio capitalino previo al espectáculo.
Durante poco más de dos horas, el artista puertorriqueño demostró su vigencia y capacidad vocal, entregando un repertorio compuesto por sus canciones más icónicas, pero con un matiz sonoro completamente renovado gracias a los arreglos orquestales.
Temas como «Mírala bien», «Noche de Sexo» y «Abusadora» desataron la euforia colectiva, logrando que miles de seguidores saltaran y corearan cada frase en una comunión perfecta entre el beat urbano y la elegancia de las cuerdas y vientos de la filarmónica.
«Buenas noches San Salvador. Muchas gracias por aguantar esa lluvia, yo estuve allá atrás y dije, yo le tengo que dar un show de altura a esta gente, así que arrancamos para que disfrutemos y gocemos esta noche. Así que espero que nunca me olviden», dijo el puertorriqueño a su público que terminó en su mayoría empapado por la lluvia.
La noche estuvo marcada por el entusiasmo colectivo del público que abarrotó las instalaciones del Bengoa. Brincos, coros al unísono y baile constante confirmaron que las canciones de Yandel siguen vigentes y conectan con varias generaciones que crecieron al ritmo del reguetón clásico.
También sonaron éxitos como «Me estás tentando», «Moviendo caderas» y «Algo me gusta de ti», que, junto al juego de luces y láser que se implementaron en el show, confirmaron por qué estos temas siguen siendo infaltables en cualquier celebración urbana a lo «old school».
Yandel ha logrado consolidarse como uno de los máximos exponentes del reguetón gracias a la consistencia de su carrera y la calidad de sus presentaciones en vivo, así lo ha demostrado a lo largo de esta gira. Además, recordemos que su etapa como solista y su historia junto a Wisin marcaron un antes y un después en el género.
Con esta presentación, el puertorriqueño no solo reafirma su estatus como leyenda del reguetón, sino que abre una nueva puerta a la experimentación musical en la región. La mezcla de la «calle» con la academia demostró que el género urbano, cuando se produce con calidad, no tiene límites.
El concierto de Yandel estuvo marcado también por la participación de poco más de 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de El Salvador que junto al equipo del puertorriqueño hicieron magia con sus instrumentos.
Los salvadoreños desataron la ovación del público presente en el parque de pelota Saturnino Bengo, ya que además de acoplar las canciones del artista a una versión sinfónica también brindaron un breve popurrí de temas salvadoreños en género xuc.
Al finalizar el concierto con los músicos salvadoreños aún en el escenario, el público se rindió de nuevo en aplausos y gritos tras las destrezas mostradas por los artistas a quien Yandel dedicó unas palabras de agradecimiento: «Mi respeto para todos ustedes, gracias por su tiempo, están sonando espectacular, para mí también ustedes son artistas», dijo.