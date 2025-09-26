Así le dieron el último adiós a Josué, niño que murió ahogado en Morazán

Los clientes de estas tres grandes marcas tendrán la oportunidad de asistir completamente gratis al concierto exclusivo del cantante colombiano en El Salvador el próximo 22 de noviembre.

Para ser una de las 7,000 personas que disfrutarán de los éxitos del intérprete de “Tacones Rojos” en un show único en el Gimnasio Nacional, los clientes deberán seguir las dinámicas de las marcas participantes:

En el caso de los clientes de Banco CUSCATLAN, deberán inscribirse en el chatbot de la promoción escaneando el código QR ubicado en sus agencias, página web o redes sociales, donde tendrán la opción de participar en tres dinámicas para ganar:

Reto de Ahorro: Los primeros 175 clientes que abran una nueva cuenta (Cuenta Ya, Cuenta de Ahorro, Corriente, Futuro, Súper Depósito, Cuenta Remesera o Cuenta Niu) con un monto de US$10,000 o más, o que realicen depósitos similares en sus cuentas existentes, y mantengan los fondos depositados hasta el 31 de octubre de 2025, recibirán dos entradas para el concierto en localidad VIP. Aquellos clientes que abran cuentas participantes por montos de US$2,000 a US$9,999 también podrán participar en un sorteo, acumulando puntos electrónicos por cada US$50 de depósito o incremento en efectivo en su cuenta aperturada o existente y poder ser unos de los clientes ganadores de 2 entradas cada uno al concierto en localidad VIP. Reto de Compras: Al realizar compras con Tarjetas de Crédito y Débito emitidas por Banco CUSCATLAN, los clientes obtendrán un número electrónico por cada US$50.00 en compras, para participar en el sorteo. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general. Reto de Extrafinanciamiento: Quienes contraten y desembolsen un Extrafinanciamiento o Traslado de Saldo por US$1,000 o más durante la vigencia de la promoción, recibirán un número electrónico por cada US$1,000 dólares desembolsados para participar en el sorteo de entradas. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general.

En el caso de los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO para ganarse su lugar en este gran concierto, podrán acumular 6 puntos por cada 1 galón de combustible servido; o 1 punto por cada US$2.00 en consumo en tiendas.

Los clientes podrán elegir la localidad para el concierto y al acumular puntos por compras de combustibles o consumos en tiendas necesarios para ganar los pases, recibirán su confirmación por correo para canjear sus entradas en Smart Ticket hasta agotar existencias.

A continuación, se detalla la tabla de canje de puntos para ganar pases en Estaciones UNO o Tiendas Pronto:

“Es importante destacar que, independientemente el tipo de producto con el que participen deben inscribirse escaneando el Código QR para registrarse en la promoción, ya que en caso sean ganadores, recibirán electrónicamente sus entradas únicamente quienes se hayan inscrito para disfrutar de este gran espectáculo exclusivo que hemos preparado para nuestros clientes”, Dijo Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco CUSCATLAN.

#CRONIO @BancoCUSCATLAN_, @UNOElSalvador y #Pronto se han unido para regalar pases exclusivos al concierto de @SebastianYatra en El Salvador.

Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco Cuscatlán, destacó que esta colaboración busca ofrecer experiencias… pic.twitter.com/5q1RQzXwRv — Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2025

“Participar en nuestra promoción es sumamente sencillo, por lo que invitamos a todos los salvadoreños a llenar su tanque con nosotros y comprar todo lo que necesiten en nuestras Tiendas Pronto para acumular puntos y asegurar cuanto antes la localidad de su preferencia en este concierto que estamos seguros será inolvidable para todos”, dijo Liliana Dutriz, Coordinadora de Mercadeo de UNO y Pronto.

En el caso de Banco CUSCATLAN, los ganadores tendrán un plazo máximo de tres días calendario a partir de la notificación que han sido ganadores para poder reclamar su premio a través del chatbot habilitado para esta promoción. Para más información puede contactar al 2212-2000.

Los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO tendrán 48 horas luego de haber alcanzado el total de sus puntos para retirar sus entradas. Los clientes pueden consultar más información en sus redes sociales durante la vigencia de la promoción.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...