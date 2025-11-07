Se prevén lluvias en zonas del centro y occidente durante la tarde y noche de este viernes

Cuatro integrantes de la pandilla Barrio 18 Sureños, entre ellos un menor de edad, fueron capturados tras un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y unidades de investigación de la Policía Nacional Civil (PNC), por cometer varios robos en la zona rural del distrito de Nahuizalco, en Sonsonate Centro.

Las detenciones fueron realizadas por la Sección Táctica Operativa (STO) y los detenidos fueron identificados como Melvin Omar Zetino, Rivaldo Alexánder Paiz Tepas y José Efraín Paiz Tepas, alias Chino, señalado como cabecilla del grupo. Junto a ellos fue aprehendido un menor de edad que colaboraba con la estructura.

Según las investigaciones, entre septiembre y octubre la banda cometió al menos cinco robos en perjuicio de ocho víctimas, a quienes despojaban de celulares, dinero y otras pertenencias.

Las autoridades informaron que los detenidos serán procesados por los delitos de robo agravado y agrupaciones ilícitas, e hicieron un llamado a otras posibles víctimas a denunciar ante las instancias correspondientes.

