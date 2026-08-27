Plan Trifinio presentará resultados del Proyecto Cadenas de Valor y anunciará una nueva etapa para el desarrollo regional del Trifinio

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, fue escenario este miércoles de la presentación de “Cero Crimen”, obra de Yossi Abadi y Sharon Gal-Or que reconstruye la transformación de la seguridad salvadoreña y plantea cómo un país marcado durante décadas por homicidios, extorsiones y control territorial de las pandillas logró cambiar radicalmente su realidad. La actividad reunió, entre otros, al autor Yossi Abadi, al vicepresidente Félix Ulloa y a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.

Publicado por Planeta, el libro parte de una pregunta que hace apenas unos años habría parecido improbable: cómo El Salvador pasó de figurar entre los países más violentos del mundo a registrar niveles de seguridad sin precedentes. La propia editorial destaca una reducción del 97 % en la tasa de homicidios entre 2019 y 2025, y presenta la transformación experimentada durante la administración del presidente Nayib Bukele como el eje central de la obra.

Abadi explicó que el cambio salvadoreño no puede comprenderse únicamente a partir de estadísticas, capturas o despliegues policiales, sino desde la recuperación de algo más profundo: la certeza de que la violencia no tenía por qué ser permanente. “Lo más difícil no fue derrotar a las pandillas, sino convencer al pueblo de que su miedo no era eterno”, afirmó el escritor, quien construyó el libro a partir de años de observación, entrevistas y testimonios de funcionarios, policías, comerciantes, jóvenes y ciudadanos.

Yossi Abadi, explica cómo el libro Cero Crimen relata el proceso que permitió a El Salvador posicionarse como uno de los países más seguros del mundo. pic.twitter.com/yz5zdZ7sDZ — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026

La obra coloca al liderazgo del presidente Bukele como pieza determinante de esa ruptura con el pasado. Abadi sostiene que la experiencia salvadoreña demuestra que una sociedad puede modificar un destino que parecía escrito y que el significado de la seguridad se aprecia, sobre todo, en la vida cotidiana: familias que vuelven a ocupar espacios públicos, comerciantes que pueden trabajar sin extorsiones y jóvenes que ya no viven bajo las fronteras invisibles impuestas por estructuras criminales. El autor ha resumido esa visión señalando que ningún pueblo está condenado para siempre a vivir con miedo.

El vicepresidente Félix Ulloa llevó la reflexión un paso más allá y planteó que la seguridad alcanzada debe convertirse ahora en plataforma para el desarrollo económico y social. “La seguridad no puede ser el punto final. Debe ser el punto de partida”, sostuvo en su discurso. Para Ulloa, recuperar los territorios significó también recuperar libertades: la del comerciante para abrir su negocio, la de una familia para caminar de noche y la de un joven para escoger su propio destino.

Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51 afirma que el libro Cero Crimen expone la transformación de El Salvador y los resultados positivos de las estrategias de seguridad impulsadas por el presidente @nayibbukele, así como el orgullo que hoy sienten los salvadoreños. pic.twitter.com/TJmkGzPqNJ — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026

El vicemandatario afirmó que el siguiente desafío consiste en transformar esa seguridad en inversión, empleo, turismo, salud, educación, innovación y oportunidades. En una de las frases más contundentes de su intervención, preguntó: “¿Qué país construimos después de derrotarlo?”, en referencia al crimen, para luego destacar que la etapa que sigue debe convertir los territorios recuperados en espacios de crecimiento para las nuevas generaciones.

La canciller Alexandra Hill Tinoco también acompañó la presentación, en un contexto en el que la transformación de la seguridad se ha convertido en parte de la nueva imagen que El Salvador proyecta internacionalmente. Hill ha respaldado previamente el trabajo de Abadi como promotor del país en el exterior y, al condecorarlo en 2025, sintetizó esa relación con una frase: “Yossi Abadi, no tengo más que agradecerle: por su pasión, por abrazar a nuestro país, por caminar con nosotros”. La presencia de la canciller en la presentación de Cero Crimen reforzó precisamente esa dimensión internacional de una historia salvadoreña que hoy despierta interés fuera de sus fronteras.

También, la canciller @CancillerAleHT asegura que el libro Cero Crimen refleja la transformación que ha experimentado El Salvador y destaca el impacto de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente @nayibbukele, a quien atribuye un compromiso total con la… pic.twitter.com/ebjCAkf6Mq — Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026

La presentación en BINAES dejó así un mensaje que trasciende el lanzamiento editorial. Cero Crimen propone mirar la seguridad no solamente como una caída de los indicadores delictivos, sino como la recuperación de libertades que durante décadas estuvieron condicionadas por el miedo. Esa es también la tesis defendida por Ulloa: el desafío de la era iniciada bajo el liderazgo de Nayib Bukele ya no es únicamente demostrar que el Estado podía recuperar el control del territorio, sino aprovechar esa paz para construir desarrollo. Como concluyó el vicepresidente: hablar de cero crimen es, finalmente, hablar de “cero miedo”, y hablar de cero miedo es hablar de “libertad, dignidad y futuro”.

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