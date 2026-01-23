Principal
Capturan a hombre transexual por andar distribuyendo drogas
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Andrés Martínez Medrano, de 27 años, acusado del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el informe judicial, la captura se registró frente al Reloj de Flores, sobre la avenida Peralta, cuando el imputado mostró una actitud nerviosa ante la presencia de agentes policiales, lo que motivó su intervención.
Durante la requisa, las autoridades localizaron 15 porciones de marihuana ocultas dentro de una cajetilla de cigarrillos, con un peso total de 10.5 gramos, cantidad equivalente a más de 20 cigarrillos, según el reporte oficial.
Tras la audiencia inicial, el juzgado resolvió remitir el caso al Juzgado de Instrucción correspondiente, donde continuará el proceso judicial conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico y comercialización de drogas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital.
Conozca el proyecto Melifera, Miel del Sol y los beneficios del súper alimento que promueve
Por Victor Hugo Dueñas. Desde hace más de 20,000 años la miel ha estado presente en la vida del hombre, la cual ha usado como alimento, medicina, conservante y símbolo sagrado.
Ahora, en El Salvador, este producto cobra nuevos matices y se convierte en base de un novedoso proyecto empresarial que promueve su uso masificado combinando nuevos ingredientes, propicia la protección de las abejas y su entorno, al tiempo que abre la puerta para que todos los interesados vivan una experiencia única dentro de un colmenar o apiario.
Melifera, Miel del Sol surgió a iniciativa de Nathaly Rebeca Bonilla Morales, una joven univesitaria que desde pequeña se sintió atraída por estos insectos y, hoy, de adulta conoce los beneficios que la miel aporta al organismo, a los ecosistemas y, en general, a la humanidad por su alto valor nutritivo y curativo. Además del vital papel que juegan como polinizadores y productores de cera.
“Siempre me habían llamado la atención las abejas en las películas… por la importancia que tienen, el papel fundamental que cumplen en el medio ambiente. Investigando te das cuenta que habría una crisis mundial por la inexistencia de las abejas”, comparte.
Nathaly también pensó que estos insectos hymenopteros también podrían ser la base para impulsar un proyecto empresarial propio, que hace algunos años había imaginado.
Fue como en el 2023 funda Melifera, Miel del Sol y para lograrlo recurre a unos terrenos de la familia, adquiridos originalmente por sus abuelos.
“El proyecto inició algo bastante simple. Estudié comunicación social en la UCA y comencé a trabajar en Medios, pero siempre tuve la intención de tener algo propio. Entonces, se me ocurrió el tema de las abejas. Me fui a informar a la Escuela de Agricultura y Ganadería, la ENA. Mi primo, que es veterinario, estaba haciendo horas sociales ahí, y me introdujo con un apicultor, Roberto Valencia. Hicimos prácticas, vimos cómo se trataba una colmena, me vimos n»úmeros, o sea la inversión y, entonces, me animé, me arriesgué y compramos las cajitas de abejas”, dijo.
Al principio fueron cinco cajas (traídas de Zacatecoluca) y al año y medio ya poseía 70. “Ahí las fuimos reproduciendo”, aseguró.
Un súper alimento
Nathaly posee los suficientes datos para asegurar que la miel es un súper alimento. Sabe que tiene propóleo, probióticos, minerales, proteínas y fructuosa que provee energía natural al cuerpo y ayuda al sistema inmunitario.
Y para volverse exitosa se propuso elaborar productos diferenciadores, por lo que surgieron nuevas variedades de miel y algunos derivados de esta.
“Es un súper alimento que todos podemos consumir en diversos platillos diariamente. Es por ello que hemos sacado la miel con jengibre y limón y la miel con chile habanero, para que usted pueda utilizarla no solo en platillos, sino en bebidas y postres. Por ejemplo, la miel con jengibre y limón la producimos como un dressing (aderezo) para las ensaladas”, añadió.
Otros productos diferenciadores de Melifera, Miel del Sol son: propóleo, polen de abeja y miel con panal.
Experiencia inmersiva
Otra apuesta de Melifera, Miel del Sol son los recorridos guiados por el colmenar. Ya se realizó el primero y fue todo un éxito.
A los visitantes se les dotó de trajes adecuados y máquina de humo (ahumador), así como la información pertinente sobre cada miembro que forma la colmena: la reina, el zángano y las obreras.
“Ya tenemos la oportunidad para que las familias o los grupos nos visiten y puedan experimentar un poco más sobre la vida dentro del apiario y conocer sobre la importancia de la abeja en la vida del ser humano”, indica Nathaly.
El apiario está ubicado en San Juan Opico, carretera a San Matías, La Libertad. El teléfono de contacto para conocer sobre la existencia de productos o para coordinar recorridos guiados es el 7802-6586. Eh Instagram, Facebook y TikTok busca meliferamieldelsol.sv.
Encuentran hombre sin signos vitales frente a una iglesia de Mejicanos
Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de funerales El Perdón, en el distrito de Mejicanos, según reportes difundidos en redes sociales durante las últimas horas.
De acuerdo con los comentarios de usuarios, el hallazgo ocurrió abajo de la gasolinera Uno, cerca de la fábrica Melher.
En el lugar se habría alertado a las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni las causas de la muerte.
Encuentran sin vida a bebé de un año en una fosa de desagüe una casa de La Paz
Un menor de un año de edad, identificado como Eleazar Matías Rodríguez, falleció la mañana de este día luego de un incidente ocurrido en el cantón El Achiotal, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, en el patio de la vivienda donde residía el menor, ubicada cerca del sector conocido como La Bomba. El niño fue localizado en una fosa de desagüe del inmueble.
Autoridades y cuerpos correspondientes atendieron el reporte y realizaron las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso, el cual ha causado consternación entre familiares y habitantes de la zona.
De manera preliminar, se informó que el deceso estaría relacionado con asfixia por inmersión en un resumidero artesanal. El menor fue trasladado de emergencia por su padre, ingresando ya sin signos vitales.
Según información inicial, el caso estaría relacionado con un accidente doméstico; no obstante, las autoridades continúan con el proceso de investigación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de seguridad en los hogares, especialmente en espacios donde residan niños, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.