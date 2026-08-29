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Rescatan serpiente de casi dos metros dentro de una vivienda en Nejapa, San Salvador
Una familia del distrito de Nejapa, San Salvador, vivió momentos de alarma luego de descubrir una serpiente de considerable tamaño dentro de su vivienda. Ante la presencia del reptil, solicitaron apoyo de Comandos de Salvamento, cuyos socorristas acudieron al lugar y realizaron la captura de manera segura. Según el reporte, el animal medía aproximadamente dos metros de longitud.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios voluntarios manipulando al ejemplar después de haberlo asegurado. Posteriormente, la serpiente fue trasladada hacia una zona rural para ser liberada, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la especie del reptil, por lo que no es posible determinar únicamente por las imágenes si se trataba de una especie venenosa.
La presencia de serpientes en zonas habitadas no necesariamente implica que representen un peligro inmediato. De acuerdo con documentación del Ministerio de Salud, en El Salvador se han identificado 58 especies de serpientes, de las cuales siete pertenecen a especies cuyo veneno puede representar un riesgo grave para las personas. Entre las especies no venenosas registradas en el país se encuentra la conocida mazacuata o boa constrictora.
Las autoridades recomiendan evitar manipular estos animales sin experiencia y solicitar asistencia especializada. En caso de mordedura, el Ministerio de Salud advierte que no deben realizarse torniquetes, cortes, succionar la herida ni aplicar remedios caseros, sino buscar atención médica de inmediato.
Nacionales
Reabren carretera Los Chorros tras 12 horas de cierre por voladuras controladas en talud
La carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, fue reabierta al tránsito vehicular en ambos sentidos al mediodía de este sábado 29 de agosto, luego de permanecer cerrada durante aproximadamente 12 horas por trabajos de voladura controlada y posterior retiro de material rocoso. La reapertura ocurrió mucho antes de las 48 horas que inicialmente habían sido reservadas para la intervención. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la vía quedó despejada tras concluir las labores de remoción y las evaluaciones técnicas correspondientes.
Los trabajos comenzaron a las 12:00 de la madrugada con la detonación controlada de un talud ubicado en el sector de Tadisa, intervención que forma parte de la ampliación de la carretera Panamericana y de la construcción del viaducto Francisco Morazán. Tras la explosión, maquinaria pesada y cuadrillas del MOP trabajaron de forma continua para retirar las rocas y el material desprendido sobre los carriles. Un día antes, el ministro Romeo Rodríguez había explicado, por medio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que la detonación duraría apenas unos segundos, pero que la mayor parte del trabajo correspondería a la limpieza y estabilización posterior.
El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó posteriormente que el paso quedó habilitado y destacó que, pese a que el cierre estaba programado para 48 horas, las labores concluyeron después de unas 12 horas de trabajo. Durante la restricción, gestores de tránsito permanecieron desplegados en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador y se recomendaron rutas alternas por Quezaltepeque, San Juan Opico, Comasagua, Jayaque y Ateos. Tras la reapertura, imágenes compartidas por el VMT mostraron circulación nuevamente sobre el corredor.
La intervención busca reducir riesgos en una zona caracterizada históricamente por desprendimientos de roca y, al mismo tiempo, permitir el avance de uno de los proyectos viales más importantes del país. El MOP señaló que los trabajos sobre los taludes continuarán como parte de la modernización de Los Chorros, una conexión estratégica entre San Salvador, La Libertad y el occidente de El Salvador.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026
Internacionales
Bebé de 1 año y medio muere atropellado por el minibús de su padre en Serik, Antalya
🔴 Antalya’nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Çocuğunun ölümüne sebep olan acılı baba, cenazeyi morgdan teslim alırken fenalık geçirdi. pic.twitter.com/5hn78KN0rR
— 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
La casa verde de Nepal que resistió la avalancha: la familia que sobrevivió al desastre que ya supera los 600 muertos
#IMPACTANTE #MILAGRO La casa verde que se negó a caer.
Mientras el lodo, las rocas y el agua arrasaban pueblos enteros en Nepal, esta vivienda de color menta se quedó de pie. Adentro, una familia miraba desde el balcón cómo desaparecía todo a su alrededor. Horas después los… pic.twitter.com/RwIYV0IshU
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 29, 2026