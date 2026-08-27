Política
Asamblea Legislativa aprueba prórroga 54 del régimen de excepción
La Asamblea Legislativa aprobó ayer una nueva prórroga del régimen de excepción, medida establecida en la Constitución de la República que comenzó a implementarse en marzo de 2022 como parte de la estrategia Plan Control Territorial (PCT) del gobierno de Nayib Bukele.
La solicitud de ampliación fue presentada por el Consejo de Ministros ante el Congreso, tras destacar los resultados en materia de seguridad pública atribuidos a la medida. Según lo expuesto, desde su aplicación ha permitido llevar y garantizar paz, tranquilidad y seguridad a la población y las comunidades.
La prórroga número 54 fue aprobada con el objetivo de que las instituciones de seguridad pública continúen contando con las herramientas necesarias para combatir a las estructuras criminales y proteger a la población.
La iniciativa obtuvo 57 votos a favor de diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. La diputada Claudia Ortiz, de VAMOS, votó nuevamente en contra, mientras que los legisladores Marcela Villatoro y Francisco Lira, de ARENA, no asistieron al pleno.
La actual prórroga vence mañana. Con la nueva extensión, el régimen de excepción permanecerá vigente del 29 de agosto al 27 de septiembre próximos.
Tras la aprobación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó: «No volveremos jamás al pasado de luto al que nos tuvieron sometidos. Siempre votaremos para proteger la vida de los salvadoreños».
Por su parte, el diputado del PDC, Reynaldo Carballo, manifestó: «el régimen de excepción es la única receta constitucional que ha funcionado, pero la enfermedad todavía persiste, y por eso tenemos que seguir usando la misma receta, con la esperanza de que algún día no lejano esta enfermedad desaparezca».
En la solicitud de prórroga enviada al Congreso, el Consejo de Ministros señaló que «durante la última prolongación del régimen de excepción las autoridades de seguridad pública han ejecutado acciones orientadas a la identificación y captura de integrantes de pandillas y de personas vinculadas a dichas estructuras».
Política
Juramentan a magistrados de la Corte de Cuentas de la República
El abogado Walter Salvador Sosa Funes fue reelegido ayer por la Asamblea Legislativa como presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), cargo que desempeñará durante los próximos tres años, a partir del 28 de agosto, luego de ser juramentado por el presidente del parlamento, Ernesto Castro.
Sosa Funes fue seleccionado de un listado inicial de 18 candidatos que manifestaron su intención de participar en el proceso, luego de que la Asamblea Legislativa abrió la elección para los cargos de presidente, primer y segundo magistrados del ente fiscalizador del Estado.
Durante la misma sesión también fueron reelegidos los abogados Julio Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores Ramos como primer y segundo magistrado, respectivamente. Ambos permanecerán en sus cargos durante los próximos tres años, hasta el 27 de agosto de 2029.
La reelección de los tres funcionarios fue propuesta por Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, después de que el pleno conociera el dictamen favorable emitido el día anterior por la comisión política.
La propuesta recibió el respaldo de los diputados Serafín Orantes, del PCN, y Reynaldo Carballo, del PDC.
Por su parte, Marcela Villatoro y Silvia Regalado, de ARENA, votaron en contra de la reelección, al igual que la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz.
Política
“Cero Crimen”: el libro que retrata cómo El Salvador de Nayib Bukele dejó atrás el miedo y abrió una nueva etapa de paz
La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), en el corazón del Centro Histórico de San Salvador, fue escenario este miércoles de la presentación de “Cero Crimen”, obra de Yossi Abadi y Sharon Gal-Or que reconstruye la transformación de la seguridad salvadoreña y plantea cómo un país marcado durante décadas por homicidios, extorsiones y control territorial de las pandillas logró cambiar radicalmente su realidad. La actividad reunió, entre otros, al autor Yossi Abadi, al vicepresidente Félix Ulloa y a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco.
Publicado por Planeta, el libro parte de una pregunta que hace apenas unos años habría parecido improbable: cómo El Salvador pasó de figurar entre los países más violentos del mundo a registrar niveles de seguridad sin precedentes. La propia editorial destaca una reducción del 97 % en la tasa de homicidios entre 2019 y 2025, y presenta la transformación experimentada durante la administración del presidente Nayib Bukele como el eje central de la obra.
Abadi explicó que el cambio salvadoreño no puede comprenderse únicamente a partir de estadísticas, capturas o despliegues policiales, sino desde la recuperación de algo más profundo: la certeza de que la violencia no tenía por qué ser permanente. “Lo más difícil no fue derrotar a las pandillas, sino convencer al pueblo de que su miedo no era eterno”, afirmó el escritor, quien construyó el libro a partir de años de observación, entrevistas y testimonios de funcionarios, policías, comerciantes, jóvenes y ciudadanos.
Yossi Abadi, explica cómo el libro Cero Crimen relata el proceso que permitió a El Salvador posicionarse como uno de los países más seguros del mundo. pic.twitter.com/yz5zdZ7sDZ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 27, 2026
La obra coloca al liderazgo del presidente Bukele como pieza determinante de esa ruptura con el pasado. Abadi sostiene que la experiencia salvadoreña demuestra que una sociedad puede modificar un destino que parecía escrito y que el significado de la seguridad se aprecia, sobre todo, en la vida cotidiana: familias que vuelven a ocupar espacios públicos, comerciantes que pueden trabajar sin extorsiones y jóvenes que ya no viven bajo las fronteras invisibles impuestas por estructuras criminales. El autor ha resumido esa visión señalando que ningún pueblo está condenado para siempre a vivir con miedo.
El vicepresidente Félix Ulloa llevó la reflexión un paso más allá y planteó que la seguridad alcanzada debe convertirse ahora en plataforma para el desarrollo económico y social. “La seguridad no puede ser el punto final. Debe ser el punto de partida”, sostuvo en su discurso. Para Ulloa, recuperar los territorios significó también recuperar libertades: la del comerciante para abrir su negocio, la de una familia para caminar de noche y la de un joven para escoger su propio destino.
Por su parte, el Vicepresidente @fulloa51 afirma que el libro Cero Crimen expone la transformación de El Salvador y los resultados positivos de las estrategias de seguridad impulsadas por el presidente @nayibbukele, así como el orgullo que hoy sienten los salvadoreños. pic.twitter.com/TJmkGzPqNJ
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El vicemandatario afirmó que el siguiente desafío consiste en transformar esa seguridad en inversión, empleo, turismo, salud, educación, innovación y oportunidades. En una de las frases más contundentes de su intervención, preguntó: “¿Qué país construimos después de derrotarlo?”, en referencia al crimen, para luego destacar que la etapa que sigue debe convertir los territorios recuperados en espacios de crecimiento para las nuevas generaciones.
La canciller Alexandra Hill Tinoco también acompañó la presentación, en un contexto en el que la transformación de la seguridad se ha convertido en parte de la nueva imagen que El Salvador proyecta internacionalmente. Hill ha respaldado previamente el trabajo de Abadi como promotor del país en el exterior y, al condecorarlo en 2025, sintetizó esa relación con una frase: “Yossi Abadi, no tengo más que agradecerle: por su pasión, por abrazar a nuestro país, por caminar con nosotros”. La presencia de la canciller en la presentación de Cero Crimen reforzó precisamente esa dimensión internacional de una historia salvadoreña que hoy despierta interés fuera de sus fronteras.
También, la canciller @CancillerAleHT asegura que el libro Cero Crimen refleja la transformación que ha experimentado El Salvador y destaca el impacto de las estrategias de seguridad implementadas por el presidente @nayibbukele, a quien atribuye un compromiso total con la… pic.twitter.com/ebjCAkf6Mq
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La presentación en BINAES dejó así un mensaje que trasciende el lanzamiento editorial. Cero Crimen propone mirar la seguridad no solamente como una caída de los indicadores delictivos, sino como la recuperación de libertades que durante décadas estuvieron condicionadas por el miedo. Esa es también la tesis defendida por Ulloa: el desafío de la era iniciada bajo el liderazgo de Nayib Bukele ya no es únicamente demostrar que el Estado podía recuperar el control del territorio, sino aprovechar esa paz para construir desarrollo. Como concluyó el vicepresidente: hablar de cero crimen es, finalmente, hablar de “cero miedo”, y hablar de cero miedo es hablar de “libertad, dignidad y futuro”.
Política
“Consultas desde Alemania”: Milagro económico gracias al estado de emergencia
Las bandas criminales dominaron El Salvador durante mucho tiempo. El presidente Bukele declaró el estado de emergencia y ordenó la detención de 90.000 personas. Ahora los inversores están regresando.
Hace poco más de dos meses que el nuevo proyecto emblemático está abierto. El vanguardista Hospital Rosales, en la capital, San Salvador, tuvo un costo aproximado de 61 millones de dólares estadounidenses (52 millones de euros). «Medicamentos. Tratamientos. Procedimientos. Operaciones. Incluso tratamiento contra el cáncer. Gratuito para todos los pacientes. Solo tienen que presentarse en la puerta», prometió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante la inauguración del hospital en junio, ante las cámaras de televisión.
La transformación de este país centroamericano es claramente visible en la capital. En lo que antes era un centro sórdido y peligroso de San Salvador, ahora se alza una moderna biblioteca —financiada por China— en una zona completamente restaurada. Donde antes eran comunes los montones de basura, los carteristas y los robos, ahora los padres pasean y dejan que sus hijos jueguen.
Bukele, presidente del país desde 2019, es, según las encuestas, el político más popular de América Latina. En su país, su índice de aprobación ronda el 80 por ciento. Gracias a una abrumadora mayoría, el parlamento, dominado por su partido Nuevas Ideas, aprueba sin objeciones todos los proyectos del gobierno .
Declaró el estado de emergencia para arrestar a unos 90.000 presuntos miembros de las tristemente célebres bandas de la Mara, que aterrorizaban a la población con extorsión y violencia. Fueron encarcelados, entre otros lugares, en la tristemente célebre prisión de alta seguridad de Cecot .
Dado que se presume que entre los fallecidos hay varios miles de personas inocentes, la Iglesia y los activistas de derechos humanos critican duramente esta política. Sin embargo, para la gran mayoría de los salvadoreños, lo más importante es que uno de los países más peligrosos de Latinoamérica se ha convertido en uno de los más seguros.
Ahora, este pequeño país se enfrenta a otro punto de inflexión. El año pasado, la economía creció un 3,9 por ciento, y en el primer trimestre de 2026 incluso creció un 4,8 por ciento, según informa la Cámara de Comercio Germano-Salvadoreña en respuesta a una consulta.
Según el Ministerio de Asuntos Económicos, basándose en datos del banco central, la inversión privada aumentó un 23 por ciento el año pasado y la inversión pública un 22 por ciento. En el primer trimestre de 2026, 17 de los 19 sectores económicos registraron crecimiento.
El segundo en importancia después de Bukele es el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa. El factor más importante para la recuperación económica es la estrategia integral para liberar al país de las actividades delictivas de las pandillas, tal como se describe en el «Plan de Control Territorial» (PCT), explicó Ulloa en respuesta a una consulta de WELT.
Esto se produjo tras un análisis realizado en el marco de un acuerdo binacional entre El Salvador y Estados Unidos, que estimó la pérdida del producto interno bruto debido a las bandas armadas en un 10,5 por ciento.
“La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica e institucional, las inversiones sociales para el desarrollo del capital humano, un entorno favorable a los negocios y la estabilidad política serán factores cruciales para sustentar la estrategia de desarrollo y crecimiento económico en El Salvador”, afirma Ulloa.
Consultas desde Alemania
La Cámara de Comercio Alemana en San Salvador ve perspectivas prometedoras para el país. El dinamismo actual de las inversiones, el desarrollo de diversos sectores económicos y el interés concreto observado entre las empresas internacionales constituyen un buen punto de partida, afirma Karla Klaus, presidenta de la Cámara de Comercio Alemana en El Salvador, en una entrevista con WELT.
“Lo fundamental ahora será mantener este impulso de forma sostenible y canalizarlo hacia la inversión privada a largo plazo, una mayor productividad y la creación de empleo cualificado”, declaró el presidente Klaus.
El interés por El Salvador como destino de negocios está creciendo: «Estamos recibiendo consultas de Alemania, Austria, Bélgica y otros países europeos». La empresa alemana ZF Lifetec inauguró recientemente una nueva planta de producción de sistemas de seguridad para automóviles en El Salvador.
Las políticas de línea dura de Bukele son sumamente controvertidas. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch critican que el estado de emergencia, vigente desde hace años, haya suspendido de facto el estado de derecho. Se desconoce cuántas personas inocentes se encuentran realmente encarceladas.
Una nueva ley ha dificultado el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país. Muchas de ellas, incluidas fundaciones de partidos políticos alemanes, se han visto obligadas a abandonar el país.
Otros indicadores de tendencias autoritarias incluyen el arresto de la destacada abogada de derechos humanos Ruth Lopez y el exilio de periodistas críticos con el gobierno que habían informado sobre los negocios de la familia Bukele en El Salvador.
Uno de los últimos críticos que se mantienen abiertos en el país es el cardenal Gregorio Rosa Chávez. A principios de mes, comentó sobre la nueva prórroga del estado de emergencia: existen dos caminos para alcanzar la paz en el país: uno es la represión, el otro conduce a la «verdadera libertad». Este segundo camino es el más difícil, pero el único humano.
Bukele refuta a sus críticos y a las ONG, alegando que solo defienden los derechos de los perpetradores, pero nunca los derechos humanos de las víctimas asesinadas por las pandillas. Mientras tanto, el controvertido estado de emergencia está recibiendo un sorprendente apoyo incluso del antiguo partido gobernante, el FMLN. Rafael Aguirre, el candidato presidencial de izquierda, declaró al periódico «El Mundo»: «Estoy a favor del estado de emergencia; es constitucional».