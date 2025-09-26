Principal
Así le dieron el último adiós a Josué, niño que murió ahogado en Morazán
Con profundo dolor, familiares, amigos y representantes de distintas instituciones dieron el último adiós a Josué Santiago Pereira, el niño de tres años que perdió la vida ahogado en el río San Francisco, en Morazán.
Elementos del destacamento militar N-4 de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) cargaron el féretro hasta el cementerio general de San Francisco Gotera, donde fue sepultado ayer jueves.
El cuerpo del menor fue localizado tras más de 15 horas de búsqueda, a unos tres kilómetros del punto donde desapareció. Según relataron sus familiares, el niño que lo acompañaba solo alcanzó a decir “agua, agua, agua”, señalando el lugar donde fue visto por última vez.
Arte
Primera Dama invita a disfrutar “El Lago de los Cisnes” en el Teatro Nacional
La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, anunció la presentación de la obra clásica de ballet “El Lago de los Cisnes”, interpretada por el Ballet Nacional de El Salvador junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador.
El espectáculo contará con la coreografía original de Marius Petipa y Lev Ivanov, y narrará la historia de Odette, una joven convertida en cisne por un hechizo que solo el amor verdadero puede romper.
Según Gabriela de Bukele, las funciones han sido preparadas con esmero para brindar a las familias salvadoreñas un espectáculo de nivel internacional.
Las presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Nacional de San Salvador en las siguientes fechas:
- Viernes 26 de septiembre, 6:30 p.m.
- Sábado 27 de septiembre, 5:00 p.m.
- Domingo 28 de septiembre, 4:00 p.m.
Negocios
BANCO CUSCATLAN, UNO y PRONTO regalarán pases para concierto exclusivo de Sebastián Yatra
Los clientes de estas tres grandes marcas tendrán la oportunidad de asistir completamente gratis al concierto exclusivo del cantante colombiano en El Salvador el próximo 22 de noviembre.
Para ser una de las 7,000 personas que disfrutarán de los éxitos del intérprete de “Tacones Rojos” en un show único en el Gimnasio Nacional, los clientes deberán seguir las dinámicas de las marcas participantes:
En el caso de los clientes de Banco CUSCATLAN, deberán inscribirse en el chatbot de la promoción escaneando el código QR ubicado en sus agencias, página web o redes sociales, donde tendrán la opción de participar en tres dinámicas para ganar:
- Reto de Ahorro: Los primeros 175 clientes que abran una nueva cuenta (Cuenta Ya, Cuenta de Ahorro, Corriente, Futuro, Súper Depósito, Cuenta Remesera o Cuenta Niu) con un monto de US$10,000 o más, o que realicen depósitos similares en sus cuentas existentes, y mantengan los fondos depositados hasta el 31 de octubre de 2025, recibirán dos entradas para el concierto en localidad VIP. Aquellos clientes que abran cuentas participantes por montos de US$2,000 a US$9,999 también podrán participar en un sorteo, acumulando puntos electrónicos por cada US$50 de depósito o incremento en efectivo en su cuenta aperturada o existente y poder ser unos de los clientes ganadores de 2 entradas cada uno al concierto en localidad VIP.
- Reto de Compras: Al realizar compras con Tarjetas de Crédito y Débito emitidas por Banco CUSCATLAN, los clientes obtendrán un número electrónico por cada US$50.00 en compras, para participar en el sorteo. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general.
- Reto de Extrafinanciamiento: Quienes contraten y desembolsen un Extrafinanciamiento o Traslado de Saldo por US$1,000 o más durante la vigencia de la promoción, recibirán un número electrónico por cada US$1,000 dólares desembolsados para participar en el sorteo de entradas. Cada ganador recibirá 2 entradas en localidad general.
En el caso de los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO para ganarse su lugar en este gran concierto, podrán acumular 6 puntos por cada 1 galón de combustible servido; o 1 punto por cada US$2.00 en consumo en tiendas.
Los clientes podrán elegir la localidad para el concierto y al acumular puntos por compras de combustibles o consumos en tiendas necesarios para ganar los pases, recibirán su confirmación por correo para canjear sus entradas en Smart Ticket hasta agotar existencias.
A continuación, se detalla la tabla de canje de puntos para ganar pases en Estaciones UNO o Tiendas Pronto:
“Es importante destacar que, independientemente el tipo de producto con el que participen deben inscribirse escaneando el Código QR para registrarse en la promoción, ya que en caso sean ganadores, recibirán electrónicamente sus entradas únicamente quienes se hayan inscrito para disfrutar de este gran espectáculo exclusivo que hemos preparado para nuestros clientes”, Dijo Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco CUSCATLAN.
#CRONIO @BancoCUSCATLAN_, @UNOElSalvador y #Pronto se han unido para regalar pases exclusivos al concierto de @SebastianYatra en El Salvador.
Isabel Giammattei, Gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco Cuscatlán, destacó que esta colaboración busca ofrecer experiencias… pic.twitter.com/5q1RQzXwRv
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 26, 2025
“Participar en nuestra promoción es sumamente sencillo, por lo que invitamos a todos los salvadoreños a llenar su tanque con nosotros y comprar todo lo que necesiten en nuestras Tiendas Pronto para acumular puntos y asegurar cuanto antes la localidad de su preferencia en este concierto que estamos seguros será inolvidable para todos”, dijo Liliana Dutriz, Coordinadora de Mercadeo de UNO y Pronto.
En el caso de Banco CUSCATLAN, los ganadores tendrán un plazo máximo de tres días calendario a partir de la notificación que han sido ganadores para poder reclamar su premio a través del chatbot habilitado para esta promoción. Para más información puede contactar al 2212-2000.
Los clientes de Estaciones de Servicio UNO y Tiendas PRONTO tendrán 48 horas luego de haber alcanzado el total de sus puntos para retirar sus entradas. Los clientes pueden consultar más información en sus redes sociales durante la vigencia de la promoción.
Nacionales
PNC detiene a dos conductores por manejar bajo los efectos del alcohol
La Policía Nacional Civil (PNC) informó la detención de dos personas por conducción peligrosa durante las últimas horas.
Wilson Ovidio Juárez Olmedo, quien conducía un cabezal, dio positivo a la prueba de alcoholemia con 235° de alcohol. Fue intervenido en el kilómetro 69 de la carretera que conecta Metapán con Santa Ana.
Por su parte, Aníbal López López conducía una motocicleta con 162° de alcohol y provocó un accidente al colisionar con un vehículo en el kilómetro 72 de la carretera Longitudinal del Norte, en Chalatenango.
Ambos serán procesados judicialmente por los delitos cometidos.
Por conducción peligrosa detuvimos a 2 personas durante la noche y madrugada:
▪️Wilson Ovidio Juárez Olmedo, manejaba un cabezal y dio positivo a la prueba de alcotest, con 235° de alcohol.
Fue intervenido sobre el km 69 de la carretera que conduce de Metapán hacia Santa Ana.… pic.twitter.com/zzKoUIdMfC
— PNC El Salvador (@PNCSV) September 26, 2025