VIDEO | Personas viven momentos de terror tras deslizamiento de tierra por lluvias

El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro oficial con la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, quien le dio la bienvenida en el marco de su visita a Lima con motivo del IV Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en América Latina y el Caribe.

Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa expresó su agradecimiento por el cálido recibimiento y reafirmó la disposición de El Salvador de fortalecer la agenda bilateral con el Perú en áreas estratégicas. Compartió los avances del modelo salvadoreño en materia de seguridad, destacando que, gracias a la implementación del #PlanControlTerritorial, el país se ha convertido en el más seguro del hemisferio occidental, un logro histórico que hoy abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo económico.

Por su parte, la Presidenta Boluarte manifestó el interés del Perú en potenciar la cooperación con El Salvador en temas de seguridad, desarrollo económico y comercio, incluyendo la continuidad de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la facilitación de movilidad entre ambos países.

Este encuentro refleja el compromiso de ambos gobiernos de estrechar lazos de cooperación política, económica y social, con el propósito de generar más oportunidades y beneficios para sus pueblos.