Recuperan cuerpo de persona desaparecida en el Lago de Coatepeque
La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que los Buzos de la Marina Nacional, en coordinación con cuerpos de socorro, recuperaron el cuerpo sin vida de una persona que había sido reportada como desaparecida desde ayer mientras realizaba labores de pesca en el Lago de Coatepeque.
Las autoridades indicaron que se está a la espera del reconocimiento legal correspondiente para identificar oficialmente a la víctima.
Persona fallece en cementerio de San Salvador
Una persona falleció este sábado dentro del Cementerio Jardines del Recuerdo, en San Salvador.
Según testigos, la víctima se desplomó repentinamente, y se presume que la causa pudo haber sido un paro cardiorrespiratorio. Los acompañantes del fallecido expresaron su sorpresa ante el incidente.
Las autoridades aún no han confirmado oficialmente las causas del deceso.
Video muestra a estudiante del INTI escalando un muro para escapar del centro educativo
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) escala un muro perimetral de aproximadamente cinco metros de altura para escapar del centro educativo.
En las imágenes se observa cómo el alumno arriesga su vida al trepar y saltar la pared, hecho que rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones entre usuarios.
Mientras algunos destacaron la agilidad del joven, otros señalaron que las autoridades del instituto deberían tomar medidas disciplinarias por la acción.
Un estudiante del INTI fue captado por cámaras de seguridad mientras se escapa del centro educativo trepando por un muro.
PNC captura a pandillero tras agredir violentamente a un hombre en Mejicanos
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Jonathan Amílcar Lemus Merino, señalado de haber agredido brutalmente a un hombre hasta dejarlo inconsciente en la comunidad Los Próceres, en Mejicanos, San Salvador Centro.
De acuerdo con el reporte, Lemus Merino golpeó a la víctima con puños, patadas y piedras, ataque que quedó registrado en un video difundido en redes sociales.
Horas después, el sospechoso fue detenido en el mismo sector. La institución policial detalló que el detenido aparece fichado como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Será procesado por el delito de intento de homicidio y se le sumará el cargo de agrupaciones ilícitas, según la PNC.