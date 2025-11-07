Nacionales
Capturan a cuatro pandilleros que cometían robos en Nahuizalco, Sonsonate
Cuatro integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños, entre ellos un menor de edad, fueron capturados tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y unidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), por cometer varios robos en la zona rural del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Centro.
Las detenciones fueron realizadas por la Sección Táctica Operativa (STO) y los detenidos fueron identificados como Melvin Omar Zetino, Rivaldo Alexánder Paiz Tepas y José Efraín Paiz Tepas, alias Chino, señalado como cabecilla del grupo. Junto a ellos fue aprehendido un menor de edad que colaboraba con la estructura.
Según las investigaciones, entre septiembre y octubre la banda cometió al menos cinco robos en perjuicio de ocho víctimas, a quienes despojaban de celulares, dinero y otras pertenencias.
Las autoridades informaron que los detenidos serán procesados por los delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas, e hicieron un llamado a otras posibles víctimas a denunciar ante las instancias correspondientes.
Nacionales
Se prevén lluvias en zonas del centro y occidente durante la tarde y noche de este viernes
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana el cielo permanecerá poco nublado y no se esperan lluvias. Sin embargo, para la tarde se prevé un aumento de nubosidad sobre la cordillera volcánica, con posibilidad de precipitaciones en sectores de Apaneca–Ilamatepec, el Bálsamo, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la zona norte del país.
Por la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y podrían registrarse lluvias en áreas del norte, centro y occidente del territorio.
El viento soplará del noreste durante la mañana, noche y madrugada, y del suroeste en horas de la tarde, con velocidades entre los 10 y 22 kilómetros por hora. Las autoridades explicaron que las condiciones atmosféricas continúan influenciadas por el flujo del Este acelerado y la presencia de vaguadas en la región.
Nacionales
FOTOS | Mujer muere tras recibir un impacto de bala en el Centro Histórico de San Salvador
Una mujer perdió la vida este jueves tras recibir un disparo en pleno centro histórico de San Salvador, confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió sobre la Avenida Cuscatlán, frente al Palacio Nacional, donde las autoridades se mantienen en la escena realizando las investigaciones correspondientes.
La PNC informó que se recopilan evidencias y testimonios con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables.
Más información: https://whatsapp.com/channel/0029VaXuGk7IN9ivv7yQoo06/15303