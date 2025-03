El Salvador se encamina a ser el país más seguro del mundo , destaca Presidente Nayib Bukele

La visita oficial de Volodimir Zelenski , a Washington de este viernes terminó en una catástrofe para sí mismo e incluso podría conllevar el cese total de la ayuda que brinda Washington a Ucrania, según reportan medios. Para varios políticos, medios de comunicación y personajes públicas de EE.UU., la conducta de Zelenski, quien montó una escena en el Despacho Oval de la Casa Blanca, fue una forma de desprecio hacia la Administación Trump.

La primera señal de que la reunión con Trump podía no salir como estaba previsto se produjo apenas unos segundos después de su apretón de manos, cuando el mandatario estadounidense se burló de la característica vestimenta militar de Zelenski.

«Hoy está muy elegante», dijo Trump, escrutando el buzo y el pantalón que llevaba el líder del régimen ucraniano. Pero desacuerdos más importantes surgieron con respecto a si se podía confiar en el presidente de Rusia, Vladímir Putin, cuando Zelenski empezó a imponer sus condiciones, alegando que ningún acuerdo de paz funcionará para Ucrania sin garantías de seguridad de EE.UU.

Después de que Zelenski abandonara la Casa Blanca, Trump comunicó que este «no estaba preparado para la paz» y le faltó el respeto a Washington. «Hoy hemos tenido una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Se aprendió mucho, algo que nunca podría entenderse sin una conversación bajo tanto fuego y presión», inició.

«Es asombroso lo que sale a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si EE.UU. está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones», explicó. En este sentido, expresó que él mismo «no quiere una ventaja, quiere la paz». «Ha faltado el respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz», concluyó Trump.

Tras ese altercado, varios medios y políticos estadounidenses también arremetieron contra el líder del régimen de Kiev.

Políticos

Tras la fallida conversación, el senador Lindsey Graham, que hasta ahora se había posicionado como un acérrimo defensor del régimen ucraniano, sugirió en relación con Zelenski: «Debe dimitir y enviar a alguien con quien podamos negociar o debe cambiar». Expresó así su decepción por el comportamiento del líder del régimen de Kiev.

Del mismo modo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó que Zelenski debía reconocer que Donald Trump es la única persona que «puede poner» a Rusia y Ucrania «en el camino hacia una paz duradera». «Lo que presenciamos hoy en el Despacho Oval fue un presidente estadounidense que puso a EE.UU. en primer lugar», sentenció.

Mientras tanto, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el comportamiento de Zelenski de «falta de respeto», algo «discordante, especialmente teniendo en cuenta cuánto apoyo ha proporcionado Washington». «El presidente Trump hizo bien en aclarar las cosas y defender a EE.UU.», escribió el político en su cuenta de X.

De igual modo, el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, señaló que lo que hizo Trump fue proteger a EE.UU. «tras años de ser estafados y abusados».

Con respecto a la diplomacia, el secretario de Estado, Marco Rubio, también comentó este tema, alegando que Zelenski insistió en viajar a Washington para regañar a EE.UU. de que su diplomacia no funcionará en el caso del conflicto ucraniano.

«Insistieron en venir a Washington. Y fue y debería haber sido un entendimiento muy claro. No vengan aquí y creen un escenario en el que van a empezar a sermonearnos sobre cómo la diplomacia no va a funcionar. Pero el presidente Zelenski tomó ese rumbo y terminó en con resultado predecible», expresó el alto funcionario, añadiendo que este fue el camino que eligió el líder de Kiev.

En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó que es bueno que las cámaras hayan capturado la riña entre Zelenski y Trump, porque «todo el mundo pudo ver lo que el presidente Trump y su equipo han estado tratando a puerta cerrada en las negociaciones con los ucranianos», tildándolos de «increíblemente obstinados».

«Y otra vez: esta no es la Administración anterior. Joe Biden ya no está en el Despacho Oval. Ya no vamos a simplemente extender cheques en blanco para una guerra muy lejana, sin una paz real y duradera», remató.

Por otra parte, varios periodistas también han salido en defensa de su país.

Así, Nick Sortor instó a Zelenski a no volver a EE.UU.

«Vete a casa, Zelenski. Se te acabó el tiempo. Estamos hartos de ti», manifestó.

De la misma manera, Jesse Watters, de Fox News, enfatizó que nunca había visto a ningún líder extranjero que se comportara así en la Casa Blanca. «Este es el mundo de EE.UU. […] Esto termina cuando nosotros lo digamos, no cuando él lo haga», dijo, añadiendo que ni siquiera se veía como si Zelenski quisiera concertar la paz.

El tenso cara a cara de Vladímir Zelenski con Donald Trump en la Casa Blanca reafirmó las sospechas de larga data sobre el líder del régimen de Kiev entre algunos miembros de la nueva Administración estadounidense: Biden lo consintió demasiado.

«La presidencia de Joe Biden lo malcrió haciéndolo pensar que el pueblo estadounidense seguiría financiando la guerra», comentó a Bloomberg una fuente al tanto de lo que piensan en el entorno de Trump.

«Zelenski está acabado», agregó.

A su vez, Jesse Watters, de Fox News, enfatizó que nunca había visto a ningún líder extranjero que se comportara así en la Casa Blanca y se preguntó para qué había viajado Zelenski a Washington con el objetivo de firmar el acuerdo sobre tierras raras si no quería negociar con Putin. «No vamos a dar a Zelenski un pacto de seguridad, a EE.UU. no le interesa tener que defender ese país con soldados estadounidenses. […] No venga aquí y no se ponga sentimental», aseveró, agregando que el conflicto «terminará cuando EE.UU. lo diga» y no cuando Zelenski quiera.

Medios de comunicación

La agencia Associated Press indicó que los últimos 10 minutos de los casi 45 que duró la reunión se convirtieron en un tenso tira y afloja entre Trump, Zelenski y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. «Fue una sorprendente muestra de abierto antagonismo en el Despacho Oval, un escenario que es más conocido por su sombría diplomacia», señaló el medio.

Entretanto, desde The New York Times opinaron que «el ataque verbal» de Trump fue «una impresionante muestra de ira y resentimiento». De acuerdo con el medio, ningún otro presidente en la memoria ha arremetido contra un líder extranjero visitante en el Despacho Oval ante las cámaras de una manera «tan vituperante».

Por su parte, CNN tildó el encuentro de «notable pelea a gritos», enfatizando que, nunca antes, un mandatario de la potencia norteamericana había reprendido a su visitante de esta manera. Además, el medio opinó que la confrontación «provocó casi en tiempo real una ruptura de las relaciones entre Washington y Kiev».

Desde NBC News también calificaron la reunión de «choque extraordinario» y expresaron que «la pelea a gritos» entre Trump y Zelenski «ha echado por tierra, por ahora, las esperanzas que había en el acuerdo sobre los minerales», un importante paso para la regulación de la crisis ucraniana que las partes deberían haber firmado esta jornada.

CBS News destaca que la Administración Trump considera que Zelenski ha puesto a su país en una posición terrible y que perdió una enorme oportunidad de tener a EE.UU. como socio comercial, con empresas estadounidenses trabajando para ayudar a Ucrania a monetizar sus recursos minerales.

Mientras, conforme a Responsible Statecraft, mientras que Zelenski no cree que sea posible alcanzar un duradero acuerdo, Trump y su vicepresidente, James D. Vance, opinan que Rusia tenía «ciertas razones legítimas» para considerar las ambiciones de Occidente en Ucrania como «una amenaza a su seguridad y sus intereses vitales», alegando que «en ausencia de diplomacia», la espiral de acción y reacción en este conflicto solo se intensificará con el riesgo de conllevar una guerra más amplia.

