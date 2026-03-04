CONAMYPE impartirá webinar sobre estrategias para financiar el crecimiento empresarial

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) publicó este martes un esquema de las áreas de tratamiento y apoyo de la nueva planta potabilizadora de Ilopango, obra estratégica que reforzará el abastecimiento de agua potable para más de 250,000 habitantes de siete distritos del Gran San Salvador.

Según ANDA, la planta contempla 13 áreas destinadas al tratamiento y apoyo en los procesos de potabilización, que permitirán procesar, dosificar, almacenar y distribuir agua apta para el consumo humano. El proyecto se construye con una inversión de $40 millones gracias a un acuerdo de cooperación con la República Popular China y forma parte de la modernización de la infraestructura hídrica nacional.

«Estamos recibiendo los materiales y equipos que darán vida a las salas de potabilización, incluyendo las áreas de electromecánica y cloración, pasos clave para garantizar agua segura y de calidad», indicó ANDA en su cuenta oficial de X al confirmar que la planta ha entrado en fase de equipamiento con aproximadamente 80 % de avance global.

El esquema presentado destaca espacios especializados para procesos como floculación, sedimentación, filtración y cloración, junto con áreas de apoyo como bodegas, talleres y sistemas eléctricos y de bomba que permitirán el funcionamiento continuo de la planta. Estas etapas son fundamentales para transformar el agua cruda extraída de los pozos subterráneos en agua potable que cumpla con los estándares sanitarios.

La planta beneficiará a poblaciones de Ilopango, Soyapango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, zonas que históricamente han enfrentado limitaciones en la continuidad y calidad del suministro de agua potable.

ANDA proyecta que, tras concluir el equipamiento y las pruebas técnicas, la planta entre en operación para finales de 2026, fortaleciendo significativamente la infraestructura hídrica y contribuyendo a la estabilidad del servicio de agua potable en el oriente del área metropolitana.

