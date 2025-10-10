Nacionales
Un lesionado tras fuerte accidente en La Libertad
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en La Libertad Centro.
Según el reporte de las autoridades, en el percance se vieron involucrados una rastra y un vehículo particular con placas P963-978.
El conductor del automóvil resultó lesionado y fue atendido en el lugar por un equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de la rastra invadió el carril contrario, provocando que el otro vehículo se saliera de la vía.
Nacionales
Localizan con vida a dos menores reportados como desaparecidos en Morazán
Dos menores que habían sido reportados como desaparecidos en el departamento de Morazán fueron localizados con vida, según informaron las autoridades.
Se trata de Charlie Mateo A. M. y Ángel René M., quienes habían sido vistos por última vez el día anterior en el caserío Estanzuela, del distrito de Joateca.
Gracias a la pronta acción de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la comisión departamental de Protección Civil, ambos menores fueron ubicados en buen estado de salud.
Aunque se desconocen las circunstancias en que fueron encontrados, las autoridades confirmaron que no fueron víctimas de ningún delito y que ya se encuentran reunidos con sus familiares.
Nacionales
TSE abre plazo para actualizar dirección en el DUI hasta febrero de 2026
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que los salvadoreños en edad de votar, tanto en el país como en el extranjero, tienen desde el 8 de octubre hasta el 27 de febrero de 2026 para tramitar la modificación de su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI).
Según el organismo, esta medida, establecida en el artículo 20 del Código Electoral, busca garantizar la transparencia, seguridad y pulcritud del próximo proceso electoral, que incluirá la elección de presidente y vicepresidente, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 gobiernos municipales, programada para el 28 de febrero de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que “la actualización del DUI es un acto de responsabilidad cívica” y permitirá un proceso electoral ágil, accesible y seguro. Mantener la dirección actualizada permitirá a los votantes nacionales acceder al voto residencial y a los salvadoreños en el exterior participar mediante votación electrónica por internet entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027.
En las elecciones de 2024, participaron 331,756 salvadoreños en el extranjero, de los cuales el 73 % votó en línea y el 27 % de manera presencial.
El TSE enfatizó que “un padrón electoral depurado y preciso es la base para unas elecciones legítimas, transparentes y confiables”. Además, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) se prepara para una renovación masiva del DUI a partir de diciembre, debido al vencimiento de la primera generación de este documento.
Nacionales
Autoridades reportan más de 60 emergencias por lluvias en las últimas horas
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó este viernes que las lluvias registradas en las últimas 24 horas dejaron más de 60 emergencias atendidas a nivel nacional, principalmente por caída de árboles, deslizamientos, carreteras obstruidas y desbordamientos de ríos.
Amaya explicó que los mayores estragos se registraron en Santa Ana y Ahuachapán, donde diez vehículos resultaron afectados y un muro perimetral sufrió daños. Detalló que las lluvias fueron provocadas por el paso de una onda tropical y advirtió que durante el fin de semana se esperan más tormentas por la llegada de una nueva onda.
El funcionario enfatizó que el país se encuentra en alerta naranja y llamó a la población a mantenerse informada, tomar medidas de prevención y verificar riesgos alrededor de sus viviendas, especialmente por acumulación de basura, muros débiles y posibles inundaciones.
“Estamos en el momento del año en que estas tormentas están a la orden del día; en pocas horas se pueden acumular hasta 100 milímetros de agua, como sucedió ayer”, agregó Amaya.