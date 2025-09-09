Negocios
WTW presenta en COREN 2025 estrategias de gestión de riesgos para garantizar proyectos de energía limpia
La transición hacia energías renovables en Centroamérica está atrayendo inversiones multimillonarias que impulsan el futuro energético de la región. Sin embargo, estos proyectos enfrentan riesgos que pueden comprometer su sostenibilidad. Este fue el eje central de la conferencia presentada por Pedro López, Gerente de Ventas de WTW El Salvador, en el marco del Congreso Regional de Energía (COREN 2025), bajo el título “WTW 360º: Un enfoque integral para gestionar riesgos de forma inteligente – Energías Renovables”.
Durante la ponencia, López subrayó que fallas en turbinas eólicas, transformadores o inversores solares, así como errores de diseño, ciberataques y retrasos en la cadena de suministro, representan amenazas directas a la continuidad de los proyectos. Estos riesgos no son hipotéticos: en Honduras, una tormenta tropical dañó un parque eólico, interrumpiendo la generación y afectando la solvencia financiera de la empresa. En Guatemala, un proyecto solar perdió ingresos millonarios tras el fallo de un transformador principal. Ambos casos demostraron que la cobertura aseguradora adecuada puede marcar la diferencia entre la recuperación y el colapso.
WTW presentó un mapa de riesgos asegurables en las distintas fases de un proyecto energético:
- Compra e importación de equipos: demoras en el transporte y nacionalización, pérdidas durante traslado marítimo o aéreo, y sobrecostos por variaciones cambiarias.
- Montaje y construcción: accidentes laborales, fallas estructurales, fenómenos meteorológicos extremos o daños a equipos durante pruebas de comisionamiento.
- Operación y mantenimiento: incendios, cortocircuitos, degradación acelerada de paneles solares, desastres naturales y actos de terceros.
El análisis reveló que, sin un enfoque de gestión de riesgos, los proyectos pueden ver comprometidos márgenes operativos, ingresos y beneficios netos desde su etapa inicial. En contraste, soluciones como el Seguro de Lucro Cesante (ALOP) y los seguros paramétricos se han convertido en aliados estratégicos, al permitir transferir pérdidas económicas ligadas a fenómenos como huracanes, terremotos o variaciones de irradiación solar.
“La transición energética no es solo una meta, es una responsabilidad compartida. Para que sea sostenible y rentable debemos anticipar y gestionar los riesgos con inteligencia. En WTW ofrecemos un ecosistema de protección integral, desde la logística de construcción hasta la operación, que impulsa un futuro energético más seguro, resiliente y sostenible para la región”, afirmó Pedro López durante su intervención.
Con esta participación en COREN 2025, WTW reafirma su papel como asesor global y corredor de seguros líder, comprometido en acompañar a inversionistas, desarrolladores y gobiernos en la construcción de una infraestructura energética confiable que garantice el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de Centroamérica.
Banco CUSCATLAN y Súper Selectos regresan por octavo año consecutivo con la campaña: “SÚPER CARRETILLA CUSCATLAN”
Los clientes, podrán participar en la promoción, del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2025 para ser uno de los 10 ganadores y llevar su carretilla llena.
Banco Cuscatlán, en alianza con Súper Selectos, anuncia la octava edición de la promoción “SÚPER CARRETILLA CUSCATLAN”, que se llevará a cabo del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2025; y que busca beneficiar a 10 ganadores quienes podrán consumir hasta US$600 cada uno en Súper Selectos.
Los ganadores tendrán tres minutos para correr y llenar su carretilla del Súper Selectos con sus productos y alimentos de preferencia y necesidad en sus hogares. Podrán hacer el super del mes, llevándose lo ganado en consumo y vivir el sueño de hacer sus compras totalmente gratis.
Todos los clientes tendrán la oportunidad de participar y vivir esta emocionante promoción de llenar su carretilla sin pensar en el pago de la cuenta. Los usuarios de Tarjeta de Crédito y Débito CUSCATLÁN, podrán participar realizando compras de US$1 o más. Por cada dólar, el cliente recibirá un número electrónico para participar en el sorteo; si la compra se realiza con Tarjetas de Crédito CUSCATLÁN en Súper Selectos, recibirá dos números electrónicos para participar en promoción.
Los 10 ganadores podrán consumir hasta US$600 en compras. No aplican para la dinámica de Carretilla CUSCATLAN consumos y en Licor, Gift Card, cristalería, productos sin pesar, Gourmet, Make up (stands con llave) y fórmulas infantiles. El sorteo final para dar a conocer a los favorecidos está programado para el 21 de octubre de 2025.
“Esta promoción ofrece a nuestros clientes la oportunidad de vivir momentos especiales con Banco CUSCATLAN y Super Selectos, nos permite celebrar la lealtad y confianza en nosotros. En Banco CUSCATLAN siempre buscamos ayudar a las familias salvadoreñas en su economía y que vivan momentos felices», sostuvo Elena Pineda, Subgerente de Tarjetas CUSCATLAN.
Además, otros de los increíbles beneficios que reciben los tarjetahabientes de Crédito CUSCATLAN es el 20% de descuento los martes en frutas y verduras (aplica en superselectos.com, Súper Selectos App y en los 118 Super Selectos de todo el país), más un MultiPuntos por cada US$1 en compras y descuentos de hasta 25% en productos seleccionados. Los tarjetahabientes de Crédito Selectos CUSCATLAN reciben 7% de descuento inmediato en sus compras.
“Para Súper Selectos es de mucha importancia hacer este tipo de alianzas con Banco CUSCATLÁN porque está muy de la mano con uno de nuestros principios, que es cuidar la economía de los salvadoreños. Serán tres minutos donde los ganadores recibirán la oportunidad de correr por nuestra sala de venta y seleccionar sus productos favoritos; viviendo una experiencia que muchos desean, que es la de llenar la carretilla sin preocuparse por la cuenta, por lo que les invitamos a no dejar pasar esta gran oportunidad, que estará vigente durante todo septiembre”, destaca Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Súper Selectos.
Se invita a los interesados a solicitar la Tarjeta Cuscatlán en cualquier agencia del banco o a través de bancocuscatlan.com para participar y disfrutar de estos beneficios. Banco CUSCATLAN y Súper Selectos invitan a todos los salvadoreños a mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales y página web, ingresando a https://www.bancocuscatlan.com/ y a superselectos.com para conocer más detalle de la promoción y los próximas campañas que pronto se van a anunciar.
Empresarial
Soluciones logísticas de clase mundial: la propuesta de AITEX para El Salvador
La empresa 3PL brinda respaldo integral con servicios de seguros, trámites aduaneros, administración de bodegas y transporte global.
Con más de 30 años de trayectoria en el sector logístico, AITEX se ha consolidado como una empresa referente en soluciones de transporte y logística 3PL, ofreciendo confianza, eficiencia y seguridad a empresas y personas que necesitan movilizar mercancías desde cualquier parte del mundo hacia El Salvador.
La solidez de su experiencia y la calidad de sus servicios han convertido a AITEX en un aliado estratégico para quienes buscan ademas de transportar carga, garantizar que esta llegue segura y en el tiempo previsto a su destino final.
Entre sus principales servicios destacan:
- Almacenamiento y administración de bodegas, con instalaciones diseñadas para el manejo eficiente de inventarios.
- Fletes internacionales, con cobertura global para conectar mercados y oportunidades. Con rastreo de tracking en tiempo real.
- Trámites aduaneros, gestionados por un equipo especializado que agiliza procesos y evita contratiempos, en comunicación constante con el cliente.
- Seguros de mercancías, que respaldan la inversión de sus clientes ante cualquier eventualidad.
De acuerdo a Baltasar Escobar, presidente de AITEX, la empresa ofrece servicios logísticos, anticipandose a cualquier eventualidad que pueda ocurrir en los trámites aduanales, conocemos toda la información de primera mano para garantizar el servicio a nuestros clientes.
El compromiso de AITEX es claro: ofrecer un servicio integral que cubra cada etapa de la cadena logística, asegurando confianza y tranquilidad a sus clientes.
Gracias a su equipo profesional, infraestructura robusta y una red de alcance internacional, AITEX continúa siendo un pilar en el crecimiento y la competitividad de las empresas salvadoreñas que confían en sus soluciones logísticas.
Niu App y PedidosYa anuncian la Tarjeta de Débito más inmediata de la región
Los usuarios podrán pedir la tarjeta de débito desde cualquier lugar del país a través de su celular y recibirla el mismo día.
Niu App y PedidosYa informan a todos los salvadoreños la llegada de la tarjeta de débito más inmediata de la región, disponible para solicitarse desde la Niu App y recibirla el mismo día, sin filas ni trámites; permitiendo que sea una entrega inmediata.
Con esta tarjeta, Niu App pretende innovar las facilidades y productos financieros para responder a las necesidades actuales de los usuarios. Desde sus inicios en Niu App se ha trabajado para romper con lo tradicional y ofrecer una experiencia ágil, humana y centrada en el usuario.
“Con esta tarjeta y sus facilidades, queremos que los usuarios de Niu App tengan acceso a un sistema financiero más personalizado, más transparente y más veloz, porque debemos estar en sintonía con las necesidades y estilo de vida de las nuevas generaciones”, sostuvo Alexis Rivera, CEO de Niu.
Niu App y PedidosYa se unen para hacer posible una Tarjeta de Débito inmediata, convencidos que los salvadoreños merecen soluciones a la altura de sus necesidades financieras, siendo rápidas, digitales y seguras. El objetivo principal es hacer sentir a cada usuario de Niu App que la banca se adapta a su ritmo de vida, y no al revés.
Por su parte, Mónica Campos, Head of Marketing de Pedidos Ya, manifestó “Esta alianza significa mucho más que sumar un nuevo servicio; es una demostración de cómo estamos poniendo al servicio de los salvadoreños nuestra tecnología y logística trabajando con un propósito claro, estar más cerca y hacerles la vida más simple.”
Con este anuncio, Niu App y PedidosYa avanzan en mejorar la atención al usuario y acercan la banca a la vida cotidiana de los salvadoreños.
Súper promociones a quienes soliciten la tarjeta
- Quienes soliciten la Tarjeta de Débito Niu recibirán un mes gratis de PedidosYa Plus de forma gratuita y 50% de descuento en dicha membresía durante los tres meses siguientes.
- Podrán participar en promociones continuas en distintas categorías dentro de Pedidos Ya al pagar con la Tarjeta de Débito Niu para ampliar los beneficios de los usuarios.
Para conocer y aprovechar todas las promociones, pueden visitar las redes sociales de Niu y PedidosYa para no perderse ningún descuento o premio especial.