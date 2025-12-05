CCR y FGR impulsarán acciones conjuntas para aumentar la lucha anticorrupción

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Walter Salvador Sosa y el Fiscal General, Rodolfo Delgado, firmaron una Carta de Entendimiento que permitirá aunar esfuerzos, así como destinar recursos humanos, didácticos y tecnológicos para fortalecer las competencias del personal de ambas instituciones.

La suscripción de la Carta de Entendimiento entre la Corte de Cuentas de la República y la Fiscalía General de la República se realizó en el despacho del fiscal general, en presencia del Primer Magistrado, Julio Guillermo Bendek Panameño y el Segundo Magistrado de la Entidad Fiscalizadora, José Rodrigo Flores Ramos.

En esta se establece un marco general de cooperación y apoyo Interinstitucional para la coordinación, desarrollo e implementación de programas de formación, asistencia técnica, capacitación, especialización y extensión académica, enfocados en fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas, con énfasis en el fortalecimiento y modernización del aula virtual institucional, como eje fundamental del aprendizaje permanente, de acuerdo a las necesidades de cada una de las Partes.

“No está demás, recordar que con la Fiscalía General de la República nos une un propósito común, como es el combate de la corrupción. Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, dijo el Presidente Sosa.

La Entidad Fiscalizadora Superior ha fortalecido en los últimos años su estrategia de cooperación interinstitucional como parte de su compromiso con la modernización del Estado. Entre las alianzas más recientes destacan convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales, el Centro Nacional de Registros y la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública, así como una Carta de Entendimiento con el Instituto de Acceso a la Información Pública.

