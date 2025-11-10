Brigada humanitaria salvadoreña entrega siete toneladas de medicinas a Jamaica tras huracán Melissa

La brigada humanitaria de El Salvador entregó siete toneladas de medicamentos e insumos médicos al Hospital General Público Savanna-la-Mar, en Westmoreland, Jamaica, como parte de la ayuda para las familias afectadas por el huracán Melissa, que impactó la isla con vientos de hasta 300 km/h y categoría cinco.

Los suministros, que incluyen antibióticos, analgésicos, soluciones endovenosas y gasas, fueron entregados por el personal médico del Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) junto a otras instituciones encargadas de la logística.

«Con este aporte, el Gobierno del presidente Nayib Bukele reafirma su compromiso con la solidaridad internacional, llevando alivio y esperanza a cientos de familias jamaiquinas afectadas», indicaron fuentes oficiales.

Al menos 300 personas conforman la comitiva salvadoreña, entre personal médico y rescatistas, que partió a Jamaica a finales de octubre con la misión de colaborar en la entrega y distribución de 50 toneladas de suministros, incluyendo alimentos y atención médica a las comunidades más golpeadas por el huracán.

La OMS catalogó los daños como catastróficos, y el PNUD señaló que Melissa es el huracán más devastador en la historia de Jamaica, afectando gravemente viviendas y vías de acceso. El Gobierno salvadoreño envió tres aviones con ayuda humanitaria para atender la emergencia.

