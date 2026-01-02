Principal
Conductor se pasa semáforo en rojo y provoca accidente en San Salvador
Un aparatoso accidente se registró la madrugada del este jueves 1 de enero entre el paseo General Escalón, San Salvador y la 79ª avenida Norte.
El percance quedó registrado por el sistema de video vigilancia Sivar Seguro de la alcaldía de San Salvador Centro.
En el clip se observa que uno de los conductores no respetó la señal de Alto del semáforo y colisionó con otro que tenía derecho de circulación.
Tras la colisión no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.
BTS anuncia un álbum para marzo y una gira mundial
BTS lanzará un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, anunció este jueves el grupo de k-pop conocido mundialmente.
«Lo he estado esperando con más ilusión que nadie», escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial.
El disco será el primero de la banda desde la antología ‘Proof’, el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022. Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años.
Los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado y el grupo anunció su regreso para 2026.
Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones (unos 3.800 millones de dólares) al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país.
BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.
Identifican a niña de 7 años ahogada en Usulután
Una niña de 7 años de edad falleció ahogada, este 1 de enero, en una piscina en el distrito de Mercedes Umaña, departamento de Usulután.
De acuerdo con la información preliminar, Briana ingresó a unas de las piscinas naturales del río y, minutos después, ocurrió el incidente que le provocó la muerte.
Personas presentes intentaron auxiliarla y se realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, la menor no respondió.
De manera extraoficial, se indicó que la niña sería originaria del cantón Montañita. El caso se encuentra en proceso de verificación por las instancias correspondientes.
Denuncian a familia que dejó a su chuchito fuera de la casa; estaba temeroso por los cuetes
Usuarios de las redes sociales denunciaron a una familia de San Salvador que durante la noche del 31 salieron a celebrar y dejaron a su perro fuera de la casa expuesto a la pirotecnia.
«Hola quería hacer una denuncia por la avenida Bernal una cuadra adelante de la mamá chuz dejaron a un perrito afuera y está sufriendo por la pólvora que están reventando en la calle», expresa la denuncia.
En el video compartido en las redes se observa al canino completamente temeroso tras las detonaciones de los tradicionales cuetes.
Los denunciantes hacen el llamado a los ciudadanos a cuidar sus mascotas y hacer conciencia de que “si toca dejar solos a los animalitos tomemos en cuenta todas las medida para protegerlos.