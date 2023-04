Diputados buscan regular los tiangues en El Salvador

Christian Guevara, jefe de fracción y diputado de Nuevas Ideas hablando de la coyuntura política en El Salvador y las perspectivas que existen en la Asamblea Legislativa a dos años de gestión.

Para Guevara el éxito de su fracción en 24 meses de labor legislativa se debe a varios factores, entre ellos el acompañamiento en todo momento a la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, la dinámica de trabajo que desarrolla el partido de gobierno en parlamento y el factor de cero corrupción al interior de su partido, son algunos de los factores que para el jefe de fracción han sido claves en la gobernabilidad y seguridad que vive actualmente El Salvador.

“Al que buen palo se arriba, buena sombra lo protege. Nosotros tenemos que acompañar al presidente y cuando hablo del presidente, no solo es a la figura de Nayib Bukele que tenemos la suerte en este contexto histórico de tenerlo., sino a la forma de hacerlo y no como se hacía antes con los maletinazos”, aseguró Guevara.

Para el parlamentario la dinámica legislativa es otra gracias el trabajo acelerado y constante en el parlamento salvadoreño. “Nunca se había dado una correlación de fuerza tan grande hacia un partido político de forma democrática en el que incluso tuvimos al Tribuna Supremo Electoral en contra y llegamos a tener una mayoría calificada” destacó en la entrevista de El Salvador To Day de Diario Digital Cronio.

La tónica de hacer política en la nueva asamblea legislativa ha cambiado a la que años atrás se practicaba en el órgano legislativo donde imperaba la corrupción, según Guevara.

“Antes se hacía con los maletinazos y está la investigación de Rodolfo Parker en la que llegaba y cada mes recibía $30 mil de Mauricio Funes. Habían de izquierda y de derecha. Los resultados son innegables y el no tener que pagarle a un magistrado para que funcione algo, no tener comprado a un fiscal, ni comprar diputados para un voto de oro. Todos los diputados de Nuevas Ideas, todos le han cumplido a la población. Los 56 diputado hemos votado de forma unánime para darle gobernabilidad al presidente”.

La campaña negra de la oposición es un tema con el cual debe lidiar cada diputado de Nuevas Ideas dijo Guevara al asegurar que “a mi por más que me saquen jamás me van a decir lo vieron saliendo de capres con un maletín, vivo en mi misma casa, ando en mi mismo carro. Yo mantuve mi vida igual porque yo he llegado a trabajar, no ha robar. El método de gobernabilidad comprada se acabó. Hoy a llegado una gobernabilidad que se basa en resultados”.

Otro aspecto clave que destacó el jede de fracción de Nuevas Ideas ha sido el liderazgo al interior de su partido. “Estamos bien cohesionados porque tenemos un liderazgo sólido al tener al presidente Bukele como guía política de todos nosotros y en el partido teneos a Charly Zabla como líder cercano y desde la asamblea a Ernesto Castro con todos hay un trabajo fluido”.

En el tema de forma a la Constitución Christian Guevara dijo que por el momento no está estudiando alguna modificación a la misma, pero reconoció que sí es importante cambiar la misma. “En Nuevas Ideas estamos claros que no vamos a defender la constitución de un asesino como Roberto d’Aubuisson “.

En la posibilidad de reducción de municipios, tema que ya ha planteado el presidente de la República, Guevara aseguró que está de acuerdo y su partido buscará lo mejor para el país desde la asamblea legislativa. “Estoy de acuerdo porque hay pueblos que la lógica financiera te dicen que no les da para sostenerse. Financieramente son alcaldías insostenibles y carga para el Estado”, y citó el ejemplos de algunos municipios de Chalatenango y Morazán.

Sobre cómo ve a la oposición para las elecciones 2024, Guevara fue tajante al señalar. “La veo sumamente debilitada y desconectada de la población”.

Hoy nos acompaña en la entrevista #ElSalvadortoDay, Christian Guevara, jefe de fracción de NI hablando de la coyuntura política en El Salvador y las perspectivas hacia las elecciones 2024.https://t.co/ZGZVBZBPqv pic.twitter.com/0QYDGlIa50 — Diario Digital Cronio (@croniosv) April 25, 2023

