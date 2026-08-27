Política
Plan Trifinio presentará resultados del Proyecto Cadenas de Valor y anunciará una nueva etapa para el desarrollo regional del Trifinio
La Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) presenta los principales resultados del proyecto «Desarrollo de Cadenas de Valor Regionales resilientes climáticamente que fortalezcan los servicios ecosistémicos hídricos y generen ingreso rural en la cuenca trinacional del Río Lempa en el Trifinio», una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de la ventanilla de Bienes Públicos Regionales (BPR), y ejecutada por el Plan Trifinio durante el período 2023-2026.
El encuentro se desarrolla en el Salón Francisco Morazán, sede del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en San Salvador, y reúne a autoridades de El Salvador, Guatemala y Honduras, representantes del sector productivo, instituciones y actores vinculados al desarrollo económico y territorial de la región.
El secretario ejecutivo trinacional de @Plan_Trifinio, Jorge Urbina, destacó las acciones impulsadas en diferentes áreas durante la ejecución del proyecto «Cadenas de valor regionales resilientes climáricamente». pic.twitter.com/XLHOFmcVK3
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Durante 36 meses de implementación, el proyecto ha promovido una visión de desarrollo rural basada en cadenas de valor competitivas, asociativas y resilientes al cambio climático, priorizando los sectores de café, aguacate y hortalizas, con acciones orientadas a mejorar los medios de vida de las familias productoras y, simultáneamente, contribuir a la conservación de los servicios ecosistémicos hídricos de la cuenca alta del río Lempa. Como parte de sus resultados, se han implementado proyectos piloto adaptados a las características y potencialidades de cada territorio:
- En San Ignacio, La Palma y Citalá, El Salvador, se tecnificó la producción agrícola de hortalizas con énfasis en tomate, mediante infraestructura protegida, sistemas de riego por goteo y Manejo Integrado de Plagas (MIP), uso de bio insumos, contribuyendo a un uso más eficiente del agua y al incremento de la productividad junto a tres asociaciones productivas.
- En Olopa, Guatemala, se fortaleció la cadena del café de altura junto a la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), promoviendo la transición hacia cafés especiales y certificados mediante prácticas orientadas a la rentabilidad sustentable y la protección del recurso hídrico.
- En Ocotepeque, Honduras, se impulsó la cadena de aguacate Hass mediante el trabajo con la cooperativa Oro Verde, fortaleciendo capacidades técnicas, fitosanitarias, comerciales y de gestión financiera para mejorar los estándares de producción y comercialización.
El proyecto, también ha fortalecido las capacidades de productores y productoras de las cadenas priorizadas mediante procesos de formación y el Diplomado en Cadenas de Valor, desarrollado en conjunto con el Centro Universitario de Oriente (CUNORI) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, orientado a fortalecer las capacidades metodológicas de actores institucionales y empresariales de la región.
Asimismo, el proyecto desarrolló el Modelo de Excelencia Trifinio, una propuesta orientada a promover estándares compartidos de calidad, resiliencia y diferenciación territorial para los productos de la región.
En materia de asociatividad y fortalecimiento organizacional, el proyecto también ha impulsado experiencias como la creación y formalización del Asocio Productivo Familiar Erazo (APAFE), en Los Planes, La Palma, El Salvador, demostrando el potencial de la organización productiva y del capital social como motores del desarrollo económico territorial.
Uno de los principales resultados presentado durante el evento, es la Plataforma Regional de Inteligencia de Mercado del Trifinio, concebida como una herramienta digital para facilitar el acceso a información estratégica de mercado, incorporar herramientas de gestión y control de finca, mecanismos de comercio electrónico y un modelo de reconocimiento territorial. Esta plataforma, busca contribuir a una toma de decisiones más oportuna e informada y fortalecer la articulación comercial entre los actores productivos de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Durante el encuentro, productores y productoras de las cadenas de aguacate, café y hortalizas, compartirán sus retos, aprendizajes y experiencias, contribuyendo a visibilizar las metodologías y buenas prácticas desarrolladas en los territorios y las oportunidades para su réplica y escalamiento en la región.
El evento, también permite presentar el Programa de Desarrollo Regional Trifinio, iniciativa que contará con el apoyo del BID y que busca abrir una nueva etapa de cooperación orientada a catalizar la movilización de inversiones hacia proyectos estratégicos de infraestructura multisectorial en la región.
El programa, contempla una estrategia de financiamiento compartido, una cartera de proyectos multisectoriales priorizados y un marco trinacional de gobernanza de la inversión, con el propósito de fortalecer las condiciones para el desarrollo económico, social y ambiental, contribuyendo a la integración regional.
Con esta iniciativa, el Plan Trifinio proyecta una nueva fase de trabajo en la que los avances alcanzados mediante la cooperación técnica, la innovación y el fortalecimiento de las capacidades productivas podrán articularse con nuevas oportunidades de inversión para el territorio trinacional.
La jornada cuenta con la participación del Vicepresidente de la República de El Salvador, Dr. Félix Ulloa h; la Vicepresidenta de la República de Guatemala, Dra. Karin Herrera; el representante del BID El Salvador, Ezequiel Cambiasso; y funcionarios del SICA.
La presentación de los resultados del Proyecto Cadenas de Valor y del Programa de Desarrollo Regional Trifinio, reafirmará el compromiso de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio con una agenda regional orientada a fortalecer la integración, generar oportunidades para las comunidades y promover un desarrollo económico integral, resiliente e inclusivo en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Política
Asamblea Legislativa aprueba prórroga 54 del régimen de excepción
La Asamblea Legislativa aprobó ayer una nueva prórroga del régimen de excepción, medida establecida en la Constitución de la República que comenzó a implementarse en marzo de 2022 como parte de la estrategia Plan Control Territorial (PCT) del gobierno de Nayib Bukele.
La solicitud de ampliación fue presentada por el Consejo de Ministros ante el Congreso, tras destacar los resultados en materia de seguridad pública atribuidos a la medida. Según lo expuesto, desde su aplicación ha permitido llevar y garantizar paz, tranquilidad y seguridad a la población y las comunidades.
La prórroga número 54 fue aprobada con el objetivo de que las instituciones de seguridad pública continúen contando con las herramientas necesarias para combatir a las estructuras criminales y proteger a la población.
La iniciativa obtuvo 57 votos a favor de diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, votó nuevamente en contra, mientras que los legisladores Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, no asistieron al pleno.
La actual prórroga vence mañana. Con la nueva extensión, el régimen de excepción permanecerá vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre próximos.
Tras la aprobación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó: «No volveremos jamás al pasado de luto al que nos tuvieron sometidos. Siempre votaremos para proteger la vida de los salvadoreños».
Por su parte, el diputado del PDC, Reynaldo Carballo, manifestó: «el régimen de excepción es la única receta constitucional que ha funcionado, pero la enfermedad todavía persiste, y por eso tenemos que seguir usando la misma receta, con la esperanza de que algún día no lejano esta enfermedad desaparezca».
En la solicitud de prórroga enviada al Congreso, el Consejo de Ministros señaló que «durante la última prolongación del régimen de excepción las autoridades de seguridad pública han ejecutado acciones orientadas a la identificación y captura de integrantes de pandillas y de personas vinculadas a dichas estructuras».
Política
Juramentan a magistrados de la Corte de Cuentas de la República
El abogado Walter Salvador Sosa Funes fue reelegido ayer por la Asamblea Legislativa como presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cargo que desempeñará durante los próximos tres años, a partir del 28 de agosto, luego de ser juramentado por el presidente del parlamento, Ernesto Castro.
Sosa Funes fue seleccionado de un listado inicial de 18 candidatos que manifestaron su intención de participar en el proceso, luego de que la Asamblea Legislativa abrió la elección para los cargos de presidente, primer y segundo magistrados del ente fiscalizador del Estado.
Durante la misma sesión también fueron reelegidos los abogados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como primer y segundo magistrado, respectivamente. Ambos permanecerán en sus cargos durante los próximos tres años, hasta el 27 de agosto de 2029.
La reelección de los tres funcionarios fue propuesta por Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, después de que el pleno conociera el dictamen favorable emitido el día anterior por la comisión política.
La propuesta recibió el respaldo de los diputados Serafín Orantes, del PCN, y Reynaldo Carballo, del PDC.
Por su parte, Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de ARENA, votaron en contra de la reelección, al igual que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
Política
“Cero Crimen”: el libro que retrata cómo El Salvador de Nayib Bukele dejó atrás el miedo y abrió una nueva etapa de paz
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, fue escenario este miércoles de la presentación de “Cero Crimen”, obra de Yossi Abadi y Sharon Gal-Or que reconstruye la transformación de la seguridad salvadoreña y plantea cómo un país marcado durante décadas por homicidios, extorsiones y control territorial de las pandillas logró cambiar radicalmente su realidad. La actividad reunió, entre otros, al autor Yossi Abadi, al vicepresidente Félix Ulloa y a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
Publicado por Planeta, el libro parte de una pregunta que hace apenas unos años habría parecido improbable: cómo El Salvador pasó de figurar entre los países más violentos del mundo a registrar niveles de seguridad sin precedentes. La propia editorial destaca una reducción del 97 % en la tasa de homicidios entre 2019 y 2025, y presenta la transformación experimentada durante la administración del presidente Nayib Bukele como el eje central de la obra.
Abadi explicó que el cambio salvadoreño no puede comprenderse únicamente a partir de estadísticas, capturas o despliegues policiales, sino desde la recuperación de algo más profundo: la certeza de que la violencia no tenía por qué ser permanente. “Lo más difícil no fue derrotar a las pandillas, sino convencer al pueblo de que su miedo no era eterno”, afirmó el escritor, quien construyó el libro a partir de años de observación, entrevistas y testimonios de funcionarios, policías, comerciantes, jóvenes y ciudadanos.
Yossi Abadi, explica cómo el libro Cero Crimen relata el proceso que permitió a El Salvador posicionarse como uno de los países más seguros del mundo. pic.twitter.com/yz5zdZ7sDZ
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La obra coloca al liderazgo del presidente Bukele como pieza determinante de esa ruptura con el pasado. Abadi sostiene que la experiencia salvadoreña demuestra que una sociedad puede modificar un destino que parecía escrito y que el significado de la seguridad se aprecia, sobre todo, en la vida cotidiana: familias que vuelven a ocupar espacios públicos, comerciantes que pueden trabajar sin extorsiones y jóvenes que ya no viven bajo las fronteras invisibles impuestas por estructuras criminales. El autor ha resumido esa visión señalando que ningún pueblo está condenado para siempre a vivir con miedo.
El vicepresidente Félix Ulloa llevó la reflexión un paso más allá y planteó que la seguridad alcanzada debe convertirse ahora en plataforma para el desarrollo económico y social. “La seguridad no puede ser el punto final. Debe ser el punto de partida”, sostuvo en su discurso. Para Ulloa, recuperar los territorios significó también recuperar libertades: la del comerciante para abrir su negocio, la de una familia para caminar de noche y la de un joven para escoger su propio destino.
Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51 afirma que el libro Cero Crimen expone la transformación de El Salvador y los resultados positivos de las estrategias de seguridad impulsadas por el presidente @nayibbukele, así como el orgullo que hoy sienten los salvadoreños. pic.twitter.com/TJmkGzPqNJ
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El vicemandatario afirmó que el siguiente desafío consiste en transformar esa seguridad en inversión, empleo, turismo, salud, educación, innovación y oportunidades. En una de las frases más contundentes de su intervención, preguntó: “¿Qué país construimos después de derrotarlo?”, en referencia al crimen, para luego destacar que la etapa que sigue debe convertir los territorios recuperados en espacios de crecimiento para las nuevas generaciones.
La canciller Alexandra Hill Tinoco también acompañó la presentación, en un contexto en el que la transformación de la seguridad se ha convertido en parte de la nueva imagen que El Salvador proyecta internacionalmente. Hill ha respaldado previamente el trabajo de Abadi como promotor del país en el exterior y, al condecorarlo en 2025, sintetizó esa relación con una frase: “Yossi Abadi, no tengo más que agradecerle: por su pasión, por abrazar a nuestro país, por caminar con nosotros”. La presencia de la canciller en la presentación de Cero Crimen reforzó precisamente esa dimensión internacional de una historia salvadoreña que hoy despierta interés fuera de sus fronteras.
También, la canciller @CancillerAleHT asegura que el libro Cero Crimen refleja la transformación que ha experimentado El Salvador y destaca el impacto de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente @nayibbukele, a quien atribuye un compromiso total con la… pic.twitter.com/ebjCAkf6Mq
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La presentación en BINAES dejó así un mensaje que trasciende el lanzamiento editorial. Cero Crimen propone mirar la seguridad no solamente como una caída de los indicadores delictivos, sino como la recuperación de libertades que durante décadas estuvieron condicionadas por el miedo. Esa es también la tesis defendida por Ulloa: el desafío de la era iniciada bajo el liderazgo de Nayib Bukele ya no es únicamente demostrar que el Estado podía recuperar el control del territorio, sino aprovechar esa paz para construir desarrollo. Como concluyó el vicepresidente: hablar de cero crimen es, finalmente, hablar de “cero miedo”, y hablar de cero miedo es hablar de “libertad, dignidad y futuro”.