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Rescatan serpiente de casi dos metros dentro de una vivienda en Nejapa, San Salvador

Publicado

hace 3 horas

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Una familia del distrito de Nejapa, San Salvador, vivió momentos de alarma luego de descubrir una serpiente de considerable tamaño dentro de su vivienda. Ante la presencia del reptil, solicitaron apoyo de Comandos de Salvamento, cuyos socorristas acudieron al lugar y realizaron la captura de manera segura. Según el reporte, el animal medía aproximadamente dos metros de longitud.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios voluntarios manipulando al ejemplar después de haberlo asegurado. Posteriormente, la serpiente fue trasladada hacia una zona rural para ser liberada, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la especie del reptil, por lo que no es posible determinar únicamente por las imágenes si se trataba de una especie venenosa.

La presencia de serpientes en zonas habitadas no necesariamente implica que representen un peligro inmediato. De acuerdo con documentación del Ministerio de Salud, en El Salvador se han identificado 58 especies de serpientes, de las cuales siete pertenecen a especies cuyo veneno puede representar un riesgo grave para las personas. Entre las especies no venenosas registradas en el país se encuentra la conocida mazacuata o boa constrictora.

Las autoridades recomiendan evitar manipular estos animales sin experiencia y solicitar asistencia especializada. En caso de mordedura, el Ministerio de Salud advierte que no deben realizarse torniquetes, cortes, succionar la herida ni aplicar remedios caseros, sino buscar atención médica de inmediato.

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Nacionales

Reabren carretera Los Chorros tras 12 horas de cierre por voladuras controladas en talud

Publicado

hace 3 horas

el

29 agosto, 2026

Por

La carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, fue reabierta al tránsito vehicular en ambos sentidos al mediodía de este sábado 29 de agosto, luego de permanecer cerrada durante aproximadamente 12 horas por trabajos de voladura controlada y posterior retiro de material rocoso. La reapertura ocurrió mucho antes de las 48 horas que inicialmente habían sido reservadas para la intervención. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la vía quedó despejada tras concluir las labores de remoción y las evaluaciones técnicas correspondientes.

Los trabajos comenzaron a las 12:00 de la madrugada con la detonación controlada de un talud ubicado en el sector de Tadisa, intervención que forma parte de la ampliación de la carretera Panamericana y de la construcción del viaducto Francisco Morazán. Tras la explosión, maquinaria pesada y cuadrillas del MOP trabajaron de forma continua para retirar las rocas y el material desprendido sobre los carriles. Un día antes, el ministro Romeo Rodríguez había explicado, por medio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que la detonación duraría apenas unos segundos, pero que la mayor parte del trabajo correspondería a la limpieza y estabilización posterior.

El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó posteriormente que el paso quedó habilitado y destacó que, pese a que el cierre estaba programado para 48 horas, las labores concluyeron después de unas 12 horas de trabajo. Durante la restricción, gestores de tránsito permanecieron desplegados en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador y se recomendaron rutas alternas por Quezaltepeque, San Juan Opico, Comasagua, Jayaque y Ateos. Tras la reapertura, imágenes compartidas por el VMT mostraron circulación nuevamente sobre el corredor.

La intervención busca reducir riesgos en una zona caracterizada históricamente por desprendimientos de roca y, al mismo tiempo, permitir el avance de uno de los proyectos viales más importantes del país. El MOP señaló que los trabajos sobre los taludes continuarán como parte de la modernización de Los Chorros, una conexión estratégica entre San Salvador, La Libertad y el occidente de El Salvador.

 

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Internacionales

Bebé de 1 año y medio muere atropellado por el minibús de su padre en Serik, Antalya

Publicado

hace 6 horas

el

29 agosto, 2026

Por

Un accidente doméstico acabó con la vida de Yakup Emir Şahin, de apenas 18 meses, en el barrio de Gebiz, distrito de Serik, en la provincia turca de Antalya, Turquía. El padre, Levent Şahin, conductor de un minibús de servicio, realizaba una maniobra de marcha atrás frente a su propia vivienda cuando no percibió que su hijo se encontraba detrás del vehículo.
El menor quedó atrapado debajo del minibús.El momento quedó registrado segundo a segundo por una cámara de seguridad del entorno. Familiares y vecinos lo sacaron de inmediato y lo llevaron al Centro de Salud de Emergencia de Gebiz, donde los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.
El cuerpo fue trasladado después a la morgue del Servicio de Cementerios de Serik para la autopsia correspondiente. Al recoger el cadáver, tanto Levent como la madre, Fatma Şahin, sufrieron un colapso emocional y tuvieron que ser asistidos.
El funeral se celebró esta mañana en el cementerio central del barrio de Gebiz. La Gendarmería mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso.
Este tipo de accidentes, aunque frecuentes en entornos residenciales cuando hay niños pequeños cerca de vehículos en movimiento, vuelve a poner de relieve la necesidad de comprobar el perímetro del coche antes de cualquier maniobra, especialmente en marcha atrás.

 

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ENTREGA ESPECIAL

La casa verde de Nepal que resistió la avalancha: la familia que sobrevivió al desastre que ya supera los 600 muertos

Publicado

hace 6 horas

el

29 agosto, 2026

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El 26 de agosto de 2026, alrededor de las 8:30 de la mañana, un colapso de hielo y roca en las laderas del Langtang Lirung, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, desató una avalancha que el Servicio Geológico de Estados Unidos registró como un evento sísmico de magnitud 5.2. El material descendió por el valle del Lhende Khola y se canalizó por los ríos Bhote Koshi y Trishuli, formando un torrente de lodo, piedras y escombros que arrasó pueblos enteros en Rasuwa y Nuwakot en cuestión de minutos.
En medio de esa corriente, una casa de dos plantas pintada de verde claro se quedó de pie. Al menos tres personas —un hombre, una mujer y un niño— permanecieron en el balcón del segundo piso mientras las construcciones vecinas desaparecían. El video, grabado desde una ladera cercana, se volvió viral porque la vivienda, aunque cubierta de barro, no colapsó. Horas después, equipos de rescate confirmaron que la familia había sido evacuada con vida.
Hasta el sábado 29 de agosto, las autoridades nepalíes reportaban 626 muertos y más de 2.400 desaparecidos solo en su territorio; en el lado tibetano había al menos siete fallecidos y más de 550 personas sin localizar. Más de 3.700 personas habían sido rescatadas. El desastre también destruyó puentes, tramos de carretera y varios proyectos hidroeléctricos, incluido el Upper Trishuli-1, donde decenas de trabajadores quedaron atrapados en un túnel.
No se han publicado declaraciones públicas de los ocupantes de la casa verde. Otros sobrevivientes de Nuwakot sí hablaron. Kalpana Malla relató a la BBC que vio cómo la corriente se llevaba a su madre, su padre, su hermana y sus sobrinos: “No pudieron escapar; no había ninguna posibilidad”. Ella y su hijo Sugam se salvaron subiendo al techo de otra vivienda. Historias similares se repiten en hospitales y centros de ayuda, donde familias clavan fotos de desaparecidos en las paredes. Científicos señalan que el desprendimiento combinó el colapso de la lengua de un glaciar con un deslizamiento de la roca que lo sostenía. El calentamiento en el Himalaya debilita ese “pegamento” de hielo en las grietas de la montaña, aunque todavía es pronto para atribuir el evento de forma directa al cambio climático. Lo que sí quedó claro es la velocidad: la gente apenas tuvo segundos para reaccionar.
La casa verde se convirtió en símbolo precisamente porque contrasta con el resto del paisaje: un punto de color intacto en un valle de lodo. Su resistencia reabrió el debate sobre cómo se construye en zonas de riesgo glaciar. Mientras tanto, las labores de búsqueda continúan bajo mal tiempo y con el temor de que un nuevo lago formado aguas arriba vuelva a desbordarse.

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