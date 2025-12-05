Principal
Cae sujeto que simulaba ser pandillero y dejaba hojas volantes en vehículos para exigir la renta
Tras una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un sujeto que, según él, se identificaba como un pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) para intimidar a sus víctimas.
Se trata de Melvin Antonio Navas González, quien fue ubicado mediante cámaras de videovigilancia, en las cuales se observó cómo intentaba intimidar a una de sus víctimas dejando volantes en el parabrisas de su vehículo.
De acuerdo con información compartida por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, endichas amenazas exigía una renta mensual de $200 y, de no recibirla, amenazaba de muerte.
Este hecho ocurrió en la Libertad Este y, con esta captura, la corporación policial reafirma su compromiso en llevar ante la justicia a todos a aquellos que aún delinquen en el país.
“Nuestro firme compromiso es garantizar el bienestar y la tranquilidad de los salvadoreños. No vamos a permitir que sujetos como este emulen prácticas delictivas del pasado, en este país ya no hay cabida para los criminales”, agrega el ministro Villatoro.
Conductores son arrestados con altos niveles de alcohol
Dos personas fueron detenidas en diferentes puntos de La Paz Este por el delito de conducción peligrosa.
De acuerdo con la información, en Zacatecoluca fue arrestado César Francisco Osorio Trejo, luego de ser sorprendido manejando en estado de ebriedad en la colonia Las Brisas. La prueba de alcotest registró 277° de alcohol.
Mientras tanto, en San Rafael Obrajuelo, Nery Evelio Fictoria Saravia fue capturado tras provocar un accidente al chocar contra un tractor en el kilómetro 57 ½ de la carretera Litoral. El alcotest confirmó 138° de alcohol.
Ambos sujetos enfrentarán procesos por conducción peligrosa, como parte de los esfuerzos por reducir accidentes y fortalecer la seguridad vial en La Paz.
Muere Eduardo Manzano, comediante mexicano integrante de «Los Polivoces»
Eduardo Manzano, conocido como “El Polivoz”, falleció a los 87 años, según confirmó su hijo, el también actor Lalo Manzano a través de redes sociales.
“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió la mañana de este viernes en Facebook.
Eduardo Manzano nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y se consolidó como una de las figuras más influyentes del humor nacional.
Su carrera inició en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por artistas como José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y más tarde crecería hasta convertirse en un referente de la comedia televisiva y cinematográfica en México y Latinoamérica.
Altas temperaturas y probabilidades de lluvias se prevén para este viernes
El observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que para este viernes 5 de diciembre se prevén probabilidad de lluvias de débiles a moderadas.
Las zonas de afectación serían la zona norte y la cadena volcánica del centro y occidente del país.
De acuerdo con el meteorólogo de turno, Amides Figueroa, se esperan temperaturas de hasta 36° C, por lo que se recomienda hidratarse bien.
El experto de Medio Ambiente indica que estas condiciones son producto de viento acelerado proveniente del Noroeste y Este y algunas vaguadas cercanas a la región.
En cuanto a las condiciones marítimas, se indica que a partir de este viernes se tiene el fenómeno de mareas vivas lo que incrementará las inundaciones en las partes altas de las playas y la velocidad de las corrientes de retorno.