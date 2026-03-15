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Bomberos atienden incendio en centro comercial de la colonia San Benito
Cuerpo de Bomberos informó que el personal operativo se desplazó hacia el centro comercial Bambú City Center tras recibir el reporte de un incendio en el lugar.
Una persona falleció a causa del incendio, según reportó el Cuerpo de Bomberos durane la tarde de este sábado. Pese a que el personal rescató a la víctima, esta falleció horas más tarde.
«Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento», declaró el Cuerpo de Bomberos.
Ante la emergencia, las autoridades pidieron a conductores y motociclistas ceder el paso a las unidades de emergencia para facilitar la llegada de los equipos y atender oportunamente la situación.
Posteriormente, Bomberos detalló que su personal ingresó al interior del centro comercial para ejecutar maniobras que permitieran confinar el fuego y evitar su propagación hacia otras áreas del inmueble.
Los equipos realizaron labores de control y liquidación del incendio mediante ataque directo, con el objetivo de extinguir las llamas y reducir los riesgos en la zona.
Internacionales -deportes
El Real Madrid gana sin despeinarse y hunde un poco más al Elche
Se respira otra ambiente en el Real Madrid y buena prueba de ello es que estos partidos que en otro momento de la temporada se le podrían haber atascado lo solventó esta ocasión en un abrir y cerrar de ojos. Llegó el Elche con la idea de que pasaran pocas cosas, pero en un despiste se le fue el partido y permitió a los blancos ganar por 4-1 y ponerse a un punto del Barça.
No fue ni mucho menos un partido brillante por parte de los pupilos de Álvaro Arbeloa, pero sí fue un encuentro práctico, de servicios mínimos, para no desgastarse en exceso y estar listos para afrontar lo que está por llegar. Tan claro tenía eso el técnico salmantino que el duelo lo terminó con numerosos chicos de la cantera que dieron un magnífico rendimiento e incluso Dani Yáñez una asistencia. Hay talento en ‘La Fábrica’
En todo momento tuvo claro el Real Madrid que debía ganar ante el Elche sin pisar a fondo el acelerador, pues talento tenía de sobra para tumbar cómodamente a un equipo que no conoce la victoria en este 2026. Aun así, los ilicitanos no salieron arrugados al césped del Santiago Bernabéu e incluso en los primeros compases se atrevieron a pelear por hacerse con el dominio del balón y el control del choque, aunque sin inquietar la portería de Thibaut Courtois.
Costó también ver ocasiones en la meta defendida por Matías Dituro y el primero en intentarlo fue Aurélien Tchouaméni con un disparo lejano que se marchó por poco. Así pues, los minutos pasaban sin que llegaran las oportunidades y no fue hasta el filo del descanso cuando una falta de Redondo sobre Brahim se convirtió en el primer tanto. Disparó Valverde el libre directo, repelió Dituro y tras varios rechaces la cazó Rüdiger para conectar un magnífico remate y abrir la lata.
Corría el minuto 40 y el Real Madrid notó que al Elche le había caído como un jarra de agua fría el tanto y se fue a rematarlo antes del paso por vestuarios. Fede Valverde, que está en racha, recibió al borde del área un balón de Fran García y sacó todo su talento del tarro de las esencias. Tiró un recorte para sentar al defensor, se hizo huecos para disparar y mandó el balón a la mismísima escuadra para dejar prácticamente amarrada la victoria.
Entregó la cuchara el Elche en la segunda mitad consciente de que su lucha por la salvación no pasaba por el Bernabéu. Fue entonces cuando Arbeloa comenzó con el carrusel de cambios y dio entrada a varios canteranos: Gonzalo García, Dani Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel y César Palacios. Tuvo, eso sí, que sentar a Thiago Pitarch para no excederse con el límite de jugadores del filial, que son cuatro sobre el verde.
Yáñez dejó un regalo en forma de centro perfecto a Dean Huijsen para que este rematara a placer y aumentara la renta. Sentenció el central español y el Real Madrid comenzó a jugar con el marcador, aunque una pérdida peligrosa de Camavinga dio algo de picante a los últimos minutos del choque. La perdió el francés y Niang puso el pase de la muerte que esperaba Rafa Mir para empujar, aunque se anticipó Manuel Ángel con la mala fortuna de que metió el balón en su propia portería.
Restaban 10 minutos por lo que a priori no peligraba la victoria y menos cuando Arda Güler desde 60 metros dejó uno de los goles de la temporada. Vio el turco adelantado a Dituro e hizo gala de su exquisito toque de balón para mandarla desde ahí al fondo de las mallas ante la incredulidad del Santiago Bernabéu. Tres puntos más para el Real Madrid y nuevamente la pelota en el tejado del Barça.
Internacionales
Tiroteo mortal retrasa entrada de aficionados a tradicional torneo de golf en EE.UU.
La Oficina del Sheriff del condado de St. John, en Ponte Vedra Beach, Florida, informó que dos personas fueron abatidas y fallecieron en un intercambio armado que se produjo el viernes por la noche a aproximadamente una milla (1,6 kms) de TPC Sawgrass, sede de la competición.
El sospechoso de los homicidios huyó posteriormente hacia el campo de golf antes de ser detenido a primera hora del sábado en el condado de Nassau, a casi 50 kilómetros al norte del lugar donde se disputa el certamen.
El sheriff Robert Hardwick identificó al presunto tirador como Christian Barrios, de 32 años, y reveló que el sospechoso había estado en «contacto» con empleados de TPC Sawgrass mientras huía de la escena del crimen.
«Tomó lo que creemos fue una radio que pertenecía al PGA Tour, no una de las nuestras, y sabemos que la tiró después de eso», dijo Hardwick en una rueda de prensa.
«Nuestros canes la utilizaron como rastro de olor cuando llegaron allí», añadió.
El incidente llevó a los organizadores del torneo a retrasar 90 minutos la entrada de los aficionados al campo a primera hora del sábado por «razones operativas», aunque la tercera ronda comenzó puntualmente.
El sueco Ludvig Aberg lideraba el torneo con dos golpes de ventaja antes del arranque de la jornada sabatina.
Internacionales
Canadá construye un nuevo rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico
Canadá invierte en una nueva generación de rompehielos de última tecnología para reforzar su presencia en el Ártico, una región estratégica donde se intensifican las tensiones geopolíticas.
El buque es construido en un inmenso hangar de un astillero de North Vancouver, en el oeste del país, donde obreros lijan largas vigas metálicas.
El extremo norte de Canadá está en el centro de las prioridades del primer ministro Mark Carney, de visita en Noruega para observar ejercicios militares en el Ártico que reúnen a tropas de 14 países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
«Canadá es y siempre será un país ártico», declaró antes de su partida. «Frente a nuevas amenazas, estamos reforzando la colaboración en materia de defensa con nuestros socios del Ártico», agregó.
Las inquietudes ligadas a las ambiciones de Rusia han reavivado la atención prestada al Ártico, donde las actividades militares se intensifican.
El calentamiento climático también acentúa los desafíos estratégicos. El deshielo del casquete polar abre progresivamente nuevas rutas marítimas y hace accesibles recursos naturales hasta ahora difíciles de explotar.
Las capacidades de navegación en el Ártico se han convertido, por lo tanto, en un elemento central: «Nos esforzamos en reafirmar nuestra posición de superpotencia en materia de rompehielos», explica a la AFP Wesley Wark, experto en seguridad.
Actualmente se construyen dos nuevos buques, cada uno por un costo superior a 3.000 millones de dólares canadienses (2.200 millones de dólares estadounidenses).
El que toma forma en North Vancouver será «la joya de la corona», declara a la AFP Eddie Schehr, vicepresidente de producción del grupo Seaspan.
Su entrega está prevista para 2032. El otro, ensamblado en parte en Finlandia, debería entregarse en 2030.
Deberán sustituir progresivamente a una flota envejecida que desde hace décadas garantiza las misiones de soberanía, abastecimiento y seguridad marítima en las aguas árticas.
Esta modernización se había emprendido antes del regreso al poder del presidente estadounidense Donald Trump. Pero las relaciones a veces tensas entre los dos vecinos han contribuido a devolver la cuestión ártica al centro del debate.
Mark Carney mencionó en varias ocasiones los nuevos riesgos planteados por Estados Unidos. Durante la última campaña electoral, acusó a Donald Trump de querer debilitar a Canadá y afirmó que el presidente estadounidense buscaba «rompernos para que Estados Unidos pueda poseernos».
Según el experto Wesley Wark, los desafíos de Canadá en el Ártico se articulan en dos frentes.
Primero, demostrar su capacidad de contribuir a «la seguridad colectiva de la OTAN» en una región donde la actividad de los rusos, que poseen la mayor flota de rompehielos del mundo, provoca una inquietud creciente. Luego, mantener presente que «los propios Estados Unidos representan potencialmente un peligro para la seguridad canadiense».
«Preocupaciones estadounidenses»
Donald Trump habló en varias ocasiones de la anexión de Canadá.
El martes volvió a burlarse de Carney calificándolo de «gobernador» de un estado estadounidense, una burla que dirigía antes al ex primer ministro Justin Trudeau.
Para Wark, el riesgo de un enfrentamiento militar directo entre los dos países es poco probable, pero el peligro inmediato sería que Washington considere a Ottawa incapaz de garantizar la defensa del Ártico e intervenga directamente con su ejército en la región.
«El refuerzo de la potencia militar canadiense está motivado en parte por estas preocupaciones estadounidenses», añade el experto.
A diferencia de Rusia, Canadá no prevé que sus nuevos rompehielos porten armas. Sin embargo, los buques están diseñados para operar todo el año en las condiciones extremas del Ártico.
Serán utilizados para vigilancia, recopilación de información, misiones de rescate y para apoyar actividades científicas en la región.