MARN pronostica lluvias y ambiente cálido para este día en El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente informó que para este día se esperan lluvias y tormentas en diferentes zonas del país, además de un ambiente muy cálido durante la jornada y fresco en la noche y madrugada.

En horas de la mañana, las lluvias se concentrarán en la costa oriental, mientras que en el resto del país se prevé cielo poco nublado, principalmente sobre la cordillera volcánica.

Para la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona norte, con lluvias y tormentas dispersas en Apaneca-Ilamatepec, cordillera del Bálsamo y el norte del país.

En la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia las zonas oriental, paracentral y central, con lluvias puntuales en Santa Ana.

El viento soplará del noreste y este en la mañana, noche y madrugada, y variará entre sureste y suroeste por la tarde, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de hasta 30 km/h durante las tormentas.

Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas y un flujo del este acelerado.

