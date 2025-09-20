Nacionales
Septiembre acumula 14 días sin homicidios en El Salvador
El Salvador sumó este 19 de septiembre un nuevo día sin registrar homicidios, alcanzando así 14 jornadas libres de asesinatos en lo que va del mes, según las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
La institución detalló en su cuenta de X que el viernes cerró sin muertes violentas en todo el territorio nacional. Los días sin homicidios en septiembre corresponden al 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 19.
En el acumulado de 2025, el país registra 218 días sin asesinatos. En meses anteriores, los días sin homicidios fueron 25 en enero, 26 en febrero, 22 en marzo, 25 en abril, 25 en mayo, 25 en junio, 29 en julio y 27 en agosto.
Las autoridades atribuyen esta tendencia a los constantes patrullajes de la PNC y la Fuerza Armada, que han contribuido a mantener bajos los índices de violencia y consolidar a El Salvador como uno de los países más seguros del hemisferio occidental.
Nacionales
Feria del Jocote Corona regresa al Cerro Verde el 4 y 5 de octubre
Más de 50 emprendedores de rubros como alimentos y artesanías participarán en la nueva edición de la feria del jocote corona, que el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), junto a instituciones aliadas, realizará en el Parque Natural Cerro Verde.
El evento se llevará a cabo el 4 y 5 de octubre y ofrecerá una variada oferta gastronómica basada en este fruto de temporada, que incluirá desde refrescos tradicionales hasta opciones innovadoras como pupusas, pizzas y postres.
Abigail Colindres, gerente de Mercadeo del ISTU, destacó que esta feria es una de las más esperadas del año. “Es una vitrina para el turismo interno e internacional. Queremos que todas las familias salvadoreñas se preparen para visitarnos esos días”, señaló.
Las autoridades recordaron que la capacidad del parque es de 5,000 visitantes por día, por lo que las entradas deberán adquirirse de forma anticipada a través de la plataforma SmartTicket.
Además, durante la feria se habilitarán las rutas de ascenso a los volcanes Ilamatepec, en Santa Ana, e Izalco, en Sonsonate, para quienes deseen complementar la experiencia con una caminata turística.
Nacionales
PNC captura a dos conductores ebrios en el occidente del país
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron la noche del viernes a dos personas por el delito de conducción peligrosa en diferentes puntos del occidente de El Salvador.
Uno de los detenidos fue identificado como David Alberto Ortiz Sánchez, de 39 años, quien fue arrestado en la Urbanización Nuevo Lourdes, en Colón, La Libertad Oeste. Ortiz presentaba 270° de alcohol en sangre y, debido a su estado de ebriedad, chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado.
La segunda captura se realizó en la 19 calle oriente de Santa Ana Centro, donde Idalma de Jesús González Sandoval, de 45 años, fue sorprendida conduciendo con 159° de alcohol y provocó un accidente de tránsito.
La PNC reiteró su llamado a la población a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar poner en riesgo la vida de otras personas y reducir la probabilidad de siniestros viales.
Nacionales
Continuarán las lluvias dispersas y tormentas aisladas
El Ministerio de Medio Ambiente informó que durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado en la zona costera, nororiente y cordillera volcánica, con posibilidad de lluvias aisladas en los tramos Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo. También se prevé baja probabilidad de lluvias puntuales en la costa central y oriental en las primeras horas, mientras que el resto del país presentará cielo poco nublado.
Por la tarde, se espera cielo nublado en la cordillera volcánica, con lluvias dispersas que se desplazarán hacia el noreste a media tarde, afectando los valles interiores y la zona norte, generando periodos de lluvia en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Santa Ana y sectores cercanos.
Durante la noche continuarán las lluvias dispersas en los valles interiores y la zona norte, con tendencia a disminuir de forma gradual. Los vientos serán del suroeste entre 10 y 20 km/h. El ambiente se mantendrá cálido en el día y fresco al final de la noche y madrugada.