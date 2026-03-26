Acuerdo entre autoridades del TSE y PDDH refuerza garantías para las elecciones de 2027

Con la mirada puesta en la seguridad de miles de veraneantes, el sistema de Protección Civil anunció el despliegue de su plan especial enfocado en playas durante el período vacacional de Semana Santa, abarcando al menos 132 puntos a nivel nacional.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el objetivo principal es garantizar la seguridad tanto de turistas nacionales como extranjeros mediante una amplia cobertura operativa en las zonas costeras más concurridas del país.

“Para la temporada de vacaciones de Semana Santa, estaremos desplegados en diferentes puntos estratégicos del país, con el objetivo de contar con la capacidad operativa necesaria para salvaguardar la vida de la población salvadoreña y extranjera, y garantizar su bienestar”, afirmó el funcionario.

Como parte del dispositivo, la Unidad de Guardavidas tendrá presencia permanente en playas de alta afluencia turística como Playa El Majahual, Playa El Tunco, Playa Costa del Sol, Playa El Cuco, Playa El Espino y Punta Mango, entre otras ubicadas en las zonas occidental, paracentral y oriental.

El monitoreo constante será clave para prevenir incidentes acuáticos, una de las principales emergencias durante este período. En ese sentido, Amaya reiteró el llamado a la responsabilidad de los visitantes, especialmente en el cuidado de menores de edad.

“Reforzamos el llamado a los padres de familia para que mantengan supervisión constante de sus niños, especialmente en lugares concurridos, a fin de prevenir extravíos y evitar que permanezcan sin compañía de un adulto responsable”, enfatizó.

Como parte de las medidas de prevención, las autoridades también destacaron la importancia de respetar la señalización colocada en las playas, particularmente los banderines que indican las condiciones del mar:

🟢 Banderín Verde: Las condiciones de la playa son adecuadas para realizar actividades dentro del mar.

🟡 Banderín Amarillo: Se puede ingresar al mar pero con precaución.

🔴 Banderín Rojo: Prohibido ingresar al mar.

🔴🟡 Banderines Rojo y Amarillo juntos: Alerta por presencia de medusas en el agua.

⚫ Banderín Negro: Playa clausurada. Las condiciones del mar y el clima son de riesgo extremo.

El plan también contempla cobertura en destinos emergentes impulsados por iniciativas turísticas como Surf City, incluyendo Punta Mango, así como en playas tradicionales que año con año registran alta presencia de visitantes.

Las autoridades reiteraron que el éxito del plan depende no solo del despliegue institucional, sino también de la colaboración de la población al acatar las recomendaciones y medidas de seguridad durante sus vacaciones.

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