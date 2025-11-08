Principal
Alertan sobre la presencia de un cocodrilo en la playa Amatecampo
Un cocodrilo fue visto por los residentes del sector de la playa Amatecampo, en el distrito de San Luis Talpa, departamento de La Paz.
El cocodrilo se encontraba frente a Villas Casas de Playa, sobre la arena, acechando por su próxima presa.
Los residentes en la zona solicitan la intervención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para devolverlo a su hábitat natural.
Hasta el cierre de esta nota no se reportan personas lesionadas o que hayan sido atacadas por dicho cocodrilo.
Las pupusas conquistan paladares en festival gastronómico en India
Con el propósito de promover la cultura, gastronomía y turismo de El Salvador, la Representación Diplomática en India participó en el Festival Gastronómico organizado por el Departamento de Turismo y el Departamento de Lenguas Extranjeras, en honor al 105 aniversario de la Fundación de la Universidad Jamia Millia Islamia.
En esta actividad, participó el embajador de El Salvador en India, Guillermo Rubio Funes, quien habló sobre nuestra cultura y tradiciones culinarias; así como las nuevas condiciones de país.
En esta actividad participaron más de 5 mil estudiantes, así como planta docente de las diferentes facultades y autoridades de la Universidad de Jamia Millia Islamia.
Durante la jornada, una compatriota residente en esa nación elaboró pupusas, además, de enseñar a los estudiantes el proceso de elaboración de las mismas.
Además, nuestra representación diplomática brindó información desde un estand sobre turismo, artesanías, trajes típicos, gastronomía, entre otros. De igual manera, el público pudo degustar nuestras pupusas, platillo que gustó mucho y que se agotó por completo lo elaborado por nuestra compatriota residente en India.
Cuatro personas lesionadas en triple accidente sobre carretera Panamericana
Cuatro personas resultaron lesionadas en un triple accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 38 de la carretera Panamericana, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana.
De acuerdo con el informe preliminar, el percance se originó cuando uno de los conductores perdió el control de su vehículo e impactó contra otro automotor. A raíz del golpe, el segundo vehículo colisionó contra un microbús que se encontraba estacionado a un costado de la vía.
Las personas lesionadas fueron auxiliadas y trasladadas a un hospital cercano, donde reciben atención médica.
Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar realizando la respectiva inspección para determinar responsabilidades y agilizar el paso vehicular en la zona.
Inauguran nuevo puente peatonal en isla Meanguera del Golfo
La Alcaldía de La Unión Sur bajo la administración de la alcaldesa Victoria Gutiérrez Salmerón, inauguró un nuevo puente peatonal en Meanguera del Golfo.
La obra, ejecutada con fondos propios de la municipalidad, sustituye una estructura obsoleta que durante años representó un riesgo para los peatones por su deterioro.
“Este puente no es una simple reparación; es un camino totalmente renovado, reconstruido y nuevo para que toda la gente de la isla pueda usarlo de manera segura y eficiente”, expresó la alcaldesa Gutiérrez Salmerón.
El nuevo puente peatonal forma parte de la estrategia de desarrollo impulsada por la alcaldía, que busca promover el turismo, mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de los residentes y visitantes de Meanguera del Golfo, uno de los destinos más emblemáticos del oriente del país.