Segundo contingente salvadoreño regresa tras misión humanitaria en Jamaica

El segundo contingente del equipo salvadoreño que brindó asistencia humanitaria en Jamaica tras el paso del huracán Melissa retornó este miércoles a El Salvador, dando por finalizada la misión de apoyo internacional liderada por el Gobierno salvadoreño.

Los más de 300 integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil —entre ellos personal de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y Cuerpo de Bomberos— permanecieron durante 12 días en territorio jamaiquino, realizando labores de asistencia médica, distribución de alimentos y remoción de escombros en comunidades afectadas.

El grupo fue recibido por funcionarios del Gobierno, quienes destacaron su compromiso y profesionalismo. Entre ellos se encontraban el viceministro de Salud, Carlos Alvarenga; la directora de la ESCO, Karla Palma; el director de Protección Civil, Luis Amaya; el director del Cuerpo de Bomberos, mayor Baltazar Solano; el subcomisionado de la UMO, Rodolfo Díaz; y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, José Mario Blanco Hernández.

“Bienvenidos a casa, misión cumplida. Ustedes son héroes que respondieron con disciplina y compromiso al llamado de ayudar a un país amigo”, expresó Karla Palma, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el director de Protección Civil, Luis Amaya, destacó que la misión demuestra la capacidad del país para brindar ayuda internacional: “El Salvador no solo es autosuficiente ante emergencias internas, sino también solidario con naciones hermanas”.

Durante su estadía, el contingente salvadoreño trabajó junto a autoridades locales en 13 comunidades, entre ellas St. Elizabeth y Westmoreland, donde el 90% de las edificaciones resultaron dañadas por el huracán categoría 5 que azotó Jamaica el pasado 28 de octubre.

El viceministro Alvarenga reconoció el esfuerzo de la brigada y expresó: “Hoy pueden sentirse orgullosos; su trabajo refleja el espíritu solidario y la vocación de servicio del pueblo salvadoreño”.

