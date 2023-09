VMT ejecuta controles de antidopaje en diferentes zonas del país

Jacqueline Margarita Nolasco Rivas es una emprendedora muy dinámica de la lotificación Miraflores de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, que en poco tiempo y con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha logrado establecer su granja, de la cual obtiene unos 66 huevos diarios y alrededor de 2,000 unidades mensuales. La producción le sirve para el consumo familiar y abastecer a dos tiendas en su comunidad.

La productora avícola explicó que a cada tienda le lleva seis cartones de huevo cada ocho días, a un precio de $4 y cuando otras personas le solicitan menos de tres cartones los comercializa a $4.50. Su proyección es expandirse hasta el mercado municipal.

Jacqueline está motivada desde que salió favorecida con la entrega del capital semilla de $1,500, fondos del Fideicomiso Especial del Sector Agropecuario (FIDEAGRO). “Me sorprendí bastante porque no pensé que fuera a salir beneficiada, pero a la vez sentí mucha alegría porque es el inicio de un gran reto. Es una excelente iniciativa y de bastante provecho, no solo para mí, sino para todas las que salimos beneficiadas con este proyecto porque nos favorece económicamente a la familia, ya que la situación económica está difícil y estos emprendimientos nos ayudan a amortiguar un poco las necesidades”, aseguró la productora.

Para el éxito de estas iniciativas productivas es fundamental la asistencia técnica y el seguimiento de los especialistas del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), quienes brindan todo el apoyo para el buen manejo de las aves.

“Desde que adquirieron las aves se le viene dando asistencia técnica que ha consistido en la alimentación, ya que son aves finas para mantener la postura; se le ha recomendado una alimentación de 110 gramos de concentrado por ave, se le explicó que el agua nunca les debe de faltar durante todo el día porque el huevo es casi el 90% de agua. También se le ha recomendado desparasitar por lo menos cada tres meses, vitaminar y poner la vacuna contra la enfermedad de Newcastle cada mes”, detalló el coordinador de la Agencia de Extensión de San Luis Talpa, José Fernando Contreras.

El proyecto de Jacqueline inició con 32 aves especializadas para la producción de huevos, de la raza Hy-Line Browns y con la rentabilidad que ha ido obteniendo ahora tiene 65. “Tengo pensado que este emprendimiento no se quede hasta aquí, sino agrandarlo un poco más, por lo menos que de aquí a diciembre llegar a tener unas 100 gallinas”, opinó.

La actividad productiva de Jaqueline es muy dinámica en el mercado local y eso le ha permitido ir abriendo espacios para colocar su producción de huevos en la comunidad. El huevo es una proteína muy consumida, por tanto, es un negocio prometedor para la productora y su grupo familiar.

“Se beneficia ella y la comunidad porque está entregando un producto fresco, ya que en el mercado nadie nos garantiza si un producto es fresco, del día; mientras que, con esta iniciativa productiva se le garantiza a la gente un producto sano y fresco. Les he dicho que con unas 300 aves tienen garantizado un mejor ingreso para mejorar su calidad de vida”, manifestó el técnico de CENTA.

“Este emprendimiento ha sido el mejor de los que he tenido, en cuanto a ganancias y también porque no requiere mucho tiempo, como otros negocios que tenemos que andarlos ofreciendo, gracias a Dios se me han abierto puertas. Desde que inicié nunca he retenido huevos, siempre he vendido la producción que saco”, finalizó Jacqueline Nolasco.

