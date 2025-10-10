Nacionales
Vicepresidente Ulloa presenta en la UNIVO su libro “Introducción al Estudio del Derecho Electoral Salvadoreño”
El Vicepresidente Félix Ulloa, presentó ante la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Oriente : Oficial: el libro de su autoría “Introducción al Estudio del Derecho Electoral Salvadoreño”, una obra que busca fortalecer la comprensión del sistema electoral salvadoreño.
El Vicepresidente Ulloa destacó que el libro constituye una obra destinada a servir de referencia para políticos, juristas, académicos y, especialmente, para los estudiantes de Ciencias Jurídicas. Subrayó que este ejemplar construye las bases de un nuevo campo de estudio dentro de las Ciencias Jurídicas: el Derecho Electoral.
Asimismo, explicó que el texto aborda los principios, métodos e instituciones que conforman el sistema electoral salvadoreño, desde su rango constitucional hasta la normativa secundaria y reglamentaria, con el propósito de estimular el pensamiento crítico y generar aportes para enriquecer la doctrina jurídica nacional.
Finalmente el Vicepresidente Ulloa expresó: “traer esta presentación a oriente tiene un profundo significado personal, pues nací en esta tierra, y además, la UNIVO representa un espacio académico que impulsa la investigación y la producción intelectual salvadoreña.”
Por su parte, el Rector de la UNIVO, Sr. Pedro Arrieta Vega, expresó que este evento se celebra en el marco de los 44 años de existencia de la universidad, consolidando el propósito de transformar el conocimiento impartido en desarrollo social. “La Universidad de Oriente se enorgullece de sumar a este momento histórico, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales comprometidos con el país”, afirmó.
La UNIVO, con su línea editorial, está llenando vacíos que no se encuentran en otras universidades ni casas editoriales, y eso constituye un valioso aporte al pensamiento jurídico del país.
El lanzamiento de esta “obra viva”, como la denominó el Vicemandatario, reafirma el valor de la academia como espacio de pensamiento, investigación y construcción de ciudadanía, donde el conocimiento se transforma en acción y el aprendizaje en desarrollo democrático.
Nacionales
Un lesionado tras fuerte accidente en La Libertad
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta mañana en el kilómetro 39 de la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en La Libertad Centro.
Según el reporte de las autoridades, en el percance se vieron involucrados una rastra y un vehículo particular con placas P963-978.
El conductor del automóvil resultó lesionado y fue atendido en el lugar por un equipo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de la rastra invadió el carril contrario, provocando que el otro vehículo se saliera de la vía.
Nacionales
Localizan con vida a dos menores reportados como desaparecidos en Morazán
Dos menores que habían sido reportados como desaparecidos en el departamento de Morazán fueron localizados con vida, según informaron las autoridades.
Se trata de Charlie Mateo A. M. y Ángel René M., quienes habían sido vistos por última vez el día anterior en el caserío Estanzuela, del distrito de Joateca.
Gracias a la pronta acción de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la comisión departamental de Protección Civil, ambos menores fueron ubicados en buen estado de salud.
Aunque se desconocen las circunstancias en que fueron encontrados, las autoridades confirmaron que no fueron víctimas de ningún delito y que ya se encuentran reunidos con sus familiares.
Nacionales
TSE abre plazo para actualizar dirección en el DUI hasta febrero de 2026
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este jueves que los salvadoreños en edad de votar, tanto en el país como en el extranjero, tienen desde el 8 de octubre hasta el 27 de febrero de 2026 para tramitar la modificación de su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI).
Según el organismo, esta medida, establecida en el artículo 20 del Código Electoral, busca garantizar la transparencia, seguridad y pulcritud del próximo proceso electoral, que incluirá la elección de presidente y vicepresidente, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 gobiernos municipales, programada para el 28 de febrero de 2027.
La presidenta del TSE, Roxana Soriano, destacó que “la actualización del DUI es un acto de responsabilidad cívica” y permitirá un proceso electoral ágil, accesible y seguro. Mantener la dirección actualizada permitirá a los votantes nacionales acceder al voto residencial y a los salvadoreños en el exterior participar mediante votación electrónica por internet entre el 30 de enero y el 28 de febrero de 2027.
En las elecciones de 2024, participaron 331,756 salvadoreños en el extranjero, de los cuales el 73 % votó en línea y el 27 % de manera presencial.
El TSE enfatizó que “un padrón electoral depurado y preciso es la base para unas elecciones legítimas, transparentes y confiables”. Además, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) se prepara para una renovación masiva del DUI a partir de diciembre, debido al vencimiento de la primera generación de este documento.