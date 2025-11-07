Soldado provoca la muerte de una persona tras disparo accidental en el centro de San Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un soldado de la Fuerza Armada provocó accidentalmente la muerte de una persona tras accionar su arma de fuego la tarde del jueves en el centro de San Salvador.

El hecho ocurrió sobre la avenida Cuscatlán, donde inicialmente se reportó la escena de una persona fallecida por impacto de bala. El militar fue identificado como Derman Fernando Jorge Benítez, destacado en el Centro Histórico.

De acuerdo con la PNC, el soldado confesó haber accionado el arma de manera accidental y fue detenido para ser procesado por el delito de homicidio culposo.

Las autoridades expresaron sus condolencias a la familia de la víctima. Por su parte, la Fuerza Armada manifestó su solidaridad y anunció una compensación económica de $200,000 a los familiares, como muestra de apoyo y responsabilidad ante lo sucedido.

Asimismo, la institución aseguró que colaborará con la Policía en las investigaciones y brindará acompañamiento a la familia doliente.

