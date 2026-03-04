Principal
CONAMYPE impartirá webinar sobre estrategias para financiar el crecimiento empresarial
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Principal
ANDA detalla las áreas de tratamiento de la planta potabilizadora de Ilopango
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) publicó este martes un esquema de las áreas de tratamiento y apoyo de la nueva planta potabilizadora de Ilopango, obra estratégica que reforzará el abastecimiento de agua potable para más de 250,000 habitantes de siete distritos del Gran San Salvador.
Según ANDA, la planta contempla 13 áreas destinadas al tratamiento y apoyo en los procesos de potabilización, que permitirán procesar, dosificar, almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano. El proyecto se construye con una inversión de $40 millones gracias a un acuerdo de cooperación con la República Popular China y forma parte de la modernización de la infraestructura hídrica nacional.
«Estamos recibiendo los materiales y equipos que darán vida a las salas de potabilización, incluyendo las áreas de electromecánica y cloración, pasos clave para garantizar agua segura y de calidad», indicó ANDA en su cuenta oficial de X al confirmar que la planta ha entrado en fase de equipamiento con aproximadamente 80 % de avance global.
El esquema presentado destaca espacios especializados para procesos como floculación, sedimentación, filtración y cloración, junto con áreas de apoyo como bodegas, talleres y sistemas eléctricos y de bomba que permitirán el funcionamiento continuo de la planta. Estas etapas son fundamentales para transformar el agua cruda extraída de los pozos subterráneos en agua potable que cumpla con los estándares sanitarios.
La planta beneficiará a poblaciones de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, zonas que históricamente han enfrentado limitaciones en la continuidad y calidad del suministro de agua potable.
ANDA proyecta que, tras concluir el equipamiento y las pruebas técnicas, la planta entre en operación para finales de 2026, fortaleciendo significativamente la infraestructura hídrica y contribuyendo a la estabilidad del servicio de agua potable en el oriente del área metropolitana.
Jetset
¿Reconciliados? Madre de Justin Bieber le dedica emotivo mensaje por su cumpleaños
Justin Bieber celebró su 32° cumpleaños, y una de las felicitaciones que más llamó la atención fue la de su madre, Pattie Mallette, quien compartió un mensaje emotivo dedicado a su hijo en sus redes sociales.
En su publicación, Mallette destacó el amor, orgullo y admiración que siente por el cantante, recordando momentos especiales y expresando sus mejores deseos para esta nueva etapa en su vida.
El mensaje fue acompañado de fotografías y palabras que resaltaron el vínculo familiar entre madre e hijo, lo que rápidamente generó reacciones emotivas entre fans y figuras públicas.
«Hace 32 años, mi vida cambió para siempre. Te convertiste en mi hijo, mi corazón y mi mayor lección de amor. Nada ha vuelto a ser igual. Has vivido en mi corazón desde entonces», escribió la mamá de Justin.
A lo largo de su carrera, Bieber ha recibido muestras constantes de cariño de parte de su familia, y esta felicitación por su cumpleaños 32 no fue la excepción, reforzando la conexión cercana que mantiene con su madre a pesar de los desafíos y éxitos que ha vivido desde su temprano ascenso a la fama.
Internacionales
Wall Street abre con fuertes pérdidas por guerra en Oriente Medio
En las primeras operaciones, el Dow Jones caía un 1,75 %, el Nasdaq retrocedía un 1,98 % y el índice ampliado S&P 500 perdía un 1,67 %.
Wall Street había cerrado la víspera sin grandes cambios, a diferencia del resto de mercados que sucumbieron a las amenazas que sobrevuelan la economía mundial por la guerra en Oriente Medio.
«Se observa una reacción diferida» por parte de los inversores estadounidenses, explica a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers.
Acostumbrados a mantener la calma ante las noticias de conflictos geopolíticos, los inversores «finalmente se han dado cuenta de que esta situación no va a desaparecer tan rápidamente».
El día anterior, Wall Street había resistido la tendencia bajista que había arrastrado a la mayoría de las demás bolsas.
Desde la embajada estadounidense en Riad hasta los centros de datos del gigante Amazon en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, Teherán multiplicó el martes las represalias contra objetivos vinculados a Estados Unidos en el golfo Pérsico, en respuesta a los ataques lanzados el sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Ante la subida de los precios del petróleo y el gas, los operadores se muestran preocupados por el «impacto inflacionista» de esta guerra en la economía estadounidense, señala Patrick O’Hare, de Briefing.com.
El analista también menciona las posibles repercusiones en los beneficios de las empresas ante «el aumento de los costes operativos y la posible ralentización del gasto de consumo», añade O’Hare.