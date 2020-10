SIGET fortalecerá el bloqueo de la señal telefónica en las cárceles salvadoreñas

El bloqueo de la señal telefónica será fortalecido en todas las cárceles de El Salvador. El titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, (SIGET), Manuel Aguilar, informó que las cuatro operadoras telefónicas donarán el equipo al Gobierno del Presidente Nayib Bukele para medir de manera precisa la señal telefónica en las cárceles, y verificar de esta manera que sigan incomunicados con el exterior.

“Esos equipos se instalarán en todas las cárceles del país. Vamos a poder monitorear segundo a segundo”, detalló Aguilar en la entrevista de canal 21.

Uno de los primeros lineamientos dados por el Presidente Bukele como parte del Plan Control Territorial fue cortar la comunicación desde el interior de los centros penales. Las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) señalaban que muchos de los delitos como homicidios, extorsiones y robos eran ordenados desde el interior de las celdas penitenciarias.

En cumplimiento con esa directriz presidencial, la SIGET ordenó a todas las compañías telefónicas bloquear la comunicación en todas las cárceles. Esa acción junto a otras medidas hechas junto a la PNC y a la Fuerza Armada de El Salvador ha dado buenos resultados en la reducción de los índices de criminalidad en el país.

“Sabemos que desde las cárceles se ordenaban asesinatos y extorsiones. Los pandilleros podían entrar a Facebook e incluso a Netflix, como que estaban en su casa. Tenían televisores, PlayStation, era la fiesta total”, explicó el superintendente.

Durante los primeros 16 meses del Gobierno del Presidente Bukele, se mantiene un monitoreo constante para verificar que los reos se encuentran completamente incomunicados.

“Las autoridades de los gobiernos anteriores no se preocupaban. ¿Crees que no sabían que había señal? Ahora, no hay ni pornofiesta ni señal en los celulares. La señal que se tenía en los centros penales era una de las muestras del desinterés que tenían los gobiernos anteriores”, expresó el titular de la SIGET.

El corte de la comunicación mediante llamadas telefónicas desde las cárceles ha sido vital al igual que los patrullajes policiales y militares, así como otras acciones diseñadas por el Plan Control Territorial.