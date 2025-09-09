WTW presenta en COREN 2025 estrategias de gestión de riesgos para garantizar proyectos de energía limpia

Los clientes, podrán participar en la promoción, del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2025 para ser uno de los 10 ganadores y llevar su carretilla llena.

Banco Cuscatlán, en alianza con Súper Selectos, anuncia la octava edición de la promoción “SÚPER CARRETILLA CUSCATLAN”, que se llevará a cabo del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2025; y que busca beneficiar a 10 ganadores quienes podrán consumir hasta US$600 cada uno en Súper Selectos.

Los ganadores tendrán tres minutos para correr y llenar su carretilla del Súper Selectos con sus productos y alimentos de preferencia y necesidad en sus hogares. Podrán hacer el super del mes, llevándose lo ganado en consumo y vivir el sueño de hacer sus compras totalmente gratis.

Todos los clientes tendrán la oportunidad de participar y vivir esta emocionante promoción de llenar su carretilla sin pensar en el pago de la cuenta. Los usuarios de Tarjeta de Crédito y Débito CUSCATLÁN, podrán participar realizando compras de US$1 o más. Por cada dólar, el cliente recibirá un número electrónico para participar en el sorteo; si la compra se realiza con Tarjetas de Crédito CUSCATLÁN en Súper Selectos, recibirá dos números electrónicos para participar en promoción.

Los 10 ganadores podrán consumir hasta US$600 en compras. No aplican para la dinámica de Carretilla CUSCATLAN consumos y en Licor, Gift Card, cristalería, productos sin pesar, Gourmet, Make up (stands con llave) y fórmulas infantiles. El sorteo final para dar a conocer a los favorecidos está programado para el 21 de octubre de 2025.

“Esta promoción ofrece a nuestros clientes la oportunidad de vivir momentos especiales con Banco CUSCATLAN y Super Selectos, nos permite celebrar la lealtad y confianza en nosotros. En Banco CUSCATLAN siempre buscamos ayudar a las familias salvadoreñas en su economía y que vivan momentos felices», sostuvo Elena Pineda, Subgerente de Tarjetas CUSCATLAN.

Además, otros de los increíbles beneficios que reciben los tarjetahabientes de Crédito CUSCATLAN es el 20% de descuento los martes en frutas y verduras (aplica en superselectos.com, Súper Selectos App y en los 118 Super Selectos de todo el país), más un MultiPuntos por cada US$1 en compras y descuentos de hasta 25% en productos seleccionados. Los tarjetahabientes de Crédito Selectos CUSCATLAN reciben 7% de descuento inmediato en sus compras.

“Para Súper Selectos es de mucha importancia hacer este tipo de alianzas con Banco CUSCATLÁN porque está muy de la mano con uno de nuestros principios, que es cuidar la economía de los salvadoreños. Serán tres minutos donde los ganadores recibirán la oportunidad de correr por nuestra sala de venta y seleccionar sus productos favoritos; viviendo una experiencia que muchos desean, que es la de llenar la carretilla sin preocuparse por la cuenta, por lo que les invitamos a no dejar pasar esta gran oportunidad, que estará vigente durante todo septiembre”, destaca Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Súper Selectos.

Se invita a los interesados a solicitar la Tarjeta Cuscatlán en cualquier agencia del banco o a través de bancocuscatlan.com para participar y disfrutar de estos beneficios. Banco CUSCATLAN y Súper Selectos invitan a todos los salvadoreños a mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales y página web, ingresando a https://www.bancocuscatlan.com/ y a superselectos.com para conocer más detalle de la promoción y los próximas campañas que pronto se van a anunciar.

