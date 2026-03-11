Principal
Desarticulan estructura de narcomenudeo que operaba en el oriente del país
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, ejecutó un operativo para desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona oriental del país.
De acuerdo con las autoridades, la operación es resultado de un año de investigaciones, periodo durante el cual se logró identificar a cada uno de los integrantes de la red criminal, incluyendo a los responsables del abastecimiento de droga y a los redistribuidores que operaban en distintos sectores.
Las indagaciones determinaron que la estructura mantenía presencia en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que servirán como evidencia para fortalecer el proceso investigativo.
Según el reporte fiscal, los implicados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación de otras personas vinculadas a la estructura.
Confirman una mujer y un menor de edad fallecidos tras accidente en carretera a Comalapa
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
Bayern de Múnich aplasta 6-1 al Atalanta en octavos de Champions
Con Kane presenciando todo el partido desde el banquillo, el gigante bávaro ya mandaba 3-0 en apenas 25 minutos tras los goles de Josip Stanicic (12′), Michael Olise (22′) y Serge Gnabry (25′).
La esperanzas del Atalanta, que sustentaba sobre sus espaldas el prestigio del fútbol italiano como último superviviente en Champions de la Serie A, quedaron reducidas a cenizas antes de visitar el Allianz Arena.
Y eso que el técnico del Bayern Vincent Kompany decidió no arriesgar con su goleador Harry Kane (45 goles entre todas las competiciones esta temporada), tocado en el gemelo.
Ante una «Dea» desbordada, el líder de la Bundesliga prosiguió su recital con otros tres goles en el segundo tiempo, ninguno de ellos del colombiano Luis Díaz, que jugó los 90 minutos. El gol del honor local fue obra de Mario Pasalic (90+3′).
El próximo miércoles, el conjunto de Bérgamo necesitará un milagro para dar la vuelta a la eliminatoria ante el implacable Rekordmeister (28 goles marcados en nueve partidos en esta Champions).
Parece más claro que la tarea no será sencilla para el Bayern en caso de clasificar a unos eventuales cuartos, donde se mediría con Real Madrid o Manchester City.
Internacionales -deportes
Atlético golea 5-2 a Tottenham y pone un pie en cuartos de Champions
Los cinco primeros goles del partido llegaron en la media hora inicial. El Colchonero ganaba 3-0 en el minuto 15 con tantos de Marcos Llorente (6′), Antonie Griezmann (14′) y Julián Álvarez (15′), tras sendos errores groseros del arquero checo Antonin Kinsky en la salida del balón con el pie en el gol del extremo español y en el del delantero argentino.
El DT de los Spurs, Igor Tudor, tomó entonces la decisión de retirar del terreno de juego a su arquero, de 22 años, que no jugaba desde octubre, y dar entrada al italiano Guglielmo Vicario, titular en las cinco últimas derrotas en la Premier League.
Pero eso no frenó el festival goleador de los hombres de Diego Simeone, que subieron el cuarto al marcador por medio del central Robin Le Normand (22′) antes de que el español Pedro Porro descontara (26′) para un Tottenham que a estas alturas está más preocupado por mantener la categoría en la Premier League.
Quizá el equipo inglés hubiera podido meterse en el partido de no haber pegado en el poste el remate de cabeza del Cuti Romero antes del descanso.
En el segundo tiempo se mantuvo la tónica y Julián Álvarez logró su doblete al culminar una rápida contra precedida por una gran atajada de Jan Oblak a remate de cabeza del brasileño Richarlison. El argentino recibió el balón en campo propio, recorrió 50 metros conduciendo la pelota, y batió por abajo a Vicario (55′).
Pero como si quisiera solidarizarse con Kinsky, Oblak entregó el balón a Pedro Porro, quien vio a Solanke para que el delantero fusilase sin compasión al esloveno para firmar el 5-2 definitivo.
Cuarto en la fase de liguilla sólo por detrás de los gigantes Arsenal, Bayern Munich y Liverpool, el Tottenham vivió una noche para olvidar que le pone muy cuesta arriba su continuidad en la Champions. Deberá apelar a la épica en la vuelta el 18 de marzo en Londres.