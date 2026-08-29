Reabren carretera Los Chorros tras 12 horas de cierre por voladuras controladas en talud

La carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, fue reabierta al tránsito vehicular en ambos sentidos al mediodía de este sábado 29 de agosto, luego de permanecer cerrada durante aproximadamente 12 horas por trabajos de voladura controlada y posterior retiro de material rocoso. La reapertura ocurrió mucho antes de las 48 horas que inicialmente habían sido reservadas para la intervención. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que la vía quedó despejada tras concluir las labores de remoción y las evaluaciones técnicas correspondientes.

Los trabajos comenzaron a las 12:00 de la madrugada con la detonación controlada de un talud ubicado en el sector de Tadisa, intervención que forma parte de la ampliación de la carretera Panamericana y de la construcción del viaducto Francisco Morazán. Tras la explosión, maquinaria pesada y cuadrillas del MOP trabajaron de forma continua para retirar las rocas y el material desprendido sobre los carriles. Un día antes, el ministro Romeo Rodríguez había explicado, por medio de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, que la detonación duraría apenas unos segundos, pero que la mayor parte del trabajo correspondería a la limpieza y estabilización posterior.

El Viceministerio de Transporte (VMT) confirmó posteriormente que el paso quedó habilitado y destacó que, pese a que el cierre estaba programado para 48 horas, las labores concluyeron después de unas 12 horas de trabajo. Durante la restricción, gestores de tránsito permanecieron desplegados en distintos puntos del Área Metropolitana de San Salvador y se recomendaron rutas alternas por Quezaltepeque, San Juan Opico, Comasagua, Jayaque y Ateos. Tras la reapertura, imágenes compartidas por el VMT mostraron circulación nuevamente sobre el corredor.

La intervención busca reducir riesgos en una zona caracterizada históricamente por desprendimientos de roca y, al mismo tiempo, permitir el avance de uno de los proyectos viales más importantes del país. El MOP señaló que los trabajos sobre los taludes continuarán como parte de la modernización de Los Chorros, una conexión estratégica entre San Salvador, La Libertad y el occidente de El Salvador.

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