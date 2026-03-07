Política
Nayib Bukele participa en cumbre «Shield of the Americas» convocada por Donald Trump en Miami
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó este sábado a la cumbre «Shield of the Americas» (Escudo de las Américas), convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Miami, informaron fuentes oficiales salvadoreñas.
El encuentro reúne a una docena de líderes latinoamericanos aliados de Washington para discutir cooperación en seguridad regional, combate al narcotráfico, migración irregular y la influencia de potencias externas en el continente.
Entre los asistentes figuran el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el de República Dominicana, Luis Abinader; y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, junto con otros líderes regionales.
También participan el presidente electo de Chile, José Antonio Kast; el gobernante de Guyana, Irfaan Ali; el líder hondureño Nasry Asfura y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, según la lista de invitados divulgada por la Casa Blanca.
La iniciativa «Shield of the Americas» busca crear una coalición regional para reforzar la cooperación frente al crimen organizado transnacional, los carteles del narcotráfico y la migración irregular, además de coordinar estrategias ante la creciente presencia económica y política de China en América Latina.
Partidos políticos son convocados para realizar elecciones internas
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó ayer la convocatoria oficial para que los diferentes partidos políticos realicen elecciones internas para definir a los candidatos que participarán en las elecciones generales del 28 de febrero de 2026.
Según el calendario electoral, los institutos políticos tienen como plazo final el 29 de julio de este año para desarrollar este proceso y determinar quiénes serán los candidatos que competirán de los comicios generales para presidente y vicepresidente de la república, así como para conformar las 60 diputaciones de la Asamblea Legislativa y los 44 concejos municipales plurales.
«El próximo 28 de febrero de 2027 no será solo una fecha en el calendario, será la gran fiesta electoral en la que El Salvador decide con libertad y reafirma mediante su voto el rumbo que desea seguir como nación», aseguró Roxana Soriano, presidenta del TSE, durante la convocatoria de las internas.
Al evento asistieron los secretarios generales y representantes de cada uno de los partidos políticos, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
La funcionaria destacó que el proceso de las elecciones internas «es competencia exclusiva de los partidos políticos. La democracia representativa descansa sobre organizaciones fuertes, responsables y respetuosas de su propia normativa interna».
Soriano agregó que como máxima autoridad en materia electoral actuarán «con firmeza ante cualquier intento de desacreditar sin fundamento la institucionalidad electoral y la confianza que los salvadoreños depositan en sus procesos democráticos».
Nelson Alvarado, secretario nacional de asuntos jurídicos y representante legal del Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó que es importante el rol del ente colegiado en el sentido de haberles convocado para conocer la planificación del trabajo electoral de cara a las elecciones 2027.
«Es importante que el Tribunal Supremo Electoral como organismo colegiado para administrar y dirigir las elecciones del próximo año, nos hayan llamado a los partidos políticos para conocer todo lo que están haciendo para que las elecciones sean un éxito y una fiesta cívica», expresó Alvarado.
Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Conciliación Nacional PCN, también valoró el papel del tribunal supremo, y aseguró que esperan que la institución mantenga la apertura que existe con el partido y que sea la misma para el resto de los partidos.
El calendario electoral establece otros momentos importantes, como la participación de candidatos no partidarios, cuya solicitud para poder competir de los comicios debe ser presentarla en el período comprendido del 29 mayo al 29 de septiembre.
El TSE ha informado que como institución se ha preparado en diferentes áreas, como la modernización de los sistemas tecnológicos, los procesos internos y la aplicación de estándares internacionales, como la certificación 37001, que garantiza que las instituciones tienen un sistema de gestión actualizado y moderno para prevenir, detectar y enfrentar el soborno.
«No se trata únicamente de cumplir estándares internacionales. Se trata de consolidar una cultura institucional», sostuvo la titular del organismo colegiado.
El Salvador se prepara para elecciones generales a un año de los comicios
Dentro de un año los salvadoreños volverán a escribir un nuevo capítulo en la historia democrática del país, eligiendo al presidente y vicepresidente de la república que gobernarán en los siguientes seis años, de 2027 a 2033.
En esa misma jornada electoral, la ciudadanía también podrán elegir la representación política de los 60 escaños que conforman la Asamblea Legislativa, así como la renovación de los 44 Concejos Municipales Plurales que administran los 262 distritos a escala nacional.
La unificación de las elecciones para 2027 quedó normada el 31 de julio de 2025 por el Congreso a través de reformas a la Constitución de la República [artículos 75, 80 incisos 1°, 2° y 3°; y artículos 133, 152 y 154] con el fin de ordenar y homologar el ciclo electoral.
Estas enmiendas fueron aprobadas con 57 votos, en la sesión plenaria ordinaria 66, y ratificadas en la plenaria 67, «con el objetivo de actualizar el sistema electoral para fortalecer la democracia, optimizar recursos públicos y alinear las reglas con la voluntad popular», comunicó el Órgano Legislativo.
Los cambios a la Carta Magna dan un componente novedoso a las próximas elecciones, pues se habilitó la reelección presidencial indefinida sin menoscabar la voluntad democrática y soberana de los ciudadanos para escoger libremente a gobernantes.
Tampoco limita la participación de ninguno de los 11 partidos políticos que según el Tribunal Supremo Electoral [TSE] están, a la fecha, legalmente inscritos para competir en los comicios.
Estos son Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional [FMLN], Alianza Republicana Nacionalista [ARENA], Partido de Concertación Nacional [PNC], Partido Demócrata Cristiano [PDC], VAMOS, Gran Alianza por la Unidad Nacional [GANA], Democracia Salvadoreña [DS], Fuerza Solidaria [FS], Fraternidad Patriota Salvadoreña [FPS] y el Partido Independiente Salvadoreño [PAIS].
Con los cambios a la Constitución ahora la elección presidencial se definirá en primera vuelta, tras ser derogado el balotaje o segunda vuelta; además, quedó establecido que el período presidencial se prolongue a seis años. En 2027 iniciará el primer sexenio presidencial.
«Cada segunda vuelta electoral cuesta al Estado aproximadamente $50 millones», explicó durante la discusión de las reformas constitucionales Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas.
MÁS DE $172 MILLONES HAN SIDO DESTINADOS PARA LAS ELECCIONES
Para el desarrollo de las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, la Asamblea Legislativa aprobó en diciembre anterior asignar al TSE $125.4 millones, además de $46.7 millones para financiar el voto desde el exterior, que será mediante un sistema de votación remota por internet y de forma presencial en embajadas, consulados u otras sedes habilitadas por el TSE. Dichos recursos serán utilizados en logística, tecnología y para el escrutinio.
Del total asignado, $56 millones servirán para el soporte del escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados.
Los cambios a la ley superior también fueron acatados por el TSE, que informó que los mismos permiten al país un ahorro acumulado de hasta $560 millones en procesos electorales, ya que pasará de 13 a nueve eventos en un periodo de 25 años.
Según los registros del TSE, el padrón electoral ya supera los 6 millones de salvadoreños, de los cuales 932,316 residen en el extranjero, una cifra que creció en casi 200,000 respecto al último proceso comicial de 2024, para el cual el padrón cerró con 6,214,399; de estos, 741,094 eran residentes en el extranjero, según datos de la memoria de labores del organismo colegiado.
En el caso de los connacionales que hagan uso de la votación remota por internet, podrán comenzar un mes antes del día establecido por el TSE para la elección que se desarrollará en el país, es decir, el 30 de enero, según lo establece el artículo 16 de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.
Para los salvadoreños en el exterior que utilicen la votación electrónica presencial, será continua; es decir, iniciará a las 7 de la mañana y concluirá a las 5 de la tarde, según el horario del centro de votación designado por el tribunal en el extranjero.
Tome nota: Quedan 12 días para actualizar dirección en DUI
Los ciudadanos tienen 12 días, a partir de hoy, para efectuar modificaciones en la dirección de residencia que aparece en el Documento Único de Identidad (DUI), de cara a las elecciones generales que se realizarán el 28 de febrero de 2027, según ha dado a conocer el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Si te mudaste recientemente, actualiza tu dirección en el DUI para que puedas votar más cerca de tu nuevo hogar. Realiza el trámite en cualquier duicentro del país», indicó la institución a través de sus diferentes plataformas de redes sociales.
El tribunal reiteró a la ciudadanía que tiene como plazo límite el 27 de febrero próximo para realizar los respectivos cambios en el documento.
«Si quieres votar más cerca de tu casa aún estás a tiempo», enfatizó el ente electoral.
El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) también desarrolla jornadas móviles en el extranjero para dar oportunidad a que los connacionales realicen actualización de la dirección.
El TSE también ha comunicado los avances de las etapas del ciclo electoral salvadoreño, del que detalló que en este momento se ejecuta la segunda fase de este período.
«Esta etapa está compuesta por seis fases claves, diseñadas para organizar, supervisar y garantizar que cada salvadoreño dentro y fuera del país sea el protagonista de un proceso electoral moderno y eficiente», indicó.
LAS FASES DEL PROCESO ELECTORAL
Para tener una mejor comprensión de las seis fases claves a las que el TSE ha hecho referencia, estas han sido organizadas de la siguiente forma: logística y preparación de los centros de votación en el país; sigue la etapa de instalación de la Juntas Receptoras de Votos (JRV) y apertura de los centros de votación que serán habilitados en instalaciones previamente anunciadas por la institución a escala nacional.
En tercer lugar está la apertura de votación en el territorio nacional; después viene la observación electoral, que estará a cargo de las entidades y organismos nacionales e internacionales debidamente acreditados por el tribunal.
Luego viene el escrutinio, la transmisión y divulgación de los resultados preliminares; y finalmente, la recolección y traslado de las actas y el material electoral que será destinado para el evento.