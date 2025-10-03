Nacionales
VIDEO | Personas viven momentos de terror tras deslizamiento de tierra por lluvias
Varios ciudadanos vivieron momentos de pánico tras presenciar un deslizamiento de tierra provocado por la humedad acumulada por las lluvias en la carretera que conecta el distrito de Citalá, Chalatenango, con Metapán, Santa Ana.
Un video que circula en redes sociales muestra el momento del derrumbe y a personas tratando de ponerse a salvo mientras un hombre grita desesperadamente: «¡Gerardo, quítate!», alertando a otros para evitar ser soterrados por el talud de tierra.
Afortunadamente, no se reportaron víctimas ni lesionados. Sin embargo, la vía quedó completamente bloqueada por los escombros, interrumpiendo la circulación vehicular en la zona.
Nacionales
El Salvador avanza como modelo de desarrollo
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro oficial con la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, quien le dio la bienvenida en el marco de su visita a Lima con motivo del IV Simposio Internacional de Aguas Transfronterizas en América Latina y el Caribe.
Durante la reunión, el Vicepresidente Ulloa expresó su agradecimiento por el cálido recibimiento y reafirmó la disposición de El Salvador de fortalecer la agenda bilateral con el Perú en áreas estratégicas. Compartió los avances del modelo salvadoreño en materia de seguridad, destacando que, gracias a la implementación del #PlanControlTerritorial, el país se ha convertido en el más seguro del hemisferio occidental, un logro histórico que hoy abre nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo económico.
Por su parte, la Presidenta Boluarte manifestó el interés del Perú en potenciar la cooperación con El Salvador en temas de seguridad, desarrollo económico y comercio, incluyendo la continuidad de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) y la facilitación de movilidad entre ambos países.
Este encuentro refleja el compromiso de ambos gobiernos de estrechar lazos de cooperación política, económica y social, con el propósito de generar más oportunidades y beneficios para sus pueblos.
Nacionales
Hombre muere tras caer de un árbol en Ciudad Arce, La Libertad
Un hombre perdió la vida luego de caer de un árbol de aproximadamente siete metros de altura en el cantón Santa Lucía, Ciudad Arce, La Libertad, informaron socorristas de Comandos de Salvamento. La víctima fue encontrada sin signos vitales en el lugar.
Durante el incidente, una mujer de la tercera edad, aparentemente familiar del fallecido, sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por los equipos de emergencia.
Las autoridades investigan las circunstancias del accidente mientras se espera la llegada del Instituto de Medicina Legal para el levantamiento del cuerpo.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.