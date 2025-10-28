Tonacatepeque se prepara para celebrar el Festival de la Calabiuza 2025

La Administración de Cementerios Municipales de San Salvador Centro puso en marcha una campaña para actualizar la base de datos de contribuyentes de los 18 camposantos ubicados en los cinco distritos de la capital.

Reynaldo Pérez, director de la institución, explicó que la iniciativa busca regularizar la información de los usuarios de los distritos Capital, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

“Alrededor de 7,000 cuentas están registradas en el distrito Capital, en los cementerios Bermeja, Ilustres y Parcelas. Con la actualización que realizaremos el 1 y 2 de noviembre, estas cuentas podrán acceder al beneficio de dispensa de intereses por mora en tasas de cementerios”, indicó Pérez. La dispensa estará vigente desde el 30 de octubre hasta febrero de 2026.

Durante el fin de semana de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, el personal municipal estará presente en cada cementerio para asistir a los visitantes y facilitar la actualización de datos.

El funcionario destacó que la medida también responde a la adhesión de exmunicipios, cuyos registros y ordenanzas históricamente manejaban información de manera diferente, por lo que la actualización es necesaria para unificar los datos en toda la capital.

