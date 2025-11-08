Principal
Contabilizan 270 sismos en Juayúa desde el 4 de noviembre hasta esta mañana
Desde el pasado 4 de noviembre hasta las 10:00 de la mañana de hoy se registran 270 sismos en el distrito de Juayúa y sus alrededores, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De los 270 sismos registrados hasta esta mañana en Juayúa, 21 fueron sentidos por la población, explicó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
“Esta actividad se debe a la activación de las fallas geológicas en la zona”, detalló el Observatorio de Riesgos y Amenazas del MARN.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no reportan personas lesionadas ni afectaciones graves en la infraestructura.
Principal
Las pupusas conquistan paladares en festival gastronómico en India
Con el propósito de promover la cultura, gastronomía y turismo de El Salvador, la Representación Diplomática en India participó en el Festival Gastronómico organizado por el Departamento de Turismo y el Departamento de Lenguas Extranjeras, en honor al 105 aniversario de la Fundación de la Universidad Jamia Millia Islamia.Inversiones El Salvador
En esta actividad, participó el embajador de El Salvador en India, Guillermo Rubio Funes, quien habló sobre nuestra cultura y tradiciones culinarias; así como las nuevas condiciones de país.
En esta actividad participaron más de 5 mil estudiantes, así como planta docente de las diferentes facultades y autoridades de la Universidad de Jamia Millia Islamia.
Durante la jornada, una compatriota residente en esa nación elaboró pupusas, además, de enseñar a los estudiantes el proceso de elaboración de las mismas.
Además, nuestra representación diplomática brindó información desde un estand sobre turismo, artesanías, trajes típicos, gastronomía, entre otros. De igual manera, el público pudo degustar nuestras pupusas, platillo que gustó mucho y que se agotó por completo lo elaborado por nuestra compatriota residente en India.
Principal
Cuatro personas lesionadas en triple accidente sobre carretera Panamericana
Cuatro personas resultaron lesionadas en un triple accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 38 de la carretera Panamericana, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance se originó cuando uno de los conductores perdió el control de su vehículo e impactó contra otro automotor. A raíz del golpe, el segundo vehículo colisionó contra un microbús que se encontraba estacionado a un costado de la vía.
Las personas lesionadas fueron auxiliadas y trasladadas a un hospital cercano, donde reciben atención médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar realizando la respectiva inspección para determinar responsabilidades y agilizar el paso vehicular en la zona.
Principal
Inauguran nuevo puente peatonal en isla Meanguera del Golfo
La Alcaldía de La Unión Sur bajo la administración de la alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón, inauguró un nuevo puente peatonal en Meanguera del Golfo.
La obra, ejecutada con fondos propios de la municipalidad, sustituye una estructura obsoleta que durante años representó un riesgo para los peatones por su deterioro.
“Este puente no es una simple reparación; es un camino totalmente renovado, reconstruido y nuevo para que toda la gente de la isla pueda usarlo de manera segura y eficiente”, expresó la alcaldesa Gutiérrez Salmerón.
El nuevo puente peatonal forma parte de la estrategia de desarrollo impulsada por la alcaldía, que busca promover el turismo, mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los residentes y visitantes de Meanguera del Golfo, uno de los destinos más emblemáticos del oriente del país.