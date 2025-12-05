Principal
Captan a dos conductores “echándose» el carro en pleno bulevar del Ejército
Dos conductores fueron captados peleando, de manera verbal, mientras conducían sus vehículos en el bulevar del Ejército, en sentido hacia Soyapango.
La cámara instalada en un vehículo que circulaba detrás grabó el instante cuando ambos, por razones desconocidas, iban discutiendo.
El acontecimiento sembró temor en aquellos conductores que circulaban frente a ellos, debido a que la imprudencia de los dos pudo ocasionar un accidente vial.
Ante este tipo de hechos, las autoridades continúan recalcando a la población a conducir de manera responsable, para evitar posibles percances.
Principal
CCR y FGR impulsarán acciones conjuntas para aumentar la lucha anticorrupción
El Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, firmaron una Carta de Entendimiento que permitirá aunar esfuerzos, así como destinar recursos humanos, didácticos y tecnológicos para fortalecer las competencias del personal de ambas instituciones.
La suscripción de la Carta de Entendimiento entre la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República se realizó en el despacho del fiscal general, en presencia del Primer Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño y el Segundo Magistrado de la Entidad Fiscalizadora, José Rodrigo Flores Ramos.
En esta se establece un marco general de cooperación y apoyo Interinstitucional para la coordinación, desarrollo e implementación de programas de formación, asistencia técnica, capacitación, especialización y extensión académica, enfocados en fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas, con énfasis en el fortalecimiento y modernización del aula virtual institucional, como eje fundamental del aprendizaje permanente, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Partes.
“No está demás, recordar que con la Fiscalía General de la República nos une un propósito común, como es el combate de la corrupción. Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, dijo el Presidente Sosa.
La Entidad Fiscalizadora Superior ha fortalecido en los últimos años su estrategia de cooperación interinstitucional como parte de su compromiso con la modernización del Estado. Entre las alianzas más recientes destacan convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros y la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, así como una Carta de Entendimiento con el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Principal
Motorista de microbús se salva de milagro tras chocar contra furgón en Quezaltepeque
Un fuerte accidente de tránsito casi termina de la peor manera, luego que un microbús particular chocara contra un furgón.
Según reportes, el hecho se registró a eso de las 12: 30 de esta madrugada en carretera que conduce hacia el distrito de Quezaltepeque, La Libertad.
A pesar del aparatoso siniestro, por fortuna el motorista solamente resultó lesionado, por lo que fue auxiliado en el lugar por un equipo de socorristas.
Las autoridades policiales procesaron la escena y, hasta el momento, se desconocen las causas de este accidente que se suma a las estadísticas del 2025.
Principal
VIDEO: Mujeres se viralizan al empujar un microbús varado por fallas mecánicas
Un grupo de mujeres se ha hecho viral luego de ser captadas empujando a un microbús del transporte colectivo, que quedó varado por desperfectos mecánicos.
En el video compartido en las diferentes plataformas virtuales, se observan a las mujeres que unen sus fuerzas para ayudar al motorista en tal situación.
Como “Guerreras”, así han sido llamadas estas salvadoreñas por internautas que aplauden y las admiran porque no dudaron en brindar una mano amiga.
A pesar de que se desconoce en qué lugar del país ocurrió el hecho, muchos las ponen de ejemplo de que los salvadoreños son considerados serviciales con aquellos que lo necesitan.
#ElSalvador l Un grupo de mujeres se ha hecho viral luego de ser captadas empujando a un microbús del transporte colectivo, que quedó varado por desperfectos mecánicos. pic.twitter.com/efCcWmSAod
— Señal Capital (@senalcapital) December 5, 2025