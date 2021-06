Diputados de Nuevas Ideas buscan agilizar el tema de adopciones en el país

El ex diputado y analista político, Juan José Martel, dijo que son sectores fácticos los que han tratado de entorpecer el trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, tratando de hacer ver mal el esfuerzo que realiza por la población.

“Son grupos de poder fácticos los que en El Salvador han estado detrás de la política. En el pasado, las verdaderas decisiones se tomaban en cúpulas de poder y grupos económicos”, señaló.

También, Martel expresó que la oposición trató de bloquear todo iniciativa del Presidente Bukele que estuviera relacionada al combate de la pandemia por Covid-19, sin embargo, no tuvieron éxito.

En cuanto a los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se refirió al bloqueo que hicieron contra Órgano Ejecutivo en medio de la pandemia de coronavirus.

“A pesar de todo el boicot y oposición, se logró salvar la vida de muchos salvadoreños. Nunca perdimos el control de la pandemia”, dijo en la entrevista AM de canal 10.

Tanto los ex magistrados como el ex fiscal general, agregó Martel, fueron destituidos en primer porque su elección fue inconstitucional, no fueron seleccionados como dicta la Constitución de la República.