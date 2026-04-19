Nacionales
PNC libera halcón peregrino en el Lago de Coatepeque
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División de Medio Ambiente, liberaron un halcón peregrino en las cercanías del Lago de Coatepeque, luego de haber sido rescatado por un habitante de la zona, quien lo entregó a las autoridades para su atención.
El ave silvestre fue evaluada y atendida por personal de la División de Medio Ambiente de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana. Tras su recuperación, fue liberada durante la tarde del sábado para que continúe su vida en libertad dentro de su hábitat natural.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna e hicieron un llamado a la población a respetar a estos animales, así como a preservar los espacios naturales y su entorno.
Nacionales
Accidente de tránsito deja un lesionado y daños en vivienda en Tecoluca
Un accidente de tránsito se registró la tarde del sábado sobre la carretera Litoral, a la altura del kilómetro 72 en San Cristóbal, distrito de Tecoluca, donde dos vehículos colisionaron y, como efecto rebote, uno de ellos impactó contra el muro de una vivienda.
El hecho generó alarma entre los habitantes de la zona, ya que el impacto provocó el colapso parcial de la estructura. Como resultado, uno de los conductores resultó con lesiones de consideración y recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladado a un centro asistencial para su evaluación.
Hasta el momento, se desconocen las causas del accidente y el estado de salud del otro conductor involucrado. Las autoridades realizan las inspecciones correspondientes para determinar responsabilidades en el percance.
Nacionales
El Salvador acumula 14 días consecutivos sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 18 de abril cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, sumando así 14 días consecutivos sin muertes a causa de la violencia.
A través de su cuenta oficial en X, la institución detalló: «Finalizamos el sábado 18 de abril, con 0 homicidios en el país». Con este registro, ya son 91 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Según el desglose proporcionado, en enero se contabilizan 27 días sin homicidios, en febrero 24, en marzo 23 y en lo que va de abril 17 días.
De acuerdo con la información oficial, El Salvador se ha posicionado como el país más seguro de la región, lo que ha generado interés de otras naciones en el modelo de seguridad implementado.
Judicial
Condenan a 27 criminales por feminicidio y tentativa entre enero y marzo de 2026
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.