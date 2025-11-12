Nacionales
Segundo contingente salvadoreño regresa tras misión humanitaria en Jamaica
El segundo contingente del equipo salvadoreño que brindó asistencia humanitaria en Jamaica tras el paso del huracán Melissa retornó este miércoles a El Salvador, dando por finalizada la misión de apoyo internacional liderada por el Gobierno salvadoreño.
Los más de 300 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil —entre ellos personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Cuerpo de Bomberos— permanecieron durante 12 días en territorio jamaiquino, realizando labores de asistencia médica, distribución de alimentos y remoción de escombros en comunidades afectadas.
El grupo fue recibido por funcionarios del Gobierno, quienes destacaron su compromiso y profesionalismo. Entre ellos se encontraban el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga; la directora de la ESCO, Karla Palma; el director de Protección Civil, Luis Amaya; el director del Cuerpo de Bomberos, mayor Baltazar Solano; el subcomisionado de la UMO, Rodolfo Díaz; y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, José Mario Blanco Hernández.
“Bienvenidos a casa, misión cumplida. Ustedes son héroes que respondieron con disciplina y compromiso al llamado de ayudar a un país amigo”, expresó Karla Palma, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, destacó que la misión demuestra la capacidad del país para brindar ayuda internacional: “El Salvador no solo es autosuficiente ante emergencias internas, sino también solidario con naciones hermanas”.
Durante su estadía, el contingente salvadoreño trabajó junto a autoridades locales en 13 comunidades, entre ellas St. Elizabeth y Westmoreland, donde el 90% de las edificaciones resultaron dañadas por el huracán categoría 5 que azotó Jamaica el pasado 28 de octubre.
El viceministro Alvarenga reconoció el esfuerzo de la brigada y expresó: “Hoy pueden sentirse orgullosos; su trabajo refleja el espíritu solidario y la vocación de servicio del pueblo salvadoreño”.
Judicial
Entre lágrimas, integrantes de la Barra Brava del Alianza se despiden de sus familiares tras ser llevados a prisión
Los 13 integrantes de la Barra Brava del Alianza Fútbol Club fueron enviados a prisión tras ser procesados por los delitos de daños y desórdenes públicos.
Durante su traslado, algunos de los imputados se dirigieron a sus familiares que los esperaban afuera del Juzgado de Paz de San Juan Opico, en La Libertad. “Tranquila, mi amor, todo va a estar bien, Dios sabe lo que hace”, dijo uno de ellos mientras abordaba el vehículo policial.
Los procesados son acusados de atacar con piedras y botellas un bus que transportaba a aficionados del FAS, el pasado 25 de octubre, hecho que dejó varias personas lesionadas y daños materiales.
Bajo custodia policial y esposados, los miembros de la barra fueron trasladados a un centro penal, mientras continúa la fase de instrucción del caso.
#CRONIO Entre lágrimas y abrazos, familiares despidieron a los 13 miembros de la Barra Brava del Alianza F.C., trasladados a un centro penal tras la audiencia inicial por los delitos de daños y desórdenes públicos, relacionados con los disturbios ocurridos el pasado 25 de… pic.twitter.com/KKTWssq0if
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 12, 2025
Nacionales
Dos mujeres lesionadas en accidente de tránsito en la colonia Escalón
Dos mujeres resultaron lesionadas la madrugada de este miércoles tras un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Masferrer, en la colonia Escalón, San Salvador, en el sentido que conduce hacia el redondel Luceiro.
De acuerdo con el informe preliminar, la conductora perdió el control del vehículo, impactó contra un árbol y posteriormente volcó.
Equipos de socorro acudieron al lugar para brindar atención médica a las víctimas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial.
Agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la zona mientras se realizaban las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado.
Nacionales
Incendio destruye vivienda en San Rafael Obrajuelo, La Paz
Un incendio estructural consumió por completo una vivienda en el cantón San Pedro Mártir, del distrito de San Rafael Obrajuelo, en el departamento de La Paz, durante la madrugada de este miércoles, según informó el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES).
Las autoridades indicaron que las cuadrillas ejecutaron maniobras de control y liquidación para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas cercanas.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Bomberos recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse al número 913 para recibir asistencia inmediata.