Judicial
Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.
Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.
En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.
De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.
Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.
Fiscalía reporta 1,090 condenas por violación y agresión sexual a menores en los primeros nueve meses del año
Cámara ordena captura de exdiputado Schafik Hándal y que se tramite difusión roja
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la captura del exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal, procesado por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública y del empresario guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
El tribunal también instruyó al Juzgado Segundo de Instrucción que tramite una difusión roja ante Interpol, con el objetivo de localizar y extraditar al exlegislador en caso de encontrarse fuera del país.
La misma orden aplica para José Gerardo Rodríguez, acusado en el mismo proceso. Ambos imputados fueron declarados ausentes por el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, tras no presentarse a la audiencia correspondiente.
La decisión de la Cámara responde a una apelación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el proceso fuera instruido sin medidas cautelares.
Según la investigación fiscal, el caso está relacionado con la venta irregular de una finca con cuatro inmuebles, de la cual los acusados se habrían apropiado indebidamente. El 50 % de dicha propiedad pertenecía a Sawafta Mustafa, pero pese a conocerlo, Hándal realizó actos de dominio sobre la totalidad del inmueble.
El Ministerio Público señala que el exdiputado, en su calidad de gerente general de la financiera Tu Solidaria de R.L., transfirió los derechos de propiedad a favor de Transportes y Motores S.A. de C.V. por un valor de $500,000, el 22 de marzo de 2021, incurriendo en una falsedad que causó perjuicio patrimonial al empresario afectado.
Pandillera del Barrio 18 condenada a 20 años de prisión por extorsión
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.