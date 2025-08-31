Nacionales
MARN pronostica lluvias y ambiente cálido para este día en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente informó que para este día se esperan lluvias y tormentas en diferentes zonas del país, además de un ambiente muy cálido durante la jornada y fresco en la noche y madrugada.
En horas de la mañana, las lluvias se concentrarán en la costa oriental, mientras que en el resto del país se prevé cielo poco nublado, principalmente sobre la cordillera volcánica.
Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona norte, con lluvias y tormentas dispersas en Apaneca-Ilamatepec, cordillera del Bálsamo y el norte del país.
En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia las zonas oriental, paracentral y central, con lluvias puntuales en Santa Ana.
El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y variará entre sureste y suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h durante las tormentas.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas y un flujo del este acelerado.
Economia
Anuncian los precios del gas licuado en El Salvador para septiembre
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó este domingo los precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para el mes de septiembre, manteniendo el subsidio otorgado por el Gobierno para aliviar la economía de las familias salvadoreñas.
Con el subsidio focalizado, el cilindro de 20 libras tendrá un costo de $0.89, el de 25 libras $3.03 y el de 35 libras $7.38. Por su parte, los precios con subsidio general serán de $4.60 para el de 10 libras; $8.93 para el de 20 libras; $11.07 para el de 25 libras y $15.42 para el de 35 libras.
La DGEHM reiteró su compromiso de supervisar el cumplimiento de los precios, el peso correcto y las condiciones de seguridad de los cilindros en todo el país.
Nacionales
Mujer muere tras caer de un desnivel en la autopista a Comalapa
Una mujer falleció de manera instantánea tras caer de un desnivel de aproximadamente 10 metros ubicado en el kilómetro 18 ½ de la autopista a Comalapa, en Santo Tomás, San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El incidente fue reportado por un motociclista que se encontraba en el lugar.
Aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del hecho.
Nacionales
Intento de incorporación termina en fuerte choque y deja heridos
Esta mañana se registró un accidente de tránsito sobre el kilómetro 74 ½ de la carretera que conecta Santa Ana con Ahuachapán.
Según informaron las autoridades, un motociclista colisionó con la puerta de un vehículo que se incorporaba a la vía principal. Ambos conductores, cuyas identidades aún no han sido reveladas, fueron trasladados a un hospital con lesiones de diversa consideración.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito para prevenir futuros accidentes.