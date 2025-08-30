Principal
Persona fallece en cementerio de San Salvador
Una persona falleció este sábado dentro del Cementerio Jardines del Recuerdo, en San Salvador.
Según testigos, la víctima se desplomó repentinamente, y se presume que la causa pudo haber sido un paro cardiorrespiratorio. Los acompañantes del fallecido expresaron su sorpresa ante el incidente.
Las autoridades aún no han confirmado oficialmente las causas del deceso.
Nacionales
Recuperan cuerpo de persona desaparecida en el Lago de Coatepeque
La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) informó que los Buzos de la Marina Nacional, en coordinación con cuerpos de socorro, recuperaron el cuerpo sin vida de una persona que había sido reportada como desaparecida desde ayer mientras realizaba labores de pesca en el Lago de Coatepeque.
Las autoridades indicaron que se está a la espera del reconocimiento legal correspondiente para identificar oficialmente a la víctima.
Internacionales -deportes
El Real Madrid remonta y vence al Mallorca en un duelo lleno de emociones
El Real Madrid continúa su buen inicio de temporada tras vencer este sábado 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, y se sitúa como líder provisional en solitario.
El conjunto balear se adelantó en el marcador con un gol del delantero kosovar Vedat Muriqi al minuto 18, tras rematar con la espalda un saque de esquina que dejó sin reacción al arquero Thibaut Courtois. Sin embargo, la reacción del Madrid fue inmediata: Arda Güler igualó al 37 y Vinicius firmó la remontada un minuto después, asegurando la victoria para los merengues.
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega al parón por los partidos de selecciones nacionales con nueve puntos de nueve posibles. Mientras tanto, Barcelona y Villarreal, ambos con dos victorias, visitarán el domingo a Rayo Vallecano y Celta de Vigo, respectivamente, y el Atlético de Madrid sigue con un arranque irregular, tras empatar con el Alavés y sumar apenas dos unidades.
Durante el partido, el Mallorca defendió con orden, pero el Real Madrid encontró la igualdad gracias a una jugada de pizarra: Franco Mastantuono ejecutó un córner hacia Álvaro Carreras, quien centró para Dean Huijsen; finalmente, Güler anotó sin oposición. Vinicius cerró la remontada tras un contragolpe por el centro.
El VAR también tuvo protagonismo, anulando dos goles a Kylian Mbappé por fuera de lugar y negando un tanto a Güler por tocar el balón con la mano. Aun así, el Mallorca no bajó los brazos y Samu Costa estuvo cerca de empatar al 66, pero su remate fue desviado sobre la línea por Carreras.
En otros duelos del domingo, el Athletic Club visitará al Betis de Manuel Pellegrini, manteniendo la atención en la lucha por los primeros puestos de LaLiga.
Nacionales
Video muestra a estudiante del INTI escalando un muro para escapar del centro educativo
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un estudiante del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) escala un muro perimetral de aproximadamente cinco metros de altura para escapar del centro educativo.
En las imágenes se observa cómo el alumno arriesga su vida al trepar y saltar la pared, hecho que rápidamente se volvió viral y generó múltiples reacciones entre usuarios.
Mientras algunos destacaron la agilidad del joven, otros señalaron que las autoridades del instituto deberían tomar medidas disciplinarias por la acción.
Video: Cortesía.