Capturan a hombre transexual por andar distribuyendo drogas

Por Victor Hugo Dueñas. Desde hace más de 20,000 años la miel ha estado presente en la vida del hombre, la cual ha usado como alimento, medicina, conservante y símbolo sagrado.

Ahora, en El Salvador, este producto cobra nuevos matices y se convierte en base de un novedoso proyecto empresarial que promueve su uso masificado combinando nuevos ingredientes, propicia la protección de las abejas y su entorno, al tiempo que abre la puerta para que todos los interesados vivan una experiencia única dentro de un colmenar o apiario.

Melifera, Miel del Sol surgió a iniciativa de Nathaly Rebeca Bonilla Morales, una joven univesitaria que desde pequeña se sintió atraída por estos insectos y, hoy, de adulta conoce los beneficios que la miel aporta al organismo, a los ecosistemas y, en general, a la humanidad por su alto valor nutritivo y curativo. Además del vital papel que juegan como polinizadores y productores de cera.

“Siempre me habían llamado la atención las abejas en las películas… por la importancia que tienen, el papel fundamental que cumplen en el medio ambiente. Investigando te das cuenta que habría una crisis mundial por la inexistencia de las abejas”, comparte.

Nathaly también pensó que estos insectos hymenopteros también podrían ser la base para impulsar un proyecto empresarial propio, que hace algunos años había imaginado.

Fue como en el 2023 funda Melifera, Miel del Sol y para lograrlo recurre a unos terrenos de la familia, adquiridos originalmente por sus abuelos.

“El proyecto inició algo bastante simple. Estudié comunicación social en la UCA y comencé a trabajar en Medios, pero siempre tuve la intención de tener algo propio. Entonces, se me ocurrió el tema de las abejas. Me fui a informar a la Escuela de Agricultura y Ganadería, la ENA. Mi primo, que es veterinario, estaba haciendo horas sociales ahí, y me introdujo con un apicultor, Roberto Valencia. Hicimos prácticas, vimos cómo se trataba una colmena, me vimos n»úmeros, o sea la inversión y, entonces, me animé, me arriesgué y compramos las cajitas de abejas”, dijo.

Al principio fueron cinco cajas (traídas de Zacatecoluca) y al año y medio ya poseía 70. “Ahí las fuimos reproduciendo”, aseguró.

Un súper alimento

Nathaly posee los suficientes datos para asegurar que la miel es un súper alimento. Sabe que tiene propóleo, probióticos, minerales, proteínas y fructuosa que provee energía natural al cuerpo y ayuda al sistema inmunitario.

Y para volverse exitosa se propuso elaborar productos diferenciadores, por lo que surgieron nuevas variedades de miel y algunos derivados de esta.

“Es un súper alimento que todos podemos consumir en diversos platillos diariamente. Es por ello que hemos sacado la miel con jengibre y limón y la miel con chile habanero, para que usted pueda utilizarla no solo en platillos, sino en bebidas y postres. Por ejemplo, la miel con jengibre y limón la producimos como un dressing (aderezo) para las ensaladas”, añadió.

Otros productos diferenciadores de Melifera, Miel del Sol son: propóleo, polen de abeja y miel con panal.

Experiencia inmersiva

Otra apuesta de Melifera, Miel del Sol son los recorridos guiados por el colmenar. Ya se realizó el primero y fue todo un éxito.

A los visitantes se les dotó de trajes adecuados y máquina de humo (ahumador), así como la información pertinente sobre cada miembro que forma la colmena: la reina, el zángano y las obreras.

“Ya tenemos la oportunidad para que las familias o los grupos nos visiten y puedan experimentar un poco más sobre la vida dentro del apiario y conocer sobre la importancia de la abeja en la vida del ser humano”, indica Nathaly.

El apiario está ubicado en San Juan Opico, carretera a San Matías, La Libertad. El teléfono de contacto para conocer sobre la existencia de productos o para coordinar recorridos guiados es el 7802-6586. Eh Instagram, Facebook y TikTok busca meliferamieldelsol.sv.

