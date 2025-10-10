Vicepresidente Ulloa presenta en la UNIVO su libro “Introducción al Estudio del Derecho Electoral Salvadoreño”

El Vicepresidente Félix Ulloa, presentó ante la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Oriente : Oficial: el libro de su autoría “Introducción al Estudio del Derecho Electoral Salvadoreño”, una obra que busca fortalecer la comprensión del sistema electoral salvadoreño.

El Vicepresidente Ulloa destacó que el libro constituye una obra destinada a servir de referencia para políticos, juristas, académicos y, especialmente, para los estudiantes de Ciencias Jurídicas. Subrayó que este ejemplar construye las bases de un nuevo campo de estudio dentro de las Ciencias Jurídicas: el Derecho Electoral.

Asimismo, explicó que el texto aborda los principios, métodos e instituciones que conforman el sistema electoral salvadoreño, desde su rango constitucional hasta la normativa secundaria y reglamentaria, con el propósito de estimular el pensamiento crítico y generar aportes para enriquecer la doctrina jurídica nacional.

Finalmente el Vicepresidente Ulloa expresó: “traer esta presentación a oriente tiene un profundo significado personal, pues nací en esta tierra, y además, la UNIVO representa un espacio académico que impulsa la investigación y la producción intelectual salvadoreña.”

Por su parte, el Rector de la UNIVO, Sr. Pedro Arrieta Vega, expresó que este evento se celebra en el marco de los 44 años de existencia de la universidad, consolidando el propósito de transformar el conocimiento impartido en desarrollo social. “La Universidad de Oriente se enorgullece de sumar a este momento histórico, reafirmando su compromiso con la formación de profesionales comprometidos con el país”, afirmó.

La UNIVO, con su línea editorial, está llenando vacíos que no se encuentran en otras universidades ni casas editoriales, y eso constituye un valioso aporte al pensamiento jurídico del país.

El lanzamiento de esta “obra viva”, como la denominó el Vicemandatario, reafirma el valor de la academia como espacio de pensamiento, investigación y construcción de ciudadanía, donde el conocimiento se transforma en acción y el aprendizaje en desarrollo democrático.

