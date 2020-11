Reos en fase de confianza cumplen tareas en beneficio de cuatro comunidades de San Salvador

El popular cantante salvadoreño de genero urbano, Marvin Ulises Martínez, mejor conocido como ‘The King Flyp’, confesó en entrevista con ‘Diario El Salvador’, que dentro de pocos días se someterá a un cambio de imagen la cual promete sorprender a muchos.

De acuerdo al artículo publicado por DES, la transformación involucrará quirófano, bisturí y la experiencia de un cirujano plástico. El doctor Henry Rodríguez será el encargado de hacerle una rinoplastia, marcación abdominal y la aplicación de bótox en algunas áreas.

“Siempre quise eso, y Dios me escuchó. Lo que yo le he pedido me lo está dando, lento pero seguro. Siempre he querido una rinoplastia. Estoy feliz, estoy seguro. Ya quiero hacérmelo”, comentó el intérprete de “Solo me desjastes baby”.

El procedimiento está programado para el 22 de este mes. “Estoy súper emocionado. Creo que muchos desearían lo que me van a hacer, y es una gran oportunidad para mí”, recalcó el artista.

Sobre su recuperación, comenta que le tomará cerca de tres meses. Antes de ese tiempo, espera retomar sus compromisos, siguiendo al pie de la letra los cuidados recomendados por su especialista.

King Flyp es uno de los artistas del momento en el país, gracias al éxito en redes sociales y YouTube de su video “Mi Tierra”, un tema que contó también con la producción de Fabry “El Androide”.