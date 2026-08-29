Sucesos
Capturan en Tamanique a dos hombres tras protagonizar una pelea con envases de cerveza
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó durante la madrugada de este sábado a Emmanuel Iglesias, de 42 años y ciudadano estadounidense, y Mario Ernesto Martínez Rosa, de 31, luego de que ambos protagonizaran una pelea mientras ingerían bebidas alcohólicas en el distrito de Tamanique, La Libertad Costa. Según el reporte policial, los hombres se agredieron con puñetazos y envases de cerveza frente a otras personas.
Las autoridades informaron que ambos serán remitidos ante los tribunales por el delito de desórdenes públicos. De acuerdo con el Código Penal salvadoreño, esta figura está regulada en el artículo 348 y puede ser sancionada con penas de dos a cuatro años de prisión, dependiendo de las circunstancias del hecho y de la calificación que determine la autoridad judicial.
El caso se suma a otros procedimientos recientes vinculados con alteraciones del orden público. Diario El Salvador reportó que, durante agosto, la PNC ha informado sobre al menos 14 capturas de hombres por desórdenes públicos, en distintos hechos registrados en el país.
La Policía reiteró que los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación jurídica conforme avance el proceso.
Sucesos
Sismo de magnitud 3.9 sacude parte de El Salvador con epicentro frente a la costa de La Paz
Un sismo de magnitud preliminar 3.9 fue percibido la mañana de este sábado 29 de agosto en distintos puntos del territorio salvadoreño. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el movimiento ocurrió a las 11:04 a. m. y tuvo su epicentro frente a la costa del departamento de La Paz, aproximadamente 48 kilómetros al suroeste del Estero de Jaltepeque.
El reporte revisado del Observatorio de Amenazas ubica el evento a una profundidad cercana a 35 kilómetros y señala una intensidad de II en Zacatecoluca, es decir, un movimiento débilmente perceptible para parte de la población. Redes sísmicas internacionales, como el EMSC, estimaron el evento en torno a magnitud 4.0, una diferencia habitual entre mediciones preliminares y revisadas realizadas por distintos sistemas.
Este tipo de movimientos es frecuente frente a las costas salvadoreñas debido al proceso de subducción de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe, una de las principales fuentes de actividad sísmica del país. El propio MARN explica que El Salvador se encuentra en una región de alta sismicidad, influenciada tanto por ese proceso tectónico como por sistemas de fallas locales.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas relacionados con este sismo. El MARN mantiene vigilancia permanente a través de su red nacional de estaciones sísmicas, cuyos registros son procesados en tiempo real para actualizar la información de cada evento.
Principal
Rescatan serpiente de casi dos metros dentro de una vivienda en Nejapa, San Salvador
Una familia del distrito de Nejapa, San Salvador, vivió momentos de alarma luego de descubrir una serpiente de considerable tamaño dentro de su vivienda. Ante la presencia del reptil, solicitaron apoyo de Comandos de Salvamento, cuyos socorristas acudieron al lugar y realizaron la captura de manera segura. Según el reporte, el animal medía aproximadamente dos metros de longitud.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a varios voluntarios manipulando al ejemplar después de haberlo asegurado. Posteriormente, la serpiente fue trasladada hacia una zona rural para ser liberada, sin que se reportaran personas lesionadas durante el procedimiento. Hasta ahora no se ha informado oficialmente la especie del reptil, por lo que no es posible determinar únicamente por las imágenes si se trataba de una especie venenosa.
La presencia de serpientes en zonas habitadas no necesariamente implica que representen un peligro inmediato. De acuerdo con documentación del Ministerio de Salud, en El Salvador se han identificado 58 especies de serpientes, de las cuales siete pertenecen a especies cuyo veneno puede representar un riesgo grave para las personas. Entre las especies no venenosas registradas en el país se encuentra la conocida mazacuata o boa constrictora.
Las autoridades recomiendan evitar manipular estos animales sin experiencia y solicitar asistencia especializada. En caso de mordedura, el Ministerio de Salud advierte que no deben realizarse torniquetes, cortes, succionar la herida ni aplicar remedios caseros, sino buscar atención médica de inmediato.
Sucesos
Enorme culebra causa tremendo susto a una familia en El Congo
Una culebra de considerable tamaño fue encontrada al interior de una vivienda ubicada en la colonia Siman, en el distrito de El Congo, departamento de Santa Ana.
El hallazgo causó un fuerte susto entre los habitantes de la casa, quienes solicitaron apoyo a rescatistas de Cruz Verde Salvadoreña.
Equipos de primera respuesta acudieron al lugar y, mediante técnicas de rescate, lograron atrapar al reptil sin causarle ningún daño.
Según el reporte, la culebra tenía una longitud aproximada de un metro y posteriormente fue trasladada hacia un lugar apto para su hábitat.